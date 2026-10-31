জ্ঞানেশের গণ-ইনপিচমেন্টে বাংলার ভোটকে অবৈধ তকমা সাগরিকা-মহুয়ার, সমর্থনে বিরোধী শিবির

জ্ঞানেশের গণ-ইনপিচমেন্টে বাংলার ভোটকে অবৈধ তকমা সাগরিকা-মহুয়ার, সমর্থনে বিরোধী শিবির
CEC Gyanesh Kumar Public Impeachment: কংগ্রেস থেকে বাম, সমাজবাদী পার্টি থেকে দক্ষিণ ভারতের একাধিক দলের সাংসদদের দাবি, বাংলায় ভোট চুরি করে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ।
By PTI
Published : October 31, 2026 at 9:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গণ ইনপিচমেন্ট কর্মসূচির অনেকটা অংশ জুড়ে রইল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। বাংলার সাংসদ মহুয়া মৈত্র থেকে শুরু করে সাগরিকা ঘোষেদের পাশাপাশি অন্য বিরোধী নেতাদের ভাষণেও বারবার ফিরে এলো নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ। 2025 সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর হয় । তবে এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য বাংলা ছিল বলেও দাবি করেন বক্তাদের কেউ কেউ ।
এদিনের সভা থেকে কমিশনের বিরুদ্ধেে বেশ কয়েকটি অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির । তাদের প্রথম অভিযোগ, ভোটচুরির ষড়যন্ত্র করেছেন জ্ঞানেশ। আর তাই 13 কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে । সংসদকে অন্ধকারে রেখে ফর্ম 6 নিয়ে একাধিক অন্যায় কাজ করেছে কমিশন । পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারকে অন্ধকারে রেখে গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন বলেও দাবি বিরোধীদের ।
শনিবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিল্লি পৌঁছাচ্ছেন তখন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে বসেছিল ইমপিচমেন্টের আসর। কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি থেকে শুরু করে বামেদের একাধিক বক্তা এদিন বক্তব্য পেশ করেন।
এই মক পার্লামেন্টের সভার শুরুতে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন খাড়গে। এরপর 'স্পিকার' মীরা কুমার একে একে বক্তাদের নাম উচ্চারণ করেন । একেবারে শেষে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্যের পর সভার কাজ শেষ হয়। শেষে সর্বসম্মতিতে জ্ঞানেশকে অপসারণের প্রস্তাব পাশ হয়।
সংক্ষিপ্ত ভাষণের আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন রাহুল। প্রথমেই তিনি বলেন, বিরোধীরা ব্যক্তি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইছেন না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তিনি যেভাবে একের পর এক অন্যায় করে গিয়েছেন তার প্রতিবাদ করছেন, ইস্তফা চাইছেন। তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেও আক্রমণ করেন রাহুল ।
কংগ্রেস সভাপতির সরকারি বাসভবনের বাগানে এমন মক পার্লামেন্টের আয়োজন কেন করতে হল তার ব্যাখ্যাও দেন রাহুল। তিনি প্রথমেই বলেন, "এমন একটা সভা যে আদৌ কখনও আয়োজিত হতে পারে তা তাঁর কল্পনায় ছিল না । কিন্তু দেশে এখন এক বেনজির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । বিরোধীদের বক্তব্য পেশ করার অন্য কোনও জায়গা নেই । তাই আর কোনও উপায় না থাকায় এখানেই মক পার্লামেন্টের আসর বসছে ।
তবে রাহুল নিশ্চিত জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে এত প্রমাণ আছে যে তাঁর পক্ষে আর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে থাকা সম্ভব নয়। পাশাপাশি রাহুল মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথায় পরিচালিত হচ্ছেন জ্ঞানেশ । তাই কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি নিশ্চিত জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের মধ্যে দিয়েই বাকিদেরও প্রস্থানে রাস্তা স্পষ্ট হবে।
মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্য়াগের দাবিতে সরব হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবালও । তাঁর দাবি, জ্ঞানেশ পদত্যাগ করলে তাঁকে দিয়ে যাঁরা একের পর এক অন্যায় করিয়েছেন তাঁদেরও পদত্যাগ করতে হবে । তাই সিবাল মনে করেন জ্ঞানেশের ইস্তফায় আন্দোলনের শেষ নয় শুরু হবে। প্রবীণ আইনজীবী আরও বলেন, "সরকার আমাদের কথা শুনতে চায় না । সংবাদমাধ্যমে আমাদের কথা তুলে ধরা হয় না। আমরা কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করলে পুলিশ লাঠি চালায় । বারো বছরে প্রথমবার দেশের নাগরিকরা বিরোধীদের কথা শুনছে । দেশর জনগণের মনে জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট আগেই হয়ে গিয়েছে ।"
এমন এক 'বিচিত্র সভা' পরিচালনা করে বিস্মিত দেশের প্রথম মহিলা স্পিকার মীরা কুমারও। ভোটাভুটি শেষে নিজের বিস্ময়ের কথা তুলে ধরেন পাঁচ বছর লোকসভার স্পিকারের পদ সামলানো মীরা । বাংলার দুই বক্তা মহুয়া এবং সাগরিকাও আক্রমনাত্মক মেজাজে বক্তব্য পেশ করেন।
সাগরিকার সরাসরি অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে ভোট চুরি করে অবৈধ কায়দায় সরকার এসেছে বিজেপি। এই সরকারের কোনও আইনি বৈধতা নেই। মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এক আসনে বসিয়ে তোপ দাগেন তিনি। নিজের ভাষণে বারবার সাগরিকা দাবি করেন, জ্ঞানেশকে পদ থেকে সরাতে হবে । বাংলায় নতুন করে ভোট করাতে হবে । এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে । মহুয়া মৈত্রর অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের হাতের পুতুল । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে মুসলমান এবং মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।
এদিনের সভায় রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন । ছিলেন এসআইআর পর্বে নাম বাদ গিয়েছে এমন অনেকেও। নিজের ভাষণের একটি অংশে যোগেন্দ্র যাদব বলেন, "জ্ঞানেশ কুমার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নন তিনি নির্বাচনের আয়োজনের ক্ষেত্রে মুখ্য অভিযুক্ত।" দেশের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে যোগেন্দ্র যাদব জানান, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় পরিচালিত হয়ে জ্ঞানেশ কুমার সুকুমারের রাজ্য বাংলাকেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিশানা করেছেন। আর তাই তার বিরুদ্ধে আইনি হওয়া উচিত বলে মনে করেন যোগেন্দ্র ।