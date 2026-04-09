সিকিমে সফল সেনার 'অপারেশন হিম সেতু', লাচেনে আটকে পড়া সব পর্যটককে উদ্ধার

সিকিমে সফল সেনার 'অপারেশন হিম সেতু', লাচেনে আটকে পড়া সব পর্যটককে উদ্ধার
পুরো উদ্ধারকাজ সরাসরি তদারক করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সামদুপ লেপচা । কয়েকশো পর্যটককে সুরক্ষিতভাবে গ্যাংটকের পথে পাঠানো হয়েছে ।
Published : April 9, 2026 at 5:03 PM IST
গ্যাংটক, 9 এপ্রিল: উত্তর সিকিমের লাচেনে প্রকৃতি ও প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে জয়ী হল ভারতীয় সেনার 'ত্রিশক্তি কোর'। ধস ও প্রবল তুষারপাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া লাচেন থেকে সমস্ত পর্যটককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার কাজ শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার । ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সিকিম জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'অপারেশন হিম সেতু'-র মাধ্যমে কয়েকশো পর্যটককে সুরক্ষিতভাবে গ্যাংটকের পথে পাঠানো হয়েছে ।
গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি ও তুষারপাতে লাচেন ও চুংথাংয়ের মধ্যবর্তী সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । ফলে কয়েকশো পর্যটক উত্তর সিকিমের এই পাহাড়ি জনপদে আটকে পড়েন । পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ব কমান্ডের অধীনে থাকা ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কোর অবিলম্বে 'অপারেশন হিম সেতু' শুরু করে ।
প্রবল তুষারপাতের মধ্যে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (BRO) দিনরাত কাজ করে রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে যাতায়াত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালায় । তবে মূল সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিকল্প পথ হিসেবে তারাম চু নদীর ওপর একটি অস্থায়ী ফুটব্রিজ তৈরি করা হয় । পরে ওই ব্রিজটি দিয়েই পর্যটকদের ধাপে ধাপে পারাপার করানো হয়েছে ।
এদিন দুপুর পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, এক হাজারেরও বেশি পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে । এর আগে প্রথম পর্যায়ে 135 জন পর্যটক ও বহু ছোট গাড়ি নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল । চুংথাং পাবলিক গ্রাউন্ড থেকে পর্যটকদের গ্যাংটকে পৌঁছানোর জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ বাস ও ট্যাক্সির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
পুরো উদ্ধারকাজ সরাসরি তদারক করছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সামদুপ লেপচা । তাঁর উপস্থিতিতে মঙ্গনের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিআরও-র আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে থেকে পর্যটকদের ট্রানজিট নিশ্চিত করেছেন । দুর্গম পাহাড়ি চড়াই ও তুষারাবৃত পথে পর্যটকদের আটকে পড়া গাড়িগুলোকে টেনে তুলতে সেনার বিশেষ যানবাহন ব্যবহার করা হয় ।
উদ্ধারকাজ শেষে এক সেনা আধিকারিক বলেন, "আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দল অবিরাম কাজ করে পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।" বর্তমানে লাচেনে আটকে থাকা সমস্ত পর্যটক গ্যাংটকের পথে রওনা দিয়েছেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসার জন্য বিশেষ মেডিক্যাল টিম মোতায়েন রাখা হয়েছিল । ধসপ্রবণ এলাকাগুলোতে নজরদারি জারি রাখা হয়েছে, যাতে দ্রুত সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করা যায় ।