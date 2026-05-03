প্রশ্নের পরিণাম শাস্তি, অনুগত থাকলেই পুরস্কার; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দিবসে বিজেপি-আরএসএসকে তোপ খাড়গের

বিজেপি-আরএসএসের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট বলে মনে করেন খাড়গে ৷ তাঁর মতে, শাসক শিবির নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে শাস্তি দিয়ে আনুগত্যকে পুরস্কৃত করতে সিদ্ধহস্ত ।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (ফাইল ছবি - ANI)
Published : May 3, 2026 at 2:35 PM IST

নয়াদিল্লি, 3 মে: সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে । প্রেস ফ্রিডম ডে-তে তিনি জানান, বিজেপি-আরএসএসের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ তাঁরা নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে শাস্তি দিয়ে আনুগত্যকে পুরস্কৃত করতে সিদ্ধহস্ত । খাড়গের মতে, সংবাদমাধ্যমের একাংশ এখন সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে ৷ অন্যদিকে, যারা সরকারের জনবিরোধী কাজ নিয়ে প্রশ্ন করছেন, কোনও চাপের কাছেই মাথা নোয়াচ্ছেন না তাঁদের অবিরত নিশানা করা হচ্ছে ৷

বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'এক্স' পোস্টে কংগ্রেসের প্রথম দলিত সভাপতি লেখেন , "2014 সাল থেকে বিশ্বের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ভারতের অবস্থান ধারাবাহিকভাবে নিচে নেমেছে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে আইনি ব্যবস্থাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে আরএসএস ।" রাজ্যসভার এই বিরোধী দলনেতা জানান, দেশের নাগরিকদের কঠোর কিন্তু অনস্বীকার্য বাস্তব মেনে নিতেই হবে ৷2014 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ভারতের অবস্থান কমতে কমতে 157তম স্থানে এসে ঠেকেছে ।

তিনি আরও লিখেছেন, "মুক্ত গণমাধ্যমের কাজ সরকারের গুণগান করা নয় বা তাদের ব্যর্থতা আড়াল করা নয় । মুক্ত সংবামাধ্যমের কাজ বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলা । যাঁরা প্রশাসন পরিচালন করছেন তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা ৷ গণমাধ্যমই ক্ষমতা ও জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখে ।"

সাংবাদিকরা সত্যের রক্ষক এ কথা উল্লেখ করে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর একটি মন্তব্য তুলে ধরেন কংগ্রেস সভাপতি ৷ নেহরু বলেছিলেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ ।' বর্তমান শাসনকালে সেই অপরিহার্য অনুষঙ্গ চরম বিপন্নতার শিকার বলে খাড়গের অভিমত ৷

দীর্ঘ পোস্টের একটি অংশে খাড়গে লেখেন, "সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিতে সংঘ পরিবার আইনি কাঠামোকে ক্রমশ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে । মানহানির মামলা দায়ের করা থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন এবং অন্য কঠোর ফৌজদারি আইনগুলি এখন আর ন্যায়বিচারের হাতিয়ার নয়, বরং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে ।"

তাঁর দাবি, 2014 থেকে 2020 সালের মধ্যে 135 জনেরও বেশি সাংবাদিককে হয় গ্রেফতার করা হয়েছে নয়তো আটক করা হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । 2014 থেকে 2023 সালের মধ্যে 36 জন সাংবাদিককে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা হয়েছে । সাংবাদিকদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ (UAPA)-এর মতো কঠোর আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

শুধু এটুকু নয়, এই সময়ের মধ্যে আরও একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ৷ তা হল হিংসা-সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত । রাজ্যগুলিতে সাংবাদিকরা কেবল নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কারণেই খুন হচ্ছেন । উত্তরপ্রদেশে রাঘবেন্দ্র বাজপেয়ী, ছত্তিশগড়ে মুকেশ চন্দ্রাকর, উত্তরাখণ্ডে রাজীব প্রতাপ সিং এবং হরিয়ানায় ধর্মেন্দ্র সিং চৌহান - এঁদের প্রত্যেকেই দুর্নীতি এবং জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করছিলেন । আজ তাঁরা ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে সত্য কথা বলার যে কী মূল্য দিতে হয়, তার এক মর্মান্তিক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ৷ সরকারে থাকার সুবাদে পাওয়া নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে বিজেপি-আরএসএস এখন পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের নেশায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকেও স্তব্ধ করে দিতে চাইছে ৷ এসবের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করতে চাইছে । পাশাপাশি খাড়গে মনে করেন, এটাই সাংবাদিকদের আত্মবিশ্লেষণের সেরা সময় ৷

