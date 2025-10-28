শুরু ঘূর্ণিঝড় মন্থা'র ল্যান্ডফল, প্রবল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

শুরু ঘূর্ণিঝড় মন্থা'র ল্যান্ডফল, প্রবল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা
অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে কাকিনাড়ার কাছে মছলিপতনম ও কলিঙ্গপতনমের মধ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ মোকাবিলায় রয়েছে এনডিআরএফ দল ৷
By PTI
Published : October 28, 2025 at 9:07 PM IST
অমরাবতী, 28 অক্টোবর: দেশের আবহাওয়া দফতরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ মৌসম ভবনের তরফে সন্ধ্যা 7.39 মিনিটে জানিয়েছে, অন্ধ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়া আগামী 3-4 ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে ৷
এই সময় ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় 90-100 কিমি হবে ৷ সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতি প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 110 কিমি পর্যন্ত হতে পারে ৷ আগামী 3-4 ঘণ্টায় এই প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে কাকিনাড়ার কাছে মছলিপতনম ও কলিঙ্গপতনমের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে ৷ এর মধ্যে বাড়িঘর ভাঙার খবর মিলেছে ৷ বহু জায়গায় উপড়ে গিয়েছে গাছ ৷ ছিঁড়ে গিয়েছে বিদ্যুতের তার ৷ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে রায়ালাসীমা, তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ ছত্তিশগড়েও ৷
The Severe #CyclonicStorm “#Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speed of #17kmph during past six hours and lay centered at 1830 hrs IST of today, the 28th October 2025, over the same region, near latitude 16.05°N &… pic.twitter.com/XRnVhsTOtm— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
এদিকে এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া ৷ এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ওড়িশার উপকূল এবং রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে ৷ বুধবার জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
তবে পরিস্থিতি ভিন্ন দক্ষিণের রাজ্যে ৷ অন্ধ্রের মছলিপতনমে সমুদ্র তীরবর্তী মানগিনাপুড়ি সৈকতে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে ৷ এখানে এনডিআরএফ-এর বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ দলের কমান্ডার ঈশ্বর রাও গাড্ডে বলেন, "সবাই জানে, ঘূর্ণিঝড় মন্থার মোকাবিলায় 10 নম্বর ব্যাটেলিয়নকে মছলিপতনমে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ আমরা গতকাল থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলেছি ৷ এদিন বিকেলের দিকে হাওয়ার গতিবেগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ৷ সৈকতে ইতিমধ্যে গাছ উপড়ে পড়েছে ৷ রাস্তাগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে ৷"
অন্ধ্রপ্রদেশের পাশাপাশি ছত্তিশগড়, ওড়িশা, পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ুর উপকূল এলাকাগুলিতেও এনডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের।
অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার পর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মন্থার শক্তি কমে যাবে। এরপর ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিয়ে ওড়িশার দিকে এগিয়ে যাবে মন্থা। শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মন্থার দাপটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্ধ্রপ্রদেশের জেলাগুলি।