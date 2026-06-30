125 বছরে পঞ্চম শুষ্ক জুন ! বরুণ দেব কাঁদাবেন জুলাইতেও
স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছিল আবহাওয়া দফতর ৷ এবার জুলাই মাসে বৃষ্টির ঘাটতির কথা জানাল মৌসম ভবন ৷ কেন, ব্যাখ্যা দিল হাওয়া অফিস ৷
By PTI
Published : June 30, 2026 at 9:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুন: জুন মাসের পর জুলাইতেও বৃষ্টির ঘাটতি বজায় থাকবে দেশে ৷ এমনটাই জানাল মৌসম ভবন ৷ জুলাই মাসের স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হবে বলে মঙ্গবার জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ 1971-2020 সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাতের গড়(LPA)-এর 94 শতাংশ বৃষ্টি হবে এই জুলাইয়ে ৷
1971-2020 সাল পর্যন্ত বর্ষার মরশুমে দেশে দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাতের গড় মান (LPA) 87 সেমি ৷ 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ রেনফল' বা এলপিএ-র অর্থ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল যেমন একমাস বা একটি ঋতুতে বৃষ্টিপাতের মানের রেকর্ড ৷ 30 থেকে 50 বছরের হিসেব ধরে এই রেকর্ড তৈরি হয় ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু জায়গা, পূর্ব-মধ্য ভারত এবং পূর্ব-উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাভাবিক পরিমাণে বৃষ্টি হবে ৷ কোথাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিও হতে পারে ৷
আইএমডি'র ডিজি মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র (মেটিরিওলজি) বলেন, "জুলাই মাসে, সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুধু উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু জায়গা, পূর্ব-মধ্য ভারত এবং পূর্ব-উপকূলীয় অঞ্চলের কোথাও স্বাভাবিক, কোথাও স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷" জুনে দেশে সবমিলিয়ে 40 শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি দেখা গিয়েছে ৷ মধ্য ভারতের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ৷ সেখানে ঘাটতির পরিমাণ 50.4 শতাংশ ৷ 1901 সালের জুন মাসের পর এই পঞ্চম বার দেশে সবচেয়ে কম 99.5 মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷
কম বৃষ্টিপাতের নেপথ্যে রয়েছে পাঁচটি কারণ
প্রথম কারণ, ম্যাডেন জুলিয়ান অসসিলেশন (এমজেও) ৷ এমজেও বায়ুপ্রবাহ, মেঘ এবং বায়ুচাপের একটি চলমান ব্যবস্থা ৷ এটি নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় বৃষ্টিপাত ঘটায় ৷ অনুকূল সময়ে এমজেও দক্ষিণ ভারতে আরও বেশি মেঘের সঞ্চার করে ৷ মৌসুমী বায়ু সেই মেঘকে উত্তর ভারতে দিকে বয়ে নিয়ে আসে ৷ এর ফলে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু এবার এই বিষয়টি বৃষ্টির পক্ষে কাজ করছে না ৷
দ্বিতীয়ত, জুন মাসে দেশের কোথাও নিম্নচাপ অঞ্চল (লো-প্রেশার সিস্টেম, এলপিএস) তৈরি না-হওয়া ৷ নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হলে সেখানে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আশপাশের এলাকার থেকে কম হয়ে থাকে ৷ সাধারণত, বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে যায় ৷ এই সিস্টেম একটা চুম্বকের মতো কাজ করে ৷ জলীয় বাষ্প ভর্তি বাতাস টেনে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে ৷ এর ফলে মৌসুমী বায়ু স্থলভাগে চলে আসে ৷ এবার পরিস্থিতি আলাদা ৷
তৃতীয়ত, জুন মাসে তৈরি হওয়া অধিকাংশ ঝড়ের অভিমুখ উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে ঘুরে গিয়েছে ৷ এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিম্নচাপ অঞ্চল দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৷
চতুর্থত, এল নিনো পরিস্থিতি বৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলেছে ৷ এল নিনোর তিনটি দশা আছে ৷ এর মধ্যে প্রথম হল-এল নিনো সাউদার্ন অসসিলেশন (ইএনএসও) ৷ মধ্য ও পূর্ব ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমুদ্রের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলের উত্থান-পতন ৷ এল নিনোর প্রভাবে ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাত কম হয় ৷ এর প্রভাবে বিশ্বে উষ্ণায়নও ঘটে ৷ এর ঠিক উল্টো লা নিনা, যা তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় ৷ আরেকটি দশা ইএনএসও ৷
পঞ্চম কারণ, ভারত মহাসাগরীয় ডাইপোল (আইওডি) এখন প্রশমিত অবস্থায় রয়েছে ৷ তাই এল নিনোর প্রভাবের বিরুদ্ধে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করতে পারছে না ৷ কিন্তু আইওডি ইতিবাচক পরিস্থিতিতে থাকলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় দেশে ৷
দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানান, আগামী 2-3 দিনে মৌসুমী বায়ু ভারতের বাকি জায়গা- উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও লাদাখ এবং গুজরাত, মধ্য়প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে পৌঁছে যাবে ৷ তার জমন্য অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হয়েছে ৷ এই সময়ে মৌসুমী বায়ু দমন ও দিউ, জম্মু-কাশ্মীর এবং হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও পঞ্জাব এবং রাজস্থানের কিছু অংশেও পৌঁছে যেতে পারে ৷
জুলাইয়ে বৃষ্টির ঘাটতির সঙ্গে দেশের বেশির ভাগ অংশে তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ শুধু পশ্চিম-মধ্য ভারতের কয়েকটি জায়গায় এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে না ৷ এই জায়গাগুলির কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে তো কোথাও স্বাভাবিকের থেকে কম তাপমাত্রা থাকতে পারে ৷