ইতিহাসে প্রথম IMA থেকে স্নাতক হলেন ন'জন মহিলা ক্য়াডেট, 'সন্ধিক্ষণ' বললেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

ইতিহাসে প্রথম IMA থেকে স্নাতক হলেন ন'জন মহিলা ক্য়াডেট, 'সন্ধিক্ষণ' বললেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু
ইতিহাসে এই প্রথম ন'জন মহিলা ক্য়াডেট অফিসার আইএমএ থেকে স্নাতক হয়েছেন ৷ তাঁরা এবার ভারতীয় সেনায় যোগ দেবেন ৷
Published : June 13, 2026 at 2:56 PM IST
দেরাদুন, 13 জুন: দেশের সামরিক প্রশিক্ষণের অ্যাকাডেমি (আইএমএ)-তে ন'জন মহিলা ক্যাডেটের অন্তর্ভুক্তিকে একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলে উল্লেখ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ শনিবার উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে 158তম রেগুলার কোর্স এবং 141 টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স-এর পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় ৷
এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি আইএমএ-তে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের একটি অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ বলে জানান ৷ রাষ্ট্রপতি বলেন, "ন'জন নারী ক্যাডেটকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷ এটি আইএমএ-র ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ ৷ এটি কেবল ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাসের একটি মাইলফলকই নয়, বরং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নেরও একটি অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ ৷ আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে আরও অনেক নারী ক্যাডেট এই অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবেন ৷" পদমর্যাদা বলে দেশের রাষ্ট্রপতি সেনার সুপ্রিম কম্যান্ডার ৷
এই প্যারেড শেষে ন'জন নারী ক্যাডেট-সহ মোট 515 জন জেন্টলম্যান ও লেডি ক্যাডেট ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন ৷ এই বছরের প্যারেডটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির 94 বছরের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ৷ এই প্রথমবার নারী অফিসার ক্যাডেটদের একটি ব্যাচ আইএমএ থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হতে চলেছে ৷ উত্তীর্ণ ক্যাডেটদের দলে 16টি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের 34 জন অফিসার ক্যাডেটও রয়েছেন ৷ তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেবেন ৷
আইএমএ-র প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, এই অ্যাকাডেমি "সম্মান, সাহস এবং দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার এক উজ্জ্বল প্রতীক" হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ৷ অনেক অসাধারণ সামরিক নেতা, যাঁরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করেছেন, তাঁরা এই অ্যাকাডেমি থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানাচ্ছি ৷"
1932 সালের 1 অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ৷ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে 65 হাজারেরও বেশি ক্যাডেট উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ আর এই ক্যাডেটদের মধ্যে 34টি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের ক্যাডেটরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ৷ রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, "আমার সামনে সেই অফিসার ক্যাডেটদের দেখে আমি আনন্দিত, যারা শীঘ্রই তাদের কর্মজীবনের যাত্রায় পা রাখতে চলেছেন। তাঁদের সাহস ও প্রজ্ঞা-ই হবে তাঁদের মূল শক্তি।"
প্রতিটি অফিসার ক্যাডেটের কাছে এই 'পাসিং আউট প্যারেড' শুধু একটি আনুষ্ঠানিক আয়োজনই নয়, বরং এটি দীর্ঘ মাস ও বছর ধরে চলা কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত সার্থকতা— সেই গর্বের মুহূর্ত, যখন তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেন।