অগস্টে দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত, জানাল মৌসম ভবন

অগস্টে দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত, জানাল মৌসম ভবন
বর্ষাকালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হতে পারে ৷ শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে আইএমডি ৷
Published : July 31, 2026 at 10:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই: মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলেও, উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়ে গিয়েছ ৷ অগস্ট ও সেপ্টেম্বরেও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু 'দ্বিতীয় স্পেলে'ও স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি)।
শুক্রবার মাসিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে আইএমডি। মৌসম ভবন জানিয়েছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ' (এলপিএ)-এর 94 শতাংশেরও কম হতে পারে ৷ এলপিএ(LPA) বলতে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সময়ে (যেমন কোনও মাস বা ঋতুতে) রেকর্ড করা বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে বোঝায়, যার গড় হিসাব করা হয় দীর্ঘ সময়কাল—সাধারণত 30 থেকে 50 বছর ৷ 1971 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত, অগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর সময়কালে সমগ্র দেশে বৃষ্টিপাতের এলপিএ হল 422.8 মিলিমিটার ৷
এক বিবৃতিতে আইএমডি ডিরেক্টর ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "এই (অগস্ট-সেপ্টেম্বর) সময়ে দেশের অনেক অংশেই স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে উপদ্বীপীয় ভারত, মধ্য ভারত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের উত্তরাংশ এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে ।" আইএমডি আরও জানিয়েছে, অগস্ট মাসেও সমগ্র দেশে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ অর্থাৎ এলপিএ 94 শতাংশেরও কম হতে পারে।
বর্তমানে জুন ও জুলাই মাসে ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতির পরিমাণ 13 শতাংশ। জুনের শেষে এই ঘাটতির হার ছিল 35.4 শতাংশ। মহাপাত্র বলেন, "জুলাই মাসে ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি কমেছে ৷" জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 280.5 মিলিমিটার হলেও, এ বছর এই মাসে দেশে 283.3 বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷
এর পিছনে দু'টি প্রধান কারণ ছিল ৷ প্রথমত, এই মাসে বঙ্গোপসাগরে চারটি নিম্নচাপ বলয় (LPS) তৈরি হয়েছিল এবং সেগুলোর মধ্যে দু'টি ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে (Depression) পরিণত হয়েছিল ৷ নিম্নচাপ বলয় সক্রিয় থাকার দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল ৷ সাধারণত জুলাই মাসে গড়ে 13.5 দিন নিম্নচাপ বলয় সক্রিয় থাকে ৷ কিন্তু এবার তা 24 দিন স্থায়ী ছিল।
মাসের শুরুর দিকে 'ম্যাডেন-জুলিয়ান অসিলেশন'(MJO) অনুকূল অবস্থায় ছিল। MJO হল বাতাস, মেঘ ও বায়ুচাপের একটি চলমান ব্যবস্থা ৷ যা বিষুবরেখা বরাবর পরিভ্রমণের সময় বৃষ্টিপাত ঘটায়।
অনুকূল অবস্থায় এটি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে অধিক মেঘের সঞ্চার করে ৷ পরবর্তীতে মৌসুমি বায়ু সেই মেঘকে উত্তরাঞ্চলের দিকে বয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে এবার জুলাই মাসের শেষ দিকে 'ম্যাডেন-জুলিয়ান অসিলেশন' প্রতিকূল অবস্থায় ছিল।
আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরের মধ্যে চলতি জুলাই মাসেই সর্বাধিক সংখ্যক 'অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত'-এর (204.5 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত) ঘটনা ঘটেছে ৷ ড. মহাপাত্র উল্লেখ করেন যে, জুলাই মাসে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের ঘটনাগুলো মূলত ওড়িশা, গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।
যদিও সামগ্রিকভাবে ভারতে এ বছর জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, তবুও দক্ষিণ উপদ্বীপীয় অঞ্চলে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 1901 সালের পর থেকে দশম সর্বনিম্ন (152.6 মিলিমিটার)।