দু'টি পৃথক দেশই শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হোক প্যালেস্তাইন; সমর্থন ভারতের

দু'টি পৃথক দেশই শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হোক প্যালেস্তাইন; সমর্থন ভারতের
ইজরায়েলি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গাজা, প্যালেস্তাইন ৷ এর সমাধান হতে পারে স্বীকৃত সীমান্তের দ্বারা বিভক্ত দু'টি দেশ গড়ার মাধ্যমে, জানাল ভারত ৷
By PTI
Published : July 14, 2026 at 2:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: যুদ্ধ বিধ্বস্ত প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য পদ দেওয়ার পক্ষে সমর্থন জানাল ভারত ৷ এর সঙ্গে ইজরায়েল-গাজা যুদ্ধের সমাধান হতে পারে প্যালেস্তাইনকে ভিন্ন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে ৷ ব্রাসেলসে নয়াদিল্লির এই অবস্থান স্পষ্ট করলেন ভারতের প্রতিনিধি শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন ৷ তিনি বিদেশ মন্ত্রকের অন্যতম সচিব ৷
সোমবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে প্যালেস্তাইন ডোনর গ্রুপ-এর মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকের অন্যতম আয়োজক সংস্থা ইউরোপিয়ান কমিশন এবং প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষ ৷ প্যালেস্তাইন ছাড়াও এই বৈঠকে হাজির ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অংশীদারি সংস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৷
ভারতের তরফে এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশ মন্ত্রকের অন্যতম সচিব শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন (কনস্যুলার, পাসপোর্ট ও ভিসা এবং ওভারসিস ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স) ৷ গত কয়েক বছর ধরে ইজরায়েলি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গাজা, প্যালেস্তাইন ৷ ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের এই সংঘাত বহু দশকের পুরনো ৷
দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুই দেশের মধ্যে স্বীকৃত সীমান্ত গড়ে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন দু'টি পৃথক দেশ গড়া উচিত ৷ প্যালেস্তাইন ডোনর গ্রুপ-এর বৈঠকে শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন জোর দেন, ভারত দীর্ঘ দিন ধরেই প্যালেস্তাইনের মানুষের পাশে রয়েছে ৷ বারবার সমাধান হিসাবে দু'টি দেশের তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়ে আসছে ৷ একই সঙ্গে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য পদ দেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করে আসছে ৷
তিনি জানান, প্য়ালেস্তাইনের জনগণকে নানাদিক দিয়ে উন্নয়নের জন্য সাহায্য করে চলেছে ভারত সরকার ৷ তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মানবিক দিক দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে ৷ ভারতের প্রকল্পগুলি প্রধানত চাহিদার উপর ভিত্তি করে গৃহীত ৷ প্রধানত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর কেন্দ্র করে পরিচালিত ৷
বিদেশ মন্ত্রক এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, প্যালেস্তাইনে স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো বড় প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারত ৷ তিনি পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশে একাধিক নতুন প্রজেক্টের কথাও উল্লেখ করেছেন এই বৈঠকে ৷
সম্প্রতি জুন মাসের শেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ও প্যালেস্তাইন বিষয়ে ভারত সরকারের নীরবতাকে বিঁধে একটি প্রতিবেদন লেখেন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷ একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে এই বিষয়ে উত্তর সম্পাদকীয় লেখেন তিনি ৷
মোদি সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে সোনিয়া গান্ধি লিখেছেন, প্যালেস্তাইন, ইরান এবং বিস্তীর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস আছে ৷ কিন্তু, সেই সম্পর্ক থেকে বর্তমান ভারত নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ৷ সারা দুনিয়া গাজা ও প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হামলার নিন্দা করেছে ৷ কিন্তু সেই সময় ভারত পাথরের মতোই নীরবতা বজায় রেখে এবং নিষ্ক্রিয় থেকেছে ৷ এটা শুধু নৈতিক লজ্জা নয়, জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে এর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ৷ বরং এই সুযোগে পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিশ্বে নিজের আলাদা জায়গা করে নিয়েছে, দাবি করেছেন কংগ্রেস নেত্রী ৷