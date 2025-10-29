ETV Bharat / bharat

চুশুল সীমান্তে ভারত-চিন সামরিক স্তরের বৈঠক, শান্তি বজায়ে রাজি দুই পক্ষ

ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে ৷ সম্প্রতি লাদাখের সীমান্তে দুই দেশের সামরিক স্তরে শান্তিপূর্ণ বৈঠক হয়েছে ৷ বিবৃতিতে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷

India China Bilateral relation
ভারত ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: উচ্চ সামরিক স্তরে বৈঠক হল ভারত ও চিনের মধ্যে ৷ বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয় ৷ পূর্ব লাদাখে ভারত-চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷

মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, "গত 25 অক্টোবর চুশুল-মলডো সীমান্তে ভারত-চিন কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠক হয়েছে ৷ এটা 23তম বৈঠক ৷" এর আগে গত 19 অগস্ট বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে 24তম বৈঠক হয়েছিল ৷ তারপর পশ্চিম সেক্টরে এটিই জেনারেল লেভেল মেকানিজম-এর প্রথম বৈঠক ৷

বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে এই বৈঠক হয়েছে ৷ 22তম কোর কমান্ডার লেভেল বৈঠক হয়েছিল 2024 সালের অক্টোবরে ৷ তারপর ফের এই কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠকে দুই পক্ষই সীমান্তে অগ্রগতির বিষয়গুলি উল্লেখ করে ৷ ভারত-চিন সীমান্তে শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখা নিয়ে মত বিনিময় করে ৷ সীমান্ত এলাকায় স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে গিয়ে কোনও সমস্যা হলে তা বর্তমান ব্যবস্থার আওতায় সমাধান করা হবে বলে সম্মতি জানিয়েছে ভারত ও চিন- দুই দেশই ৷

চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, চিন-ভারত সীমান্তের পশ্চিম দিকের অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই তরফের মধ্যে সক্রিয় এবং গভীরে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিজেদের মধ্যে যে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, তার ভিত্তিতে দুই তরফই সামরিক ও কূটনীতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং আলোচনা চালিয়ে যাবেন ৷ যৌথভাবে ভারত ও চিন সীমান্তে একসঙ্গে শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখার কাজ করবেন ৷

2020 সালের জুন মাসে কোভিডকালে ভারত-চিন সীমান্তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনার সঙ্গে চিনের পিএলএ বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে ৷ তাতে দুই পক্ষের কয়েক জন সেনার মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে, যা দীর্ঘ সময় ধরে বজায় ছিল ৷ এরপর দু'দেশের মধ্যে একাধিক কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরের বৈঠক হয় ৷ গত বছর রাশিয়ার কাজান শহরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের আগে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্তে টহলদারি নিয়ে চুক্তি হয় ৷ সীমান্ত এলাকা থেকে সেনা সরানোয় সম্মতি জানায় চিন ৷

এদিকে চলতি বছরের 10 মে ভারত-পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয় ৷ এনিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি করেন তিনি এই সংঘর্ষ থামাতে হস্তক্ষেপ করেছেন ৷ বারবার এই দাবিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয় ৷ পাশাপাশি রাশিয়ার থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ তাতে আমেরিকায় রফতানি বাণিজ্যে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে ভারত ৷ এই আবহে চিনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই কোঅপারেশন সম্মেলনে ফের মুখোমুখি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট জিনপিং ৷ চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বরফ ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে ৷ ইতিমধ্যে ভারত-চিন সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে ৷

