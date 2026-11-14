মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে সীমানা পুনর্বিন্যাসের চাল ? ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে প্রশ্ন ইন্ডিয়া ব্লকের

মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে সীমানা পুনর্বিন্যাসের চাল ? ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে প্রশ্ন ইন্ডিয়া ব্লকের
Delimitation Bill: 543 থেকে লোকসভার আসন বাড়িয়ে 850 করার প্রস্তাব ! 'সংখ্যা থাকলে ঘোষণা হচ্ছে না কেন', বিশেষ অধিবেশন নিয়ে মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের ।
Published : November 14, 2026 at 3:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: লোকসভার আসনসংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 850 করার প্রস্তাব ঘিরে ফের জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ । বিতর্কিত সীমানা পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) বিল পাশ করাতে সংসদের তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার, এমনই জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
সরকারি সূত্রের দাবি, এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়েও 15-18 জন বেশি সাংসদের সমর্থন রয়েছে সরকারের হাতে । কিন্তু সেই দাবি মানতে নারাজ বিরোধী শিবির । কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' ব্লকের নেতাদের প্রশ্ন, সত্যিই যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকে, তাহলে এখনও বিশেষ অধিবেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হচ্ছে না কেন ? বিরোধীদের অভিযোগ, বিভিন্ন সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই বিশেষ অধিবেশন ও বিল পাশের সম্ভাবনা নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে ।
গত এপ্রিল মাসে সংসদের বর্ধিত বাজেট অধিবেশনে বিরোধীদের সম্মিলিত বিরোধিতায় পরাজিত হয়েছিল এই বিল । এবার ফের সেটিকে সংসদের আলোচনায় আনার উদ্যোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে । সরকারি সূত্রের দাবি, লোকসভার বর্তমান আসনসংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 850 করার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের । সেই লক্ষ্যেই সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব সামনে আনা হয়েছে । তবে বিলটি ঘিরে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।
বিল পাশ করাতে কতটা শক্তি প্রয়োজন সরকারের ?
সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাবটির সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে সংসদের দুই কক্ষেই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন । লোকসভা ও রাজ্যসভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সাংসদদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পেতে হবে । অর্থাৎ, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে এই বিল পাশ করানো সম্ভব নয় । গত 17 এপ্রিল লোকসভায় বিলটি নিয়ে ভোটাভুটি হয়েছিল । সেখানে পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন 298 জন সাংসদ । বিপক্ষে ভোট পড়েছিল 230টি । প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিলটি পরাজিত হয় ।
এবার সরকারি সূত্রের দাবি, আগের তুলনায় সংসদে সমর্থনের অঙ্ক বদলেছে । প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে 15-18 জন বেশি সাংসদের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে সরকার । কিন্তু বিরোধীদের বক্তব্য, এই দাবি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ।
বিশেষ অধিবেশন নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের
কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিং বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, সাধারণত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ অথবা মাসের শেষ দিকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় । অথচ এবার সেই অধিবেশন কবে বসবে, তা নিয়েই এখনও স্পষ্ট কোনও ঘোষণা নেই । তার মধ্যেই আচমকা তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে । অখিলেশের দাবি, সরকারের হাতে সত্যিই প্রয়োজনীয় সাংসদ সংখ্যা থাকলে এত দিনে বিশেষ অধিবেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা সম্ভব হত । শীতকালীন অধিবেশনেও বিলটি আনা যেতে পারে । তাঁর মতে, এই মুহূর্তে বিশেষ অধিবেশন নিয়ে যে প্রচার চলছে, তা অনেকটাই জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর কৌশল।
বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হয়নি, বিশেষ অধিবেশন সম্ভব ?
কেরলের কংগ্রেস সাংসদ ফ্রান্সিস জর্জ অবশ্য জানিয়েছেন, প্রযুক্তিগতভাবে বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত করা হয়নি । তবে তাঁর প্রশ্ন, সরকার যদি এই বিল পাশ করানোর বিষয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়, তা হলে এখনও কেন স্পষ্ট করে কিছু জানানো হচ্ছে না ? শীতকালীন অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে সংসদের নিয়মিত কার্যক্রম নিয়ে নেতিবাচক বার্তা যাবে বলেও মনে করছেন তিনি । ফ্রান্সিসের বক্তব্য, সংসদের অধিবেশনগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ অধিবেশন নিয়ে জল্পনা না বাড়িয়ে সরকারের উচিত বিষয়টি স্পষ্ট করা ।
মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে পালটা প্রশ্ন বিরোধীদের
সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণের বিষয়টিও জড়িয়ে রয়েছে । 2023 সালে সংসদে পাশ হয়েছিল মহিলা সংরক্ষণ আইন । লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই আইনে । কিন্তু তার কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া জনগণনা ও সীমানা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি ।
কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অনুরাগ শর্মার প্রশ্ন, সরকার যদি সত্যিই মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আগ্রহী হয়, তাহলে বর্তমান লোকসভার আসনসংখ্যার ভিত্তিতেই এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে না কেন ? তাঁর বক্তব্য, 2023 সালে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা সমর্থন করেছিল । ফলে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য নতুন করে সীমানা পুনর্বিন্যাসের অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে ।
নজরে শিবসেনা ও তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা
'ইন্ডিয়া' ব্লকের অন্দরের খবর, বিল পাশ করানোর ক্ষেত্রে সরকার শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন বিদ্রোহী সাংসদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারে । জোটের একাংশের দাবি, শিবসেনা (উদ্ধব)-র 6 জন এবং তৃণমূলের 20 জন বিদ্রোহী সাংসদের সমর্থন পাওয়ার আশা করছে এনডিএ । তবে দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ দল ডিএমকে-র 22 জন সাংসদের সমর্থন পাওয়া কঠিন বলেই মনে করছে বিরোধী শিবির । ডিএমকে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের শরিক হলেও তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে কংগ্রেসের অবস্থান এবং টিভিকে নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে সমর্থন করার প্রশ্নে দুই দলের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে । ডিএমকে সাংসদ টিআর বালুর বক্তব্য, বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই । তবে সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থান বজায় রাখার পক্ষেই তাঁরা ।
দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির আপত্তি কোথায় ?
এই বিল ঘিরে সবচেয়ে বড় বিতর্কের জায়গা হল দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লোকসভায় প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য । বিরোধীদের আশঙ্কা, প্রস্তাবিত 50 শতাংশ আসন বৃদ্ধির সূত্র কার্যকর হলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির আসনসংখ্যায় বড়সড় পরিবর্তন হতে পারে । বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির আপত্তি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তুলনামূলকভাবে সফল হওয়ার পরেও নতুন সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে সংসদে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কমে যেতে পারে । উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যও এই প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ।
আরও একটি বড় প্রশ্ন জনগণনার তথ্য নিয়ে । বিরোধীদের দাবি, 2011 সালের জনগণনার ভিত্তিতে নয়, নতুন জনগণনার পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সীমানা পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত । কারণ, গত এক দশকেরও বেশি সময়ে দেশের জনসংখ্যা ও তার ভৌগোলিক বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে ।
বিশেষ অধিবেশন ঘিরে বাড়ছে চাপানউতর
সবমিলিয়ে, সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলকে কেন্দ্র করে ফের মুখোমুখি শাসক ও বিরোধী শিবির । একদিকে লোকসভার আসনসংখ্যা বাড়ানো এবং মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার যুক্তি তুলে ধরছে কেন্দ্র । অন্যদিকে, রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য, জনগণনার ভিত্তি এবং সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা । বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে । শেষ পর্যন্ত সরকার সত্যিই বিশেষ অধিবেশন ডাকে কি না, আর ডাকলে বিতর্কিত বিল পাশ করানোর মতো প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করতে পারে কি না, এখন সেই দিকেই নজর জাতীয় রাজনীতির ।