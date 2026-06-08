'ইন্ডি' জোটের বৈঠকে গরহাজির একাধিক দল, দিল্লিতে সোনিয়ার পাশে মমতা

'ইন্ডি' জোটের বৈঠকে গরহাজির একাধিক দল, দিল্লিতে সোনিয়ার পাশে মমতা
সোমবারের বৈঠকে এল না আপ, ডিএমকে, উদ্ধবের শিবসেনার মত প্রথম সারির আঞ্চলিক দলগুলি ৷ তবে বৈঠকে সোনিয়া গান্ধির পাশেই দেখা গিয়েছে মমতাকে ৷
Published : June 8, 2026 at 1:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 জুন: 'ইন্ডি' জোটের বৈঠকে বিজেপি বিরোধী দলগুলির অংশগ্রহণ নিয়ে কংগ্রেসের দাবি ধোপে টিকল না ৷ সোমবার দিল্লিতে বৈঠক এড়িয়ে গেল একাধিক আঞ্চলিক দল ৷ বৈঠকে এল না আপ, ডিএমকে, উদ্ধবের শিবসেনার মত প্রথম সারির আঞ্চলিক দলগুলি ৷ তামিলনাড়ুর বিজয়-এর টিভিকে (TVK)-ও এদিন ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠক এড়িয়ে গেল। তবে এদিনের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধির পাশেই দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ৷
ইন্ডিয়া জোটের এই বৈঠকে যোগ দিতে শনিবারই তড়িঘড়ি দিল্লি পৌঁছন মমতা ৷ দিল্লি পৌঁছে বিকেলেই আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে বৈঠকও করেন মমতা, অভিষেক ৷ যদিও এদিন জোটের বৈঠকে দেখা গেল না কেজরিওয়াল বা তাঁর দলের কোনও প্রতিনিধিকেই ৷
এর আগে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ দাবি করেছিলেন 23টি রাজনৈতিক দলই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অংশ নেবে ৷ কিন্তু এদিন দেখা গেল তার ঠিক উল্টো চিত্র ৷ বৈঠকে তামিলনাড়ুর কোনও দলই অংশ নেয়নি ৷ বামেদের উপস্থিতি ছিল নাম মাত্র। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের উদ্ধবের শিবসেনা বা আপের মত দলও গরহাজির ছিল বৈঠকে ৷ তবে তৃণমূল, আরজেডি, এনসিপি (এসপি), বামেরা হাজির ছিল ৷ বৈঠকে সোনিয়া গান্ধির পাশেই দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ৷ এচাড়াও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি, ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, অখিলেশ যাদব এবং বাম নেতারা উপস্থিত ছিলেন ৷
এদিন, বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ বাড়ছে ৷ তা মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ‘ইন্ডি’ জোট ৷"