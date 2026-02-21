$250 বিলিয়নের বিনিয়োগ নিশ্চিত, AI Impact Summit-এ আর কী কী লাভ হল ভারতের ?

$250 বিলিয়নের বিনিয়োগ নিশ্চিত, AI Impact Summit-এ আর কী কী লাভ হল ভারতের ?
AI Impact Summit : অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে ৷
Published : February 21, 2026 at 2:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি শেষ হওয়া AI Impact Summit 2026 ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ তাঁর কথায়, ভারতে 250 বিলিয়ন মার্কিন ডলার AI পরিকাঠামো তৈরির কথা জানিয়েছে একাধিক সংস্থা ৷
শুক্রবার শেষ হয়েছে পাঁচদিন ব্যাপী AI Impact Summit 2026 ৷ দিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপমে ওই ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ওই ইভেন্টে যোগ দিতে একাধিক রাষ্ট্রদূত যেমন হাজির হয়েছিলেন তেমনই টেক লিডাররাও হাজির হয়েছিলেন সেখানে ৷ উপস্থিত ছিলেন অ্যালফাবেট CEO সুন্দর পিচাই, OpenAI CEO শ্যাম অল্টম্যান প্রমূখ ৷
শুক্রবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে ৷ 5 দিনে প্রায় পাঁচ লাখ দর্শক এসেছেন ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিল একাধিক গ্লোবাল প্রযুক্তি কোম্পানি, বিনিয়োগকারী, স্টার্ট-আপ ৷ এই ইভেন্টে হাজির হয়েছে বিভিন্ন সংস্থা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ যা একত্রিত করলে AI পরিকাঠামো তৈরিতে ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণ 250 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
কোন কোন সংস্থা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ?
ভারতীয় একাধিক সংস্থা এই তালিকায় থাকলেও শীর্ষে রয়েছে রিলায়েন্স-জিও এবং আদানি ৷ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতে AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে 110 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে রিলায়েন্সের ৷ ডাটা সেন্টার তৈরির দিকেই প্রাথমিক নজর রয়েছে তাদের ৷
অন্যদিকে আদানি গ্রুপ 2035 সালের মধ্যে 100 বিলিয়ন বিনিয়োগ করে একটি ডাটা সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছে ৷ যা মূলত গ্রিন পাওয়ার ডাটা সেন্টার হতে পারে ৷ অন্যদিকে Yotta ডাটা সার্ভিস AI কম্পিউটিং পরিকাঠামো তৈরির জন্য 2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাব দিয়েছে ৷
এছাড়াও NVIDIA এবং OpenAI একাধিক ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ৷ পাশাপাশি L&T সঙ্গে NVIDIA একটি গিগাওয়াট স্কেলে AI ফ্যাক্টারি তৈরির চেষ্টা করছে ৷
অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, AI সামিটকে কেন্দ্র করে একটি 'দিল্লি চুক্তিপত্র' (Delhi Declaration) তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানে 70টি দেশ ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করেছে ৷ এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করছেন মন্ত্রী ৷ মূল ইভেন্টের বিষয়ে বলতে গিয়ে বৈষ্ণব বলেন, "পাঁচ লাখেরও বেশি দর্শক হাজির হয়েছিলেন এই সামিটে ৷ তাঁরা অনেক কিছু শিখেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথাও বলেছেন ৷ AI নিয়ে যাঁরা সবথেকে বেশি কাজ করছে সেরকম একাধিক সংস্থা হাজির হয়েছিল ৷ আবার অন্যদিকে অনেক স্টার্টআপকেও তাদের কাজ দেখানোর জন্য সুযোগ দিয়েছিলাম ৷"