পূর্বাভাস বদলে 10 দিন দেরিতে কেরলে ঢুকল বর্ষা, উপকূলে ব্যাপক বৃষ্টি
অবশেষে কেরলে বর্ষা মঙ্গল ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকতেই কেরলের আট জেলায় জারি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা ৷
By PTI
Published : June 4, 2026 at 1:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 জুন: এল নিনো ভ্রুকুটির মাঝেই কেরলে প্রবেশ করল বর্ষা ৷ দিল্লির মৌসম ভবনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে । সাধারণত, 1 জুনের কাছাকাছি সময়ে কেরলে মৌসুমী বায়ু এসে পৌঁছয় ৷ যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুর (জুন-সেপ্টেম্বর) সূচনা হিসেবে গণ্য হয় ।
মৌসম ভবন জানিয়েছে, আজ 4 জুন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও অগ্রসর হয়ে আরব সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের অবশিষ্ট অংশ, পশ্চিম-মধ্য ও পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের কিছু অংশ, সমগ্র লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, কেরল ও মাহে, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশ, কোমোরিন এলাকার অবশিষ্ট অংশ এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বের পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম-মধ্য, পূর্ব-মধ্য ও উত্তর-পূর্বের আরও কিছু অংশে বিস্তার লাভ করেছে ।
এর আগে আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছিল যে, 26 মে নাগাদ কেরলে মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটবে অর্থাৎ, বর্ষা আসবে ৷ তবে বাস্তবে এর আগমন কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে । 10 দিন পর রাজ্যে ঢুকল বর্ষা ৷
গত সপ্তাহে আবহাওয়া দফতর তাদের ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস সংশোধন করে জানিয়েছিল যে, এবারের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হতে পারে । তাদের অনুমান অনুযায়ী, চলতি বছরে ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী গড়ের (LPA) প্রায় 90 শতাংশ হতে পারে ।
'LPA' বা দীর্ঘমেয়াদী গড় বলতে বোঝায় কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা যেমন এক মাস বা এক ঋতুজুড়ে রেকর্ডকৃত বৃষ্টিপাতের গড় হিসাব, যা সাধারণত 30 থেকে 50 বছরের দীর্ঘ সময়ের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয় ।
1971 থেকে 2020 সালের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র দেশের ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের দীর্ঘমেয়াদী গড় (LPA) নির্ধারণ করা হয়েছে 87 সেন্টিমিটার । যদি মৌসুমী ঋতুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এই দীর্ঘমেয়াদী গড়ের (LPA) 90 শতাংশের কম হয়, তবে আইএমডি সেই পরিস্থিতিকে 'ঘাটতিপূর্ণ' (deficient) হিসেবে চিহ্নিত করে ।
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ার পিছনে একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে 'এল নিনো' (El Nino) পরিস্থিতি ৷ যার প্রভাবে দেশে মৌসুমী ঋতুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায় ।
বর্তমানে নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 'নিরপেক্ষ এল নিনো-সাউদার্ন অসিলেশন' (ENSO) পরিস্থিতি ধীরে ধীরে 'এল নিনো' পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে ।
মৌসম ভবন জানিয়েছে যে, জুন মাসে 'এল নিনো' পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে; তবে সেপ্টেম্বর নাগাদ তা মাঝারি থেকে শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে পারে ।
বর্ষা ঢোকার মধ্যেই কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেছে যে, আগামী দিনগুলিতে কেরলজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী ও বজ্র-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আটটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
এই আটটি জেলা হল তিরুঅনন্তপুরম, কোল্লাম, পাথানামথিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়ম, এর্নাকুলাম, ইডুক্কি এবং ত্রিশূর । বাকি ছয়টি জেলা পালক্কাড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, ওয়ানাদ, কান্নুর এবং কাসারগড় হলুদ সতর্কতার অধীনে রয়েছে । ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি আগামী কয়েক ঘণ্টায় প্রবল বজ্রঝড় এবং তীব্র বাতাস বইবার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছে যে, রাজ্যে রবিবার পর্যন্ত ব্যাপক বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে । বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরল উপকূলে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে । কেরল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলেও বৃষ্টি হবে । আজ তামিলনাড়ু, লক্ষদ্বীপ, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশে মৌসুমী বায়ু ছড়িয়ে পড়বে ।