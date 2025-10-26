ETV Bharat / bharat

ফের ভারত-চিন সরাসরি বিমান পরিষেবা, রবি-রাতে কলকাতা থেকে ছাড়বে প্রথম ফ্লাইট

কোভিড কালের পর পাঁচ বছর ভারত ও চিনের মধ্যে বিমান পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি হওয়ায় শুরু হল বিমান পরিষেবা ৷

Kolkata China Air Service
কলকাতা থেকে সরাসরি চিনে বিমান পরিষেবা চালু (ফাইল চিত্র)
Published : October 26, 2025 at 3:02 PM IST

কলকাতা, 26 অক্টোবর: পাঁচ বছর পর ভারত থেকে চিন সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু হচ্ছে ৷ দুই দেশের বাণিজ্যের জন্য এই পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য ৷ তাছাড়া এশিয়ার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সম্পর্কের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ ৷

রবিবার রাত 10টায় কলকাতা থেকে চিনের গুয়াংঝৌয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে ইন্ডিগো বিমান ৷ ভারত ও হংকংয়ের মধ্যে নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে ৷ বাকি নয়াদিল্লি থেকে সাংহাই ও গুয়ানঝৌ পর্যন্ত বিমান চলাচলের সূচনা হবে নভেম্বরে ৷

কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর প্রধান রাজীব সিং বলেন, "সরাসরি বিমান যোগাযোগের ফলে পরিবহণের খরচ এবং সময়- দুইই কম লাগবে ৷" ভারত ও চিন বিশ্বের দুই সবচেয়ে জনবহুল দেশ ৷ একসময় দু'টি দেশ একে অপরের কৌশলী শত্রু থাকলেও বর্তমানে সম্পর্কে সামান্য উন্নতি হয়েছে ৷ 2020 সালে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলএসি) গালওয়ানে দুই দেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষের পর বারবার দুই দেশের সেনা আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠকে ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ খানিক গলেছে ৷

চলতি বছরের অগস্টে চিনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারত-চিন সরসারি বিমান চালুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় ৷ এরপর অক্টোবর মাসের 2 তারিখে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ভারত-চিন বিমান পরিষেবা শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল শুরুর ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ আরও মজবুত হবে ৷ ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদান ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে ৷ এদিকে চিন-ভারত কাছাকাছি আসছে এমন একটা সময়ে, যখন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে চাপানউতোর চলছে ৷

ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ৷ এই উচ্চহারে শুল্কের কারণে মার্কিন মুলুকে ভারতের রফতানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ এর মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসন বারবার দাবি করে চলেছে, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ৷ এর জন্য খানিক সময় লাগলেও এটা বাস্তাবায়িত হতে চলেছে ৷

এই আবহে দেশের পূর্বে কলকাতা থেকে সরাসরি চিনের গুয়ানঝৌতে বিমান পরিষেবা চালু হতে চলেছে ৷ কলকাতা ও চিনের সম্পর্ক আজকের নয়, শতবর্ষ প্রাচীন ৷ সেই ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ের ৷ চিন থেকে বহু নাগরিক ভারতের একদা রাজধানীতে এসে ব্যবসা শুরু করে ৷ ক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে ৷ তার ফলশ্রুতি কলকাতার আনাচেকানাচে চিনে খাবারের দোকান ৷ শহরের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার এখন চিনের চাউমিনের শহুরে সংস্করণ ৷

কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে চায়নাটাউন এলাকার এক সমাজকর্মী চেন খোই কুই বলেন, "আমাদের মতো মানুষের জন্য এটা দারুণ খবর! আমাদের অনেক আত্মীয় চিনে বসবাস করেন ৷ বিমান পথে চলাচল দুই দেশের বাণিজ্য, পর্যটন এবং বাণিজ্যিক পর্যটনকে শক্তিশালী করবে ৷"

