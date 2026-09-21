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পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্য়ু, সাসপেন্ড আইআইটি বম্বের ডিন

IIT Bombay: ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে মুম্বইয়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চ । দুল্লার বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছে ।

IIT Bombay Student Suicide
সাসপেন্ড আইআইটি বম্বের ডিন (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST

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মুম্বই 21 সেপ্টেম্বর: আইআইটি বম্বের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্য়ুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল কর্তৃপক্ষ । সহপাঠী এবং পরিবারের দাবি, সাহিল ওয়াকড়ে নামে 22 বছরের ওই পড়ুয়াকে চরম পদক্ষেপ নিতে প্ররোচনা দিয়েছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিন অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ দুল্লা। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইআইটি বম্বের অধিকর্তা শিরীষ কেদ্রে ।

এর আগে শুক্রবার সন্ধ্য়ায় আইআইটি বম্বের পওয়াই ক্যাম্পাসের 4 নম্বর হস্টেলে নিজের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সাহিলে়র দেহ উদ্ধার হয় ৷ তিনি 'এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের বি-টেকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের তরফে দাবি করা হয়, ঘটনার দিন সকালে একটি পরীক্ষা ছিল । পরীক্ষা চলাকালীন চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছিলেন সাহিল । হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনি । এরপরই তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ।

সে সময় পরীক্ষাকেন্দ্র পরিচালন করছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক বিভাগের ডিন সূর্যনারায়ণ । সাহিলের সহপাঠীদের দাবি, চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের সময় সাহিলকে হাতেনাতে ধরেন সূর্যনারায়ণ । শুধু তাই নয়, তিনি এমন ব্যবহার করেন যে আতঙ্কে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন সাহিল । তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু হয় । সোমবার বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে বসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড অফ গভর্নরস ।

সেখানে মোট 18টি দাবি পেশ করেন পড়ুয়ারা । প্রথম দাবি ছিল দুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে । প্রতিটি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার তরফে সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে । পোস্টের দুল্লাকে সাসপেন্ড করার খরব জানানোর পাশাপাশি একটি ব্যাপারে ক্ষমাও চেয়েছে আইআইটি বম্বে কর্তৃপক্ষ ।

ঘটনার পরও একটি পোস্ট করা হয়েছিল । সেখানে সাহিলের মৃত্যু এবং তাঁর সম্ভাব্য কারণ নিয়ে বেশ কয়েকটি দাবি করা হয় । এখন সংস্থার মনে হয়েছে, পুলিশি তদন্তের আগে এভাবে আগাম মতামত জানিয়ে দেওয়া বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নানা বিবরণ প্রকাশ্যে আনা ঠিক হয়নি । অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকে কয়েকটি সূত্র দাবি করে আইআইটি বম্বের অধিকর্তা পদত্যাগ করেছেন । সোশাল মিডিয়া পোস্টে স্পষ্ট করে লেখা হয় এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি ।

তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মন্তব্য করার জন্য় আইআইটি কর্তৃপক্ষ ক্ষমা চেয়েছে । প্রায় একই ভূমিকা নিয়েছিলেন আইআইটি বম্বের অধ্যাপকদের একাংশ । তাঁরা প্রথম থেকে বলে আসছেন, সাহিলকে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে দেখার পর সে কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দুল্লা কোনও ভুল করেননি । প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক হিসেবে এটাই তাঁর করার কথা । এবার তিনি সাসপেন্ড হওয়ার পর অধ্যাপকরা কী প্রতিক্রিয়া দেন সেটাই এখন দেখার ।

TAGGED:

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সাসপেন্ড আইআটি বম্বের ডিন
পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্য়ু
IIT BOMBAY STUDENT DEATH

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