ভোগাপুরমে প্রস্তুত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিমান চলাচলের লাইসেন্স দিলেন মন্ত্রী
বিমানবন্দরে 3.8 কিলোমিটার দীর্ঘ রানওয়ে রয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে যাত্রী ধারণক্ষমতা বছরে 60 লক্ষের কাছাকাছি। প্রধানমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের পর এ মাসের শেষ থেকেই শুরু পরিষেবা ৷
Published : July 11, 2026 at 5:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 জুলাই: অন্ধ্রপ্রদেশের ভোগাপুরামে 'আল্লুরি সীতারাম রাজু ইন্টারন্যাশনাল গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট'-এর জন্য অ্যারোড্রোম লাইসেন্স জারি করেছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু 'জিএমআর এয়ারপোর্টস'-এর প্রতিনিধিদের হাতে লাইসেন্সের যাবতীয় নথিপত্র তুলে দেন। মানে এখান থেকে বিমান চলাচল শুরু এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা ৷
এক্স হ্যান্ডেলের এক পোস্টে মন্ত্রী লেখেন, "ভোগাপুরম এখন উড়ানের জন্য প্রস্তুত ৷" তিনি বিষয়টিকে "গর্ব ও সম্মানের মুহূর্ত" হিসেবে অভিহিত করেন। রাম মোহন নাইডু আরও লেখেন, "এই বিমানবন্দরটি উত্তর অন্ধ্রকে 'উত্তম-অন্ধ্র' হিসেবে গড়ে তোলার ছাড়পত্র। এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বিশ্বমানের এক 'অ্যারোট্রোপলিস' (বিমানবন্দর-কেন্দ্রিক শহর), যেখানে এয়ার কার্গো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, কনভেনশন সেন্টার, হোটেল, বিজনেস পার্ক এবং বাণিজ্যিক পরিসরও থাকবে।"
Moment of pride and honour to hand over the Aerodrome License to Bhogapuram International Airport.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) July 10, 2026
This is Uttarandhra’s license to emerge as 'Uttamandhra', centred around a world-class Aerotropolis featuring air cargo and maintenance, convention centres, hotels, business parks… pic.twitter.com/RjPNqPjc98
এর আগে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী বিমানবন্দরটি পরিদর্শনের পর উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকও করেন। এক্স-এর অন্য একটি পোস্টে তিনি বলেন, "আপনাদের অবগত করতে পেরে আনন্দিত যে, খুব শীঘ্রই বিমানবন্দরটির উদ্বোধন হতে চলেছে। এটি অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্রগতির এক মাইলফলক এবং গর্বের প্রতীকে পরিণত হতে চলেছে।"
চলতি বছরের শুরুর দিকে, পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এয়ারবাস এ-320 (ফ্লাইট নম্বর AI3198) নয়াদিল্লি থেকে এসে এই বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু এবং বিজয়নগরমের সাংসদ কালিসেট্টি আপ্পালা নাইডু শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে সেই বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন। এরপর আরও কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখার পর অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় এই বিমানবন্দরটি চালু করা হবে ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে সে কথা জানিয়ে দিলেন মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য ৷
Inspected and reviewed the ASR Bhogapuram Airport. Happy to share that the airport will be inaugurated very soon. It is set to become a landmark of progress and a symbol of pride for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/3mx8VNwRue— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) July 9, 2026
'জিএমআর গ্রুপ' পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে 'ডিজাইন, বিল্ড, ফাইন্যান্স, অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার' (DBFOT) ভিত্তিতে এই বিমানবন্দরটি নির্মাণ করেছে। জিএমআর গ্রুপের সহযোগী সংস্থা 'জিএমআর বিশাখাপত্তনম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড' (GVIAL) 2,200 একর জমির ওপর 4,592 কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে এটি নির্মাণ করেছে ৷ বিমানবন্দরটিতে 3.8 কিলোমিটার দীর্ঘ রানওয়ে রয়েছে ৷ এর প্রাথমিক যাত্রী ধারণক্ষমতা বছরে 60 লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিমানবন্দরটির উদ্বোধন করবেন বলে কথা রয়েছে ৷ এই মাসের শেষ নাগাদ এখান থেকে বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।