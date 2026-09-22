নকল করাকে সমর্থন নয় ! ছাত্রমৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চান বম্বে আইআইটি-র পড়ুয়ারা

নকল করাকে সমর্থন নয় ! ছাত্রমৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চান বম্বে আইআইটি-র পড়ুয়ারা
IIT Bombay student: পড়ুয়াদের বার্তা, তারা সরাসরি ডিন অধ্য়াপক দুল্লাকে দোষী সাব্য়স্ত করতে চায়, এমন নয় ৷ বরং আইআইটি-র প্রাতিষ্ঠানিক সংশোধনই মূল লক্ষ্য় ৷
Published : September 22, 2026 at 4:47 PM IST
মুম্বই, 22 সেপ্টেম্বর: আইআইটি বম্বের পওয়াই ক্য়াম্পাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্য়ুর ঘটনায় নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের দাবি উঠল ৷ তার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য় সরব হল সংস্থার পড়ুয়াদের প্রতিনিধিদল ৷
এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও ধরনের জালিয়াতি অথবা অসৎ আচরণ তারা সমর্থন করে না ৷ কিন্তু একইসঙ্গে তাদের সহপাঠী সাহিল ওয়াকড়ের মৃত্য়ু বেদনাদায়ক ৷ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্দরের কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এই মৃত্য়ু ৷
সাহিলের মৃত্য়ুর পর ক্য়াম্পাসে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ৷ সেই প্রসঙ্গে পড়ুয়াদের বক্তব্য়, এতদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানে যা চলে এসেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে ৷ এটা একটা সামগ্রিক উদ্য়োগ ৷
IIT Bombay Student Representatives issue an official statement following the tragic death of second-year BTech student Sahil Wakode.— ANI (@ANI) September 22, 2026
The statement states: "We do not stand for or condone cheating or any form of academic misconduct. At the same time, the loss of our fellow… pic.twitter.com/xkqOmY6NYF
ইতিমধ্য়েই আইআইটি বম্বের অধিকর্তা অধ্য়াপক শিরীষ কেদ্রের কাছে পড়ুয়ারা তাদের একগুচ্ছ দাবিপত্র জমা দিয়েছে ৷ অধিকর্তা এবং প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকজন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয় পড়ুয়াদের ৷ অধিকর্তা তাদের দাবি মেনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্য়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংশোধন সংক্রান্ত কিছু পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
সাহিলের মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ডিন অধ্য়াপক সূর্যনারায়ণ দুল্লাকে সাসেপন্ড করা হয়েছে ৷ পড়ুয়াদের দাবি, "ডিনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে ৷ আমরা তাঁকেই দোষী সাব্য়স্ত করে ফেলেছি, বিষয়টা এমন নয় ৷ আমরা চেয়েছিলাম, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ওঁকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক ৷ নিরপেক্ষ তদন্তে যা উঠে আসবে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷"
এই ছাত্র মৃত্য়ু নিয়ে বাইরের কোনওরকম রাজনীতিও তারা চায় না বলে জানিয়েছে পড়ুয়াদের প্রতিনিধিদল ৷ তাদের কথায়, "সাহিলের অকালে চলে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে রাজনীতি হোক, এটা আমরা চাই না ৷ আইআইটি বম্বের পড়ুয়াদের একটাই দাবি, যা সংস্কারই হোক, তা যেন শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই করা হয় ৷"
Unfortunate Death of A Student at IIT Bombay pic.twitter.com/2jq0ncl5RL— IIT Bombay (@iitbombay) September 19, 2026
গত শুক্রবার সন্ধ্য়ায় আইআইটি বম্বের পওয়াই ক্যাম্পাসের 4 নম্বর হস্টেলে নিজের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সাহিলে়র দেহ উদ্ধার হয় ৷ তিনি 'এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের বি-টেকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের তরফে দাবি করা হয়, ঘটনার দিন সকালে একটি পরীক্ষা ছিল । পরীক্ষা চলাকালীন চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছিলেন সাহিল । হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনি । এরপরই তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ।