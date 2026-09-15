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ইমিগ্রেশন চেক ছাড়াই দিল্লি ছাড়লেন 3 ইতালীয়, এয়ার ইন্ডিয়ার জবাব তলব কেন্দ্রের

এই বিষয়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সোমবার এয়ার ইন্ডিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়েছে। এই ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়াকে সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

Indira Gandhi International Airport
ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ছবি: এএনআই)
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By PTI

Published : September 15, 2026 at 10:21 AM IST

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নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: তিনজন ইতালীয় নাগরিক ইমিগ্রেশন চেক ছাড়াই দিল্লি থেকে বিমানে মিউনিখে চলে গিয়েছেন। ওই তিন যাত্রী 4 সেপ্টেম্বর সকালে লুফৎহানসার এলএইচ-763 ফ্লাইটে যাত্রা করেন। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সোমবার এয়ার ইন্ডিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়েছে। এই ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়াকে সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

তিনজন যাত্রী এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-1115 ফ্লাইটে রাত প্রায় 12টা 50 মিনিটে অমৃতসর থেকে দিল্লিতে এসে পৌঁছন। প্রায় এক ঘণ্টা পর, রাত 1টা 45 মিনিটে, তাঁরা মিউনিখগামী লুফৎহানসার একটি ফ্লাইটে ওঠেন। ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে, তাঁরা ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে না পৌঁছেই আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে উঠে পড়েন।

এয়ার ইন্ডিয়ার এসওপি-তে মাত্র দুই ধরনের বোর্ডিং পাস রয়েছে: ডোমেস্টিক যাত্রীদের জন্য 'ডি' এবং আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য 'আই'। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিটি এসওপি-তে উল্লেখ নেই। দিল্লিতে পৌঁছানোর পর ওই তিন যাত্রীকে আন্তর্জাতিক যাত্রী হিসেবে শনাক্ত করা উচিত ছিল।

তাদেরকে ডোমেস্টিক যাত্রীদের থেকে আলাদা করে ইমিগ্রেশনে পাঠানো উচিত ছিল। এর পরিবর্তে, তাদেরকে 39 নম্বর গেটের আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত স্থানান্তর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তারা প্রস্থান এলাকায় পৌঁছে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্ট পার না হয়েই লুফৎহানসা ফ্লাইটে উঠে পড়লেন।

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, ওই তিন যাত্রী এয়ার ইন্ডিয়ার হাব-অ্যান্ড-স্পোক পদ্ধতির অধীনে ভ্রমণ করছিলেন, যে পদ্ধতিতে ছোট বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের প্রথমে বড় বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়। ওই তিনজন যাত্রী অমৃতসর থেকে দিল্লি এসেছিলেন। অমৃতসরে তাঁদের এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য 'ডি' (ডোমেস্টিক) বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে অমৃতসর থেকেই পরবর্তী লুফৎহানসা ফ্লাইটের জন্য বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়মবিরুদ্ধ।

অমৃতসর বিমানবন্দরটি সেই সব বিমানবন্দরের অন্যতম যেখানে এয়ার ইন্ডিয়া 'হাব-অ্যান্ড-স্পোক' (hub-and-spoke) মডেলের ফ্লাইট পরিষেবা চালু করেছে ৷ এই ব্যবস্থায় যাত্রীরা যাত্রার শুরুর বিমানবন্দর থেকেই অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কোনও ঝামেলা ছাড়াই বিদেশে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন। যে 'হাব' বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটটি ছেড়ে যায়, সেখানে যাত্রীদের শুধুমাত্র নিরাপত্তা তল্লাশি বা সিকিউরিটি চেক পার হয়েই সংশ্লিষ্ট বিমানে উঠতে হয়। যেমন, কোনও যাত্রী যদি অমৃতসর থেকে দিল্লির হয়ে বিদেশে কোনও গন্তব্যে যান, তবে এক্ষেত্রে অমৃতসর হল 'স্পোক' (spoke) এবং দিল্লি হল 'হাব' (hub)।

অবহেলার জন্য ডিজিসিএ কী ব্যবস্থা নিতে পারে ?

নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে, ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়ার উপর কোটি কোটি টাকার আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে পারে। নিরাপত্তায় এই ধরনের গুরুতর ত্রুটি বারবার ঘটলে, ডিজিসিএ-র এয়ার ইন্ডিয়ার সংশ্লিষ্ট রুট, কার্যক্রম বা লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতাও রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এজেন্সির দায়িত্বশীল কর্মচারী ও কর্মকর্তারা, যারা ভুলভাবে যাত্রী ওঠানো এবং তদারকিতে ত্রুটির জন্য দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্ত করার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এয়ার ইন্ডিয়া এই ঘটনায় প্রক্রিয়াগত ত্রুটির উল্লেখ করেছে ৷ প্রক্রিয়াগত ত্রুটির অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার এই ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহনের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হবে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব, ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশন (বিওআই)-এর কমিশনার, এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও এবং দিল্লি বিমানবন্দরের সিইও এই বৈঠকে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, দিল্লি বিমানবন্দরে নামার পর ওই তিনজন ইতালীয় যাত্রীদের আন্তর্জাতিক ট্রানজিট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ফলে তাঁরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পৌঁছাননি এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই মিউনিখগামী ফ্লাইটে উঠে পড়েন। এয়ার ইন্ডিয়া ও লুফৎহানসার মধ্যে একটি ‘ইন্টারলাইন’ অংশীদারিত্ব রয়েছে। সাধারণত, ইন্টারলাইন চুক্তির আওতায় যাত্রীরা একটি একক ভ্রমণসূচির (আইটিনারি) অধীনে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কানেক্টিং ফ্লাইট বুক করতে পারেন।

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