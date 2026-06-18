থমকে বর্ষা, প্রথম 14 দিনে বৃষ্টি ঘাটতি 41 শতাংশ ! গরমে পুড়ছে মধ্যভারত
জুন মাসের 4 তারিখ থেকে 18 তারিখের মধ্যে দেশজুড়ে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ পরিস্থিতি বদল হতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে ৷
By PTI
Published : June 18, 2026 at 10:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জুন : বর্ষা থমকে মহারাষ্ট্রে ৷ আর তার জেরে দেশের অন্য অংশে বর্ষা পৌঁছতে আরও বেশ খানিকটা সময় লাগবে বলে মনে করছে মৌসম ভবন ৷ শুধু তাই নয়, দেশে বর্ষা প্রবেশের পরও বৃষ্টিপাত সেভাবে হয়নি বলেও উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্যে ৷ জুন মাসের 4 তারিখ থেকে 18 তারিখের মধ্যে দেশে বৃষ্টি হয়েছে 42.6 মিলিমিটার ৷ কিন্তু গত কয়েক বছরের হিসেব বলছে এই সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে 72.2 মিলিমটার বৃষ্টি হওয়ার কথা ৷ মানে বৃষ্টি ঘাটতির পরিমাণ 41 শতাংশ ৷
অঞ্চল ধরে ধরে পাওয় হিসেব বলছে সবচেয়ে 67 শতাংশ বৃষ্টি ঘাটতি হয়েছে মধ্যভারতে ৷ তারপরই আছে পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারত ৷ এখানে বৃষ্টি ঘাটতির পরিমাণ 42 শতাংশ ৷ দক্ষিণ ভারতে ঘাটতির পরিমাণ 22 শতাংশ এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে 6 শতাংশ ৷
হাওয়া অফিস মনে করছে, বর্ষা এক জায়গায় থমকে যাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি না থাকর জন্য সেভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে না ৷ কৃষি নির্ভর দেশ ভারতের জন্য এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি ঘাটতি মোটেই ভালো সংকেত নয় ৷ বৃষ্টি না হওয়ার জন্য কয়েকটি কারণ আছে বলে মনে করছে মৌসম ভবন ৷ প্রথমত, এবার আরব সাগর থেকে জোলো হাওয়া আসছে না ৷ তার জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্প আর সেভাবে তৈরি হচ্ছে না ৷ তার জেরে স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না ৷ এর পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিম থেকে হাওয়া আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ একইসঙ্গে এবার বর্ষার শুরু থেকেই বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি না হওয়ার ফলে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে কম পরিমাণে হচ্ছে ৷
এদিকে, অবশেষে গাঙ্গেয় বঙ্গের জন্য সুখবর দিয়েছে হাওয়া অফিস । চিটচিটে গরম এবার বৃষ্টির সৌজন্যে শেষ হতে চলেছে । বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে । সপ্তাহান্তে এই পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ষা রাজ্যে ঢুকে পড়লেও দক্ষিণবঙ্গে তা প্রত্যাশিতভাবে এখনও মেলেনি । উত্তরবঙ্গে অবশ্য ছবিটা ভিন্ন । প্রথম থেকে অঝোর ধারা সেখানে । বলা যায় উত্তরবঙ্গে বর্ষা কল্পতরু আর দক্ষিণবঙ্গে মিতব্যয়ী ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ভারি থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷