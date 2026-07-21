দেশজুড়ে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি বায়ু, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দিল্লি-বিহার-কোঙ্কন অঞ্চলে

দেশজুড়ে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি বায়ু, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দিল্লি-বিহার-কোঙ্কন অঞ্চলে
উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারতের উপর সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা এবং একাধিক ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
Published : July 21, 2026 at 5:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: সারা সপ্তাহজুড়ে দেশের অধিকাংশ এলাকায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকবে। এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন (IMD) ৷ এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও বজ্র-সহ বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারতের উপর সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা এবং একাধিক ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
দিল্লির আবহাওয়া
মঙ্গলবার দিল্লিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে ৷ যা সাম্প্রতিক গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া থেকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লিতে দিনের বেলা প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে। শীতকালে ভারী বৃষ্টির জন্য শক্তিশালী 'ওয়েস্টার্ন ডিস্টার্বেন্স' বা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু মৌসুমি বায়ুর মরসুমে মৌসুমি অক্ষরেখার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে মাঝারি মানের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।
আকাশ মেঘলা থাকা এবং একটানা বৃষ্টির জেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের প্রধান আবহাওয়া কেন্দ্র সফদরজং-এ সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 31.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা রবিবারের তুলনায় 6.7 ডিগ্রি কম।
উত্তর-পশ্চিম ভারত
আগামী কয়েক দিনে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পশ্চিম হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর বজ্রপাত এবং ঘণ্টায় 40-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া-সহ ঝড়ের পূর্বাভাসও দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, দিল্লি, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
মধ্য ভারত
মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং বিদর্ভ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারে। পূর্ব-মধ্য প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।
পূর্ব ভারত
বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আবহাওয়া দফতর বিহারের কিছু অংশে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সময়ে বজ্রপাত ও ঝড়েরও সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তর-পূর্ব ভারত
সারা সপ্তাহজুড়ে অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে জলমগ্ন ও স্থানীয়ভাবে বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে।
পশ্চিম ভারত
এই সপ্তাহে কোঙ্কন ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর (IMD) কোঙ্কন ও গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ পাশাপাশি গুজরাতেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণ উপদ্বীপীয় ভারত
আগামীদিনে কেরল, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টিপাত চলবে ৷ কেরল ও কর্ণাটকে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও, দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যে বিক্ষিপ্ত থেকে মোটামুটি বিস্তৃত পরিসরে বৃষ্টিপাত হতে পারে।
আবহাওয়া দফতরের মতে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর এই পরিস্থিতিকে সহায়তা করছে শ্রীল গঙ্গানগর থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমি অক্ষরেখা ৷ সেই সঙ্গে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, বঙ্গোপসাগর ও অসমের উপর অবস্থান করছে একাধিক ঊর্ধ্ব-বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্ত। এদিকে, সমুদ্র উত্তাল থাকা এবং প্রবল বাতাসের কারণে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় জেলেদের মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।