তারেকের ব্রিকস সম্মেলনে না-আসা অপরিণত সিদ্ধান্ত: শেখ হাসিনা
Sheikh Hasina on Bangladesh PM Rahman: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে আশ্রয় দিয়েছে ভারত ৷ তাই ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আসেননি তারেক রহমান ৷
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতে আসেননি ৷ এই সিদ্ধান্তকে 'অপরিণত' বলে আখ্যা দিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ এর ফলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ৷
চলতি বছরের 12-13 সেপ্টেম্বর ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ৷ কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সরকারের দিল্লিতে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে 'গোঁসা' হওয়ায় তিনি আসেননি ৷
2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যু্ত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছেড়ে নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা এবং এখনও সেখানেই আছেন ৷ সম্প্রতি তিনি একাধিক বার ঘোষণার সুরে জানিয়েছেন, ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরে যাবেন ৷
এদিকে তাঁর কারণে নয়াদিল্লির আমন্ত্রণ পেয়েও ভারতে না-আসা নিয়ে শেখ হাসিনা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, কোনও এক ব্যক্তিবিশেষের জন্য তারেক রহমানের এমন সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন হাসিনা ৷ তাঁর সতর্কবার্তা, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চালিত বিদেশ নীতি অথবা স্বল্প মেয়াদের রাজনৈতিক অঙ্ক কষে সিদ্ধান্ত নিলে তা স্বাভাবিকভাবে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা জানান, এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সম্মেলনে অংশ নিলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নতুন দরজা খুলে যেতে পারত ৷ কিন্তু সেই সুযোগ হারিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক ৷
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, রহমানের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে না-আসার নেপথ্যে যদি তাঁর নয়াদিল্লিতে উপস্থিতি দায়ী হয়, তাহলে সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ৷ ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর ভিত্তি করে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা যায় না ৷ বা কোনও একজনকে জড়িয়ে রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার মাপকাঠি ঠিক করা যায় না ৷
তারেক রহমানের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শেখ হাসিনা ৷ তাঁর আর্জি, "একটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সরকারের উচিত দেশের জন্য় দরজা সবসময় খুলে রাখা, বন্ধ করা নয় ৷" হাসিনা বলেন, "তারেক যে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি, সেটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত অপরিণত এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ৷"
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, "ভারত আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়শি দেশ এবং ঐতিহাসিকভাবে পাশে থাকে ৷ ব্রিকস শুধু কূটনৈতিক জমায়েত নয়, বরং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিগুলি এখানে অংশ নিয়েছিল ৷ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করেছে ৷ এতে অংশ নিলে বাংলাদেশ মূল্যবান অভিজ্ঞতা পেতে পারত ৷"