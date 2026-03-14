ইরান যুদ্ধ, বিদেশিদের জন্য় বড় ঘোষণা মোদি সরকারের

ইরান যুদ্ধ, বিদেশিদের জন্য় বড় ঘোষণা মোদি সরকারের
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধে জেরে নিজেদের দেশে ফিরতে পারছেন না অনেক বিদেশি ৷ তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : March 14, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 10:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: যুদ্ধের মধ্যে বিদেশিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল ভারত সরকার ৷ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে ভারতে থেকে যাওয়া বিদেশিদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হল ৷ তাছাড়া নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন থাকার জন্য কোনও জরিমানাও দিতে হবে না বলে জানানো হয়েছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিভাবসন আইনের আওতায় কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া হবে না ৷
দুবাইয়ের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, সমস্ত ভিসার পাশাপাশি ই-ভিসার মেয়াদ একমাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্য কোনও অর্থ খরচ হবে না ৷ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যুদ্ধের কারণে নিজেদের দেশে ফিরতে পারেননি এমন ব্যক্তিদের উপর কোনও ধরনের জরিমানা ধার্য না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার ৷ 28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর দিনটাকেই মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে ৷ এক্সিট পারমিট ইস্যু করতেও আলাদা করে কোনও খরচ হবে না বিদেশিদের ৷ কেন্দ্র জানিয়েছে, বিমান পরিবহণ স্বাভাবিক হয়ে গেলে বিনা খরচে দেশে আটকে পড়া বিদেশীদের এক্সিট পারমিট ইস্যু করে দেওয়া হবে ৷
দুবাইয়ের দূতাবাসের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ভারতে থাকা কোনও বিদেশি যদি কোনও কারণে এক্সিট পারমিট চেয়ে আবোদন করতে না পারেন তাহলেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হবে না ৷ পরিস্থিতি সাধারণ থাকলে এই ধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিবাসনের নিয়ম ভাঙার অভিযোগ আনা হয় ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু হবে না ৷ ভারতে আসার পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় এসে পৌঁছেছেন এমন ব্য়ক্তিদেরও পাশে দাঁড়িয়েছে মোদি সরকার ৷ তাঁদের জন্য টেম্পরারি ল্যান্ডিং পারমিট বা টিএলপি দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এখনও কমেনি ৷ পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হয় তার দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ ৷ এমনই আবহে ভারত সরকারের এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
এদিকে, বিদেশে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কাজেও গতি এনেছে মোদি সরকার ৷ ওমানে নুতন করে ড্রোন হামলায় দুই ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপর দ্রুত ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে চায় ভারত ৷ কাতার থেকে 550 জন ভারতীয় ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে আসতে রওনা দিয়েছেন ৷ কাতারের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, এই সমস্ত যাত্রীরা কেরলের কোচি-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যের বাসিন্দা ৷ তাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরছেন ৷
এই বিমানে দুই ভারতীয়রও মরদেহ দেশে আসছে ৷ তবে তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সামরিক সংঘাতের কোনও যোগ নেই ৷ শারীরিক অসুস্থতার জেরে এই দু'জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ আরও জানা গিয়েছে শনিবার কাতার থেকে একটি বিমান মুম্বইয়ের দিকে রওনা দেবে ৷ তাতে কতজন ভারতীয় থাকবেন তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে কাতার এখনও তাদের আকাশপথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেনি ৷ আংশিক খুলেছে মাত্র ৷ এমতাবস্থায় কাতারে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷