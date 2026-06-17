চোখের সামনে গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে শিশু, বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল চারজনের

চোখের সামনে গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে শিশু, বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল চারজনের
বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে যোগ দিতে এসে জলে ডুবে প্রাণ গেল চারজনের ৷ অন্যদের তৎপরতায় শিশুটিকে বাঁচানো গিয়েছে ৷
Published : June 17, 2026 at 10:38 PM IST
ছাবরা (রাজস্থান): পুকুরে নেমে গভীর জলে তলিয়ে যেতে বসা শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে একে একে মৃত্যু হল বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা চারজনের ৷
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ছাবরা এলাকার গুগোর গ্রামের পার্বতী নদীতে ৷ জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হওয়া বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এই আরও অনেকের সঙ্গে চারজন গ্রামে আসেন ৷ বিয়ের পর্ব মিটে যাওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে আরও কয়েকজনের সঙ্গে এই চারজন স্নান করতে নামেন ৷ শিশুটিও তাঁদের সঙ্গেই জলে নেমেছিল ৷ কিন্তু আচমকই সে গভীরে জলে তলিয়ে যেতে থাকে ৷ শিশুটিকে বাঁচাতে গিয়ে একেক করে চার জন ব্যক্তি জলে ডুবে প্রাণ হারান ৷ এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ অন্যদের তৎপরতায় শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷
ছাবরা থানার আধিকারিক রাজেশ খাটানা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্রামে এসেছিলেন ওই চারজন ৷ পরদিন মঙ্গলবার তাঁরা পার্বতী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন ৷ এই চারজনের একজন গুড্ডি বাঈ ৷ তাঁর সন্তান আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যায় ৷ তখন গুড্ডি বাঈ ও অন্যরা তাকে বাঁচাতে ছুটে যান ৷ শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, তাকে বাঁচাতে যাওয়া চারজন ব্যক্তির মৃত্যু হয় পার্বতী নদীর জলে ডুবে ৷ ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসন উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ অনেক চেষ্টার পর নদী থেকে চারজনকে উদ্ধার করে দ্রুত ছাবরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন ৷ ঘটনার খবর পেয়ে ছাবরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করে । জলে ডুবে প্রাণ গিয়েছে গুড্ডি বাঈ (45), আরমান (17), ইউনুস খান (18) এবং তাঁর বাবা বান্টি গোরি ৷ তাঁরা মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৷
এর আগে মার্চ মাসে আমেদাবাদের ধুলোটি উৎসবে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ৷ জলে ডুবে 30 জনের প্রাণ যায় ৷ মহিসাগর, সুরত, আমেদাবাদ, আরাবল্লী এবং আমরেলি জেলায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল ৷ এবার ডুবন্ত শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল চারজনের ৷