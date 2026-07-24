AI অ্যাপের সাহায্যে ফসলের রোগ নির্ণয় ও সমাধান, যুগান্তকারী আবিষ্কার কোটার গবেষকের

AI অ্যাপের সাহায্যে ফসলের রোগ নির্ণয় ও সমাধান, যুগান্তকারী আবিষ্কার কোটার গবেষকের
ইন্টারনেট পরিষেবা ছাড়াই মোবাইল ফোনে কাজ করবে ফসলের রোগ নির্ণয়কারী এআই অ্যাপ ৷ যুক্ত হবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার সুবিধাও ৷
Published : July 24, 2026 at 4:39 PM IST
কোটা, (রাজস্থান), 24 জুলাই: ভারতীয় কৃষি ও প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টায় গবেষক রাজেন্দ্র কাচওয়া ৷ রাজস্থানের কোটার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIIT)-এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাজেন্দ্র কাচওয়া একটি এআই (AI) মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছেন ৷ যে অ্যাপ কৃষকদের জন্য বলে জানাচ্ছেন তিনি ৷ এই এআই অ্যাপ ইন্টারনেট পরিষেবা ছাড়াই মাত্র কয়েক সেকেন্ডে ফসলের রোগ শনাক্ত করবে ৷ সেই সঙ্গে সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রতিকারও বাতলে দেবে ৷
গবেষক জানাচ্ছেন, অ্যাপটির মাধ্যমে কৃষকরা কয়েক সেকেন্ডে তাদের ফসলে কোন ধরনের রোগ হয়েছে, তা সহজেই জানতে পারবেন ৷ ফসলের রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি, তার প্রতিকার, কারণ এবং পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও তথ্য পাবেন কৃষকরা ৷ তবে, এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বাঁধাকপি ফলনের ক্ষেত্রে অ্যাপটি কাজ করবে ৷ বাঁধাকপিতে হওয়া সাতটি রোগ শনাক্ত করা যাবে অ্যাপের মাধ্যমে ৷ সেই সঙ্গে সঠিক ফলন মূল্যায়নেও সহায়তা করবে ৷
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গবেষক রাজেন্দ্র কাচওয়া জানিয়েছেন, অ্যাপটি বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ পরে, এটি আইওএস ফোনের জন্য ডেভলপ করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ রাজেন্দ্র কাচওয়া ভিলওয়াড়ার বাসিন্দা ৷ তিনি আইআইটি-ট্রিপলের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক ৷ রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.টেক এবং রাজস্থান টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.টেক সম্পন্ন করেছেন ৷
রাজেন্দ্র কাচওয়া দাবি করেছেন, তিনি প্রাথমিকভাবে এই অ্যাপটিতে হাড়োতি এলাকায় চাষ হওয়া বাঁধাকপিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ৷ এর জন্য বিভিন্ন জায়গার মাটি, জল ও এলাকা নির্বাচন করে 27টি’র বেশি খামার থেকে 1600-র বেশি ছবি তোলা হয়েছিল ৷ এই ছবিগুলি হাড়োতির কোটা, বারান, বুন্দি ও ঝালাওয়ার থেকে এবং ভিলওয়াড়া জেলার বিগড় এলাকা থেকে তোলা হয়েছিল ৷ সেখানকার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে বাঁধাকপি চাষ করেন ৷ তিনি আইআইটি-ট্রিপলের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান গবেষক জ্ঞান সিং যাদবের নির্দেশনায় এই সম্পূর্ণ গবেষণাটি পরিচালনা করেন ৷ তাঁর গবেষণাপত্রটি একটি আন্তর্জাতিক জার্নালেও প্রকাশিত হয়েছে ৷ গবেষক রাজেন্দ্র কাচওয়া 21 ও 22 অক্টোবর নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গ্লোবাল সামিটে বিশেষ বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ৷
সিস্টেমে যুক্ত হবে ড্রোন
রাজেন্দ্র কাচওয়া বলেন, "বর্তমানে এই এআই সিস্টেমে একটিমাত্র ছবিই প্রয়োজন হয় ৷ যা ভবিষ্যতে এটি ড্রোনের মাধ্যমে সম্ভব হবে ৷ এর ফলে ড্রোন পুরো মাঠের ছবি তুলতে পারবে এবং ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি চিহ্নিত করতে পারবে ৷ এর মাধ্যমে পুরো মাঠে কীটনাশক স্প্রে করাও সম্ভব হবে ৷ এই বিষয়েও কাজ চলছে ৷ প্রাথমিকভাবে যে সাতটি রোগকে এর আওতায় আনা হয়েছে, সেগুলি হল অল্টারনারিয়া লিফ স্পট, ব্ল্যাক রট, ডাউনি মিলডিউ, ব্যাকটেরিয়াল সফট রট, ফিউসারিয়াম ইয়েলোজ এবং ক্লাব রুট ৷ এছাড়াও, সুস্থ পাতাও শনাক্ত করা যাবে এআই অ্যাপের সাহায্যে ৷ যার ফলে সময়মতো চিকিৎসা করা সম্ভব হবে এবং ফসলের উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ কমবে ৷"
95 শতাংশ নির্ভুল উপায়ে রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার
তারা এই মডিউলটি পরীক্ষা করেছেন ৷ যেখানে প্রায় 95 শতাংশ নির্ভুল রিপোর্ট এসেছে ৷ এআই অ্যাপটি কম ডাটা কনজিউম করে ও উচ্চ গতিসম্পন্ন ৷ এই সম্পূর্ণ মডিউলটিকে লাইট সেপারেবল কনভোলিউশনাল ন্যাচারাল নেটওয়ার্ক (LS-CNN) বলা হয় ৷ এই অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের ফসলের রোগের রেকর্ডও রাখতে পারবেন ৷ এমনকি সেই রোগের ইতিহাসও অ্যাপে পাওয়া যাবে ৷ এই এআই অ্যাপ ইন্টারনেট ছাড়াও অফলাইনে কাজ করে ৷ ভবিষ্যতে এই অ্যাপটিতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন গবেষক ৷
সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ
রাজেন্দ্র কাচওয়া জানান, এই অ্যাপ্লিকেশনটি কেবল রোগ শনাক্তই করে-না, সমাধানও করে ৷ এআই অ্যাপ ফসলের রোগ নির্ণয় করে, তার চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে ৷ কীভাবে সেগুলি পরিচালনা করতে হবে, তারও ব্যাখ্যা দেবে এআই অ্যাপ ৷ এমনকি কোন কীটনাশক স্প্রে করতে হবে, কীভাবে ফসল রক্ষা করতে হবে এবং রোগের কারণ কী, সব জানাবে অ্যাপ ৷" রাজেন্দ্র কাচওয়া বলেন, "আমরা এর জন্য একটি সম্পূর্ণ ডাটা ব্যাংক তৈরি করছি এবং এর জন্য প্রচুর গবেষণা চালাচ্ছি ৷ আমরা এতে একটি সিস্টেম যুক্ত করারও চেষ্টা করছি, যাতে কৃষকরা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ৷ এর জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাহায্য চাওয়া হবে ৷"
কৃষক-বান্ধব অ্যাপ ও সিস্টেম
গবেষক জানাচ্ছেন তিনি বর্তমানে এই অ্যাপ্লিকেশনটির উপর বিস্তারিতভাবে কাজ করছেন ৷ ভিলওয়াড়ার গবেষক স্নেহলতা মালু এবং অবনীত কুমার তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন ৷ বর্তমানে এতে শুধু বাঁধাকপির রোগব্যাধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এটিকে আরও প্রসারিত করার জন্য বেশ কিছু গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে ৷ টমেটো, লঙ্কা, গম, সরষে ও অন্যান্য ফসল এবং তাদের তথ্য নিয়েও কাজ চলছে ৷ এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আরও উন্নত করাই তাঁদের লক্ষ্য ৷ এই গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, সম্পূর্ণ প্রযুক্তিটিকে কৃষক-বান্ধব করে তোলা ৷ অর্থাৎ, এআই অ্যাপটিকে অত্যন্ত সহজ এবং সহজলভ্য করাই লক্ষ্য ৷
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, প্রযুক্তিগত অন্যান্য অ্যাপগুলিতে সাধারণত ইংরেজি বা খুব কঠিন হিন্দি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা গ্রামীণ এলাকার কৃষকদের বিভ্রান্ত করে ৷ এই সমস্যা সমাধানের জন্য, রাজেন্দ্র কাচওয়া এবং তাঁর দল অ্যাপের ভাষাগুলিকে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন, যাতে স্বল্পশিক্ষিত কৃষকরাও কোনওপ্রকার সমস্যা ছাড়াই এআই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন ৷