রাজ্যে যদি ডাকাত না-ই থাকে, 45 বছরের পুরনো আইন কেন বহাল ? জবাব তলব হাইকোর্টের
রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা হাইকোর্টে 'ডাকাতি আইন'কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করেন ৷ মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি হয় ।
Published : September 9, 2026 at 5:23 PM IST
গোয়ালিয়র(মধ্যপ্রদেশ), 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে যদি কোনও ডাকাত না-ই থাকে, তবে 45 বছরের পুরনো আইন কেন বহাল থাকবে ? ডিজিপি এবং ছয় জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এই প্রশ্নের জবাব তলব করল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ।
মূলত মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গোয়ালিয়র বেঞ্চে 1981 সালের ডাকাতি আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় । মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ সিং এই মামলাটি দায়ের করেন । আবেদনকারী দাবি করেন, সরকার যখন স্বীকার করেছে যে রাজ্যে তালিকাভুক্ত কোনও ডাকাত দল নেই, তখন গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলে কেন এখনও ডাকাতি আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হচ্ছে ?
মধ্যপ্রদেশ পুলিশের দ্বারা ডাকাতি আইনের ক্রমাগত প্রয়োগের বিষয়টি এই জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে হাইকোর্টের সামনে তুলে ধরা হয় । পুলিশের বিরুদ্ধে এই আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ এনে আবেদনকারী উল্লেখ করেন, গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলে তুচ্ছ বিবাদ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেও পুলিশ নিরীহ গ্রামবাসী ও কৃষকদের বিরুদ্ধে ডাকাতি আইনের 11 ও 13 ধারায় মামলা দায়ের করে ৷ এছাড়া, অভিযুক্তদের আগাম জামিনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে এই আইনের 5(1) ধারা ব্যবহার করা হয় । মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল ।
আবেদনকারীর আইনজীবী রাজীব শর্মা বলেন, "আদালতের সামনে শুনানির সময় 'ডাকাতি আইন'-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে । এই যুক্তিগুলোতে বিধানসভায় সরকারের দেওয়া সেই স্বীকারোক্তির বিষয়টি তুলে ধরা হয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে মধ্যপ্রদেশে বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোনও ডাকাত দল সক্রিয় নেই । এতে আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, যেহেতু আইনটি মূলত ডাকাতদের মোকাবিলা করার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছিল, তাই রাজ্যে আর কোনও ডাকাত নেই-সরকারের এমন অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি বলবৎ রাখার বিষয়টি এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে ।"
আবেদনকারীর আইনজীবীর মতে, জনস্বার্থ মামলায় যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, গত পাঁচ বছরে - 2020 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত- মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলের শিবপুরী, গোয়ালিয়র, ভিন্ড, মোরেনা, শিউপুর ও দাতিয়া জেলায় 'ডাকাতি প্রতিরোধ আইন'-এর আওতায় এক হাজারেরও বেশি মামলা বা এফআইআর নথিভুক্ত করেছে পুলিশ । আবেদনে বলা হয়েছে, যেহেতু রাজ্যে এখন আর কোনও ডাকাত নেই, তাই এই আইনের আর কোনও প্রয়োজন নেই ৷ এটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং সেই কারণেই আইনটি বাতিল করা উচিত ।
শুনানির পর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলায় উত্থাপিত যুক্তিগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে । আদালত ওই অঞ্চলের ছয়টি জেলার-শিবপুরী, ভিন্ড, মোরেনা, দাতিয়া, শেওপুর ও গোয়ালিয়র-পুলিশ সুপার এবং মধ্যপ্রদেশ স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব ও মধ্যপ্রদেশের ডিজিপির কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে । আদালত 'ডাকাতি আইন'-এর প্রয়োগ ও যৌক্তিকতা বিষয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে ।