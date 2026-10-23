বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধছে ঘূর্ণিঝড়, আছড়ে পড়বে সোমবার
Cyclone in Bay Of Bengal: দুয়ারে ঘূর্ণিঝড় ! হাওয়া অফিস বলছে, শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে ।
Published : October 23, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:14 PM IST
নয়াদিল্লি,23 অক্টোবর: আবারও ঘূর্ণিঝড় দানা বাঁধার আশঙ্কা । শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । সেটি প্রথমে গভীর নিম্নচাপে এবং শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়়ে পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা মৌসম ভবনের ।
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের একটি সূত্র দাবি করছে, সোমবার মানে লক্ষ্মীপুজোর পরদিন সকাল বা তার কাছাকাছি কোনও একটি সময়ে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে যাবে । তবে কবে এবং কোথায় সেটি আছড়ে পড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয় । বঙ্গের আবহাওয়ার উপর কী প্রভাব পড়বে সেটা নিয়েও সংশয় আছে ।
তথ্য বলছে, দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর থেকে নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত কোথায় আছড়ে পড়রে তা এখনও স্পষ্ট নয় । শুক্রবার সকালে আইএমডি-র তরফে বলা হয়েছে, "উচ্চচাপ বলয়ের সরাসরি প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আজ সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে ।"
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
হাওয়া অফিস মনে করছে, শনিবার পর্যন্ত এই এলাকাতেই অবস্থান করবে নিম্নচাপটি । শনিবার থেকে সরতে শুরু করবে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে । এরপর রবিার সেটির শক্তি আরও বাড়বে । এবং তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । তারও পরে ঘূর্ণিঝড় হয়ে ভূভাগে আছড়ে পড়বে । সঠিক জায়াগার সন্ধান এখনও দিতে পারেনি হাওয়া অফিস । তবে ঘূর্ণিঝড়টি যে মধ্য-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরেই আছড়ে পড়বে তা নিয়ে মোটের উপর নিশ্চিত হাওয়া অফিস। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান ।
মৌসম ভবন বলছে, শুক্রবার বিকেল বা সন্ধ্যা থেকেই 'হাওয়া বদলের' সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে থাকা এলাকাগুলিতে প্রতি ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করবে । হাওয়ার গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় 55 কিলোমিটারও হতে পারে ।
সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ হিসেবে হাওয়া অফিসের তরফে মৎস্যজীবীদের কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, 23 থেকে 25 অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্য়ে বঙ্গোপসাগরের পূর্বমধ্য দিকের কোনও অংশে মাছ ধরতে যাওয়া নিরাপদ নয় । পূর্বপশ্চিম অংশে এই সতর্কবার্তা থাকবে 26 থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত ।
এদিকে, বঙ্গজুড়ে মনোরম আবহাওয়া । হালকা শীতের আমেজ। শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতের আগমনী মৃদু লয়ে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের হাত ধরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বঙ্গের আকাশে। বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হওয়ার পর আপাতত বৃষ্টির শঙ্কা না-থাকলেও সম্ভাব্য নিম্নচাপ ঘিরে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিশেষত উপকূলবর্তী এলাকায় এই আবহাওয়ার অবস্থা কেমন থাকে সেই দিকেই নজর।