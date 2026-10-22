উৎসব মিটতেই আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে 'ইন্ডিয়া', থাকতে পারেন মমতাও

উৎসব মিটতেই আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে 'ইন্ডিয়া', থাকতে পারেন মমতাও
INDIA bloc meeting: উৎসবের আবহে থমকে থাকা বিরোধী আন্দোলনকে নতুন করে কীভাবে চাঙ্গা করা যায়, মূলত সেই রণকৌশল চূড়ান্ত করতেই এই জরুরি তলব ।
Published : October 22, 2026 at 12:09 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: উৎসবের মরশুম মিটতেই ফের জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে ঝাঁকুনি দিতে কোমর বাঁধছে বিরোধীরা । দশেরার ছুটি কাটতে না-কাটতেই বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে 'ইন্ডিয়া' শিবির । সেই লক্ষ্যেই আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখোমুখি বসছেন জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা এই বৈঠকে সোনিয়া গান্ধির পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও হাজির থাকার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে । উৎসবের আবহে থমকে থাকা বিরোধী আন্দোলনকে নতুন করে কীভাবে চাঙ্গা করা যায়, মূলত সেই রণকৌশল চূড়ান্ত করতেই এই জরুরি তলব ।
দুর্গাপুজোর ঠিক আগের সপ্তাহে রাহুল গান্ধি ও বিরোধী সাংসদরা লাগাতার পথে নেমে সরকারের উপর জোরালো চাপ তৈরি করেছিলেন । নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নে জনমত গড়ে তুলতেও সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল । তবে দুর্গাপুজো ও দশেরার দীর্ঘ উৎসবের মরশুমের কারণে বিরোধীদের সেই আন্দোলন মাঝপথেই সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়েছিল ।
এদিকে, আন্দোলন সাময়িক থমকে থাকার মাঝেই একাধিক রাজনৈতিক পটবদল ঘটে গিয়েছে । বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা-কর্মীর গ্রেফতার হওয়া, জেল হেফাজত এবং আন্দোলনকারীদের আটকে দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনায় আন্দোলনের চেনা ছন্দে কিছুটা ধাক্কা লেগেছে । জোটের একাংশের মতে, এই সমস্ত পরিস্থিতির কারণে আন্দোলনের সামগ্রিক গতি বা মোমেন্টাম কিছুটা হলেও নষ্ট হয়েছে । ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন করে কীভাবে ফের ময়দানে নামা সম্ভব এবং পরবর্তী কর্মসূচি কী হতে পারে, তা ঠিক করাই আজকের বৈঠকের প্রাথমিক লক্ষ্য ।
সূত্রের দাবি, ভার্চুয়াল এই বৈঠকের মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে আগামী 1 নভেম্বরের মেগা কর্মসূচি । দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া ব্লকের একটি বিশাল সমাবেশ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে । সেই জনসভাকে সফল করে তুলতে প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দলকে আলাদাভাবে জমায়েত করানোর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস - প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে আলাদাভাবে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কী ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা রাখবে, তা নিয়েও এ দিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হতে চলেছে ।
এক তৃণমূল সাংসদের (কালীঘাট পন্থী) কথায়, "পয়লা নভেম্বর রামলীলা ময়দানে প্রত্যেকটা বিরোধী রাজনৈতিক দল আলাদাভাবে দায়িত্ব নেবে জমায়েত করানোর । স্বাভাবিকভাবেই তার প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হবে । যেমন পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও বাম এবং কংগ্রেস আলাদা আলাদাভাবে জমায়েত আনার চেষ্টা করবে । কী তাদের কমিটমেন্ট থাকবে, কীভাবে এই জমায়েত হবে, সেই যাবতীয় বিষয় নিয়ে আজকের বৈঠকে আলোচনা হতে পারে ।"
সব মিলিয়ে, উৎসবের মরশুম শেষ হতেই ফের রাজপথে নামার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে বিরোধী জোট । আন্দোলনের চেনা ঝাঁজ ফিরিয়ে এনে জনমানসে নিজেদের অবস্থান আরও জোরালো করতে বিরোধীদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক কী হতে চলেছে, আজকের বৈঠকের পরেই তার চূড়ান্ত রূপরেখা স্পষ্ট হবে ।