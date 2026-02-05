IIT খড়গপুর-অয়েল ইন্ডিয়া'র মউ স্বাক্ষর, তৈরি হবে সস্তার বায়োগ্যাস

IIT খড়গপুর-অয়েল ইন্ডিয়া'র মউ স্বাক্ষর, তৈরি হবে সস্তার বায়োগ্যাস
আইআইটি খড়গপুর এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড ইন্ডিয়া এনার্জি উইক 2026-এ Pioneering Waste-to-Wealth Model প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাক্ষরিত হল এক ঐতিহাসিক চুক্তি ৷
Published : February 5, 2026 at 8:22 PM IST
খড়গপুর, 5 ফেব্রুয়ারি: পরিবেশবান্ধব ও পরিষ্কার জ্বালানি ব্যবস্থার দিকে বড় পদক্ষেপ আইআইটি খড়গপুর ও অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর আইআইটি এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহ 2026-এ একটি আধুনিক কমপ্রেসড বায়োগ্যাস (CBG) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য স্বাক্ষরিত হল মউ ৷
আইআইটি খড়গপুরের ক্যাম্পাস এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের ডিন অধ্যাপক ব্রজেশ দুবে এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক (ব্যবসায় উন্নয়ন) রঞ্জন গোস্বামী এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন । অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এর সবুজ শক্তি শাখা, ওআইএল গ্রিন এনার্জি লিমিটেড (OGEL) এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । গোয়ায় আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক শক্তি সম্মেলনে এই মউ স্বাক্ষর হয় ৷
এই উদ্যোগের ফলে আইআইটি খড়গপুরকে বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং বর্জ্য থেকে সম্পদ উৎপাদনের জন্য একটি জাতীয় মডেল হিসেবে গড়ে তোলা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বাস্তব বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করা।
পরিবেশগত এবং নগর উপযোগিতা- প্রস্তাবিত সিবিজি প্ল্যান্ট জৈব বর্জ্যকে পরিষ্কার সংকুচিত বায়োগ্যাসে রূপান্তর করবে, যা শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং কৃষির জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব সারও সরবরাহ করবে। প্রকল্পটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং মাটির স্বাস্থ্যের মতো শহুরে চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করবে।
অ্যাকাডেমিক, গবেষণা এবং উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র- প্রকল্পটি গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা (RISE) প্রচারের জন্য একটি 'জীবন্ত পরীক্ষাগার' হিসেবে কাজ করবে। ফোকাস ক্ষেত্রগুলির মধ্যে থাকবে উন্নত বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রযুক্তি, অ-জৈব পচনযোগ্য বর্জ্য থেকে মূল্য সৃষ্টি, প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশন এবং বৃত্তাকার অর্থনীতি-ভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেল।
ভারতের জ্বালানি রূপান্তর এবং নেট-জিরো লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এই সহযোগিতার নেতৃত্ব দেবেন অধ্যাপক। এই উদ্যোগটি আইআইটি খড়গপুরের পরিচালক ডঃ সুমন চক্রবর্তী এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ রঞ্জিত রথের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এই অংশীদারিত্ব শিল্প-শিক্ষাক্ষেত্রের সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই, কার্যকর এবং প্রতিলিপিযোগ্য সমাধান বিকাশের একটি শক্তিশালী উদাহরণ প্রদান করে।
এই বিষয়ে আইআইটি খড়গপুরের পরিচালক অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, "অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব কেবল একটি সংকুচিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি সামগ্রিক এবং স্কেলেবল ইকোসিস্টেম তৈরির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ যেখানে অত্যাধুনিক গবেষণা, স্থায়িত্ব এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়ন একত্রিত হয়। আমাদের লক্ষ্য হল একটি প্রতিলিপি যোগ্য 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' মডেল তৈরি করা ৷ যা ভারত এবং বিশ্বব্যাপী দক্ষিণের শহরাঞ্চলে গৃহীত হতে পারে, বর্জ্যকে পরিষ্কার শক্তি, অর্থনৈতিক মূল্য এবং উদ্ভাবনের উৎসে রূপান্তরিত করে।"