অক্টোবরের শেষে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রেখে দেশ থেকে বিদায় বর্ষা

অক্টোবরের শেষে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রেখে দেশ থেকে বিদায় বর্ষা
অক্টোবর মাসের শেষ কয়েকদিনের পাশাপাশি ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে মৌসম ভবন ৷
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: নির্ধারিত সময়ের একদিন বাদে দেশ থেকে বিদায় নিল বর্ষা ৷ তবে বর্ষার ফেলে যাওয়া মেঘে অক্টোবর মাসের শেষ দু'সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিকের থেকে 15 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, ডিসেম্বর পর্যন্ত আগামী কয়েকমাসেও দেশের প্রায় সর্বত্র স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে মৌসম ভবন ৷
বৃহস্পতিবার দুপুরে মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছর 17 সেপ্টেম্বর থেকে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৷ প্রায় একমাস বাদে সেই প্রক্রিয়া শেষ হল ৷ চারমাসের বর্ষা মরশুমে দেশে স্বাভাবিকের থেকে 8 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ সাধারণত দেশে বর্ষা মরশুমে 868.6 মিলিমিটার বৃষ্টি হয় ৷ এবার তার জায়গায় 937.2 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷
জুন-জুলাই-অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর- এই চারটি মাসেই মোটের উপরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ চলতি মরশুমে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সংখ্যক নিম্নচাপও তৈরি হয়েছে ৷ সাধারণভাবে একটি বর্ষা মরশুমে 13টি নিম্নচাপ এবং 55টি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়ে থাকে ৷ এবার 18টি নিম্নচাপের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে 69টি নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ এবার বর্ষা দেশে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রবেশ করেছিল ৷ কিন্তু বিদায় নিল মোটামুটি স্বাভাবিক সময় ৷
অঞ্চল ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সবয়চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ৷ হিমালয়ের আশপাশে থাকা রাজ্য যেমন হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ ভারী বৃষ্টির জেরে তৈরি হওয়া হড়পা বান এবং ধসের জেরে এই সমস্ত রাজ্যে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে ভয়াবহ ৷ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে ৷ হিসেব বলছে, সাধারণত, এই এলাকায় বর্ষায় 587.6 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে ৷ এবার তার থেকে প্রায় 27.3 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ বৃষ্টির পরিমাণ 747.9 মিলিমিটার ৷ 2001 সাল থেকে এ পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম ভারতে হওয়া বৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্য় বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এবারের মতো বৃষ্টি এর আগে মাত্র একবার হয়েছে ৷ আবার 1901 সাল থেকে গত 124 বছরে মাত্র 6 বার 747.9 মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রায় প্রতিটি জেলায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷
ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছে উত্তর পূর্ব ভারতে ৷ সেখানে স্বাভাবিকের থেকে 20 শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে ৷ সাধারণত 1,367.3 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে দেশের এই অংশে ৷ এবার হয়েছে 1089.9 শতাংশ ৷ এমন ঘটনা গত 124 বছরে মাত্র একবার ঘটেছে ৷ মধ্য ভারতে আবার স্বাভাবিকের থেকে কমেবশি 15 শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে স্বাভাবিকের থেকে 8 শতাংশ বেশি বৃষ্টি পেল দেশ ৷