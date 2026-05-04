নির্বাচনের ফলাফল উদযাপনের প্রস্তুতিতে, বিরিয়ানি-লাড্ডু তৈরিতে ব্যস্ত কর্মীরা
Published : May 4, 2026 at 10:12 AM IST
তিরুবনন্তপুরম, 4 মে: সকাল আটটা থেকে বিধানসভা ভোটের গণনা শুরু হলেও কেরল ভোটের ফলাফল দ্রুত সামনে চলে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে । আর তা ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা উদযাপনের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন ।
তৈরি হচ্ছে লাড্ডু, বিরিয়ানি ৷ মালাপ্পুরম জেলার পান্ডিক্কাডে, কংগ্রেস এবং ইউডিএফ কর্মীরা জয়ের প্রত্যাশায় প্রায় 5000 মানুষের জন্য বিরিয়ানি তৈরি করছেন বলে জানা গিয়েছে ।
কংগ্রেস নেতাদের মতে, শহরে বড় তাঁবু তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানেই এই খাবার বিতরণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে । একজন কংগ্রেস কর্মী বলেন, "আমরা এলডিএফ-এর 10 বছরের শাসনের অবসান উদযাপন করব । সিপিআইএম কর্মী-সহ আমরা সকলকেইকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই ।" তিনি আরও জানান, বিরিয়ানি রান্নার জন্য 16টি বড় হাঁড়ির অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৷ যার প্রতিটিতে প্রায় 40 কিলোগ্রাম চাল ধরবে । খাবারের পাশাপাশি, উদযাপনের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে ।
আরও এক স্থানীয় নেতা বলেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী যে ইউডিএফ ক্ষমতায় আসবে । মালাপ্পুরম জেলা জোটের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি এবং এটি অব্যাহত থাকবে ।" সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে, রবিবার কংগ্রেস দল কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (কেপিসিসি) সদর দফতর ইন্দিরা ভবনে একটি বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করেছে ।
কংগ্রেস নেতা মানাক্কাড সুরেশ জানান যে, ফলাফল ঘোষণার পর মিষ্টি বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা জনগণের মধ্যে থেকে কাজ করি ৷ তাই আমরা তাদের অনুভূতি ভালোভাবে বুঝি । সোমবার দুপুর 12টার মধ্যে ইউডিএফ সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবে ।"
সুরেশ আরও জানান, এই উপলক্ষে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল নেতাকে ইন্দিরা ভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । তিনি বলেন, "নেতাদের নির্বাচনের ফলাফল দেখার জন্য এলইডি স্ক্রিন এবং বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।" বিজেপিও কোচিতে উদযাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত এবং প্রচুর পরিমাণে লাড্ডুর অর্ডার দেওয়া হয়েছে । গেরুয়া দল এবং তার এনডিএ জোট সঙ্গীদের বর্তমানে কেরল বিধানসভায় কোনও বিধায়ক নেই ৷ তবে নেতারা এবার তাদের খাতা খোলার আশা প্রকাশ করেছেন । দলীয় কর্মীরা সম্ভাব্য প্রার্থীদের ছবি দিয়ে পোস্টারও তৈরি করেছেন ।
এক দলীয় নেতা বলেছেন, "আমরা নেমম, কাজাকুটাম, মঞ্জেশ্বরম, পালক্কাড় এবং থিরুভাল্লাসহ অনেক আসনে জয়লাভ করব । মানুষ এলডিএফ ও ইউডিএফ উভয়ের ওপরই ত্যক্তবিরক্ত এবং তারা এনডিএ-কে ভোট দেবে ।"