আইপ্যাক মামলা: সিবিআই তদন্তে আপত্তি নেই মমতার ; 'মৌলিক প্রশ্ন' ইডির
ইডির তরফে আদালতে প্রশ্ন তোলা হয়- একজন মুখ্য়মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি সিবিআই তদন্ত করতে পারে ? এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আদালতকেই নিতে হবে বলে দাবি তাদের ।
By PTI
Published : August 18, 2026 at 10:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট : আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে গুরুতর প্রশ্ন তুলল ইডি। জানুয়ারি মাসে বিধাননগরে আইপ্যাকের দফতরে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার তল্লাশির সময় সেখানে হাজির হয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় আগেই সিবিআই তদন্ত চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি । মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে ইডির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়- একজন মুখ্য়মন্ত্রী যদি অপরাধ করেন তাহলে কি তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করতে পারে ? এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আদালতকেই নিতে হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে তদন্তকারী সংস্থার তরফে ।
মামলায় মমতার হয়ে সওয়াল করছিলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ মানেকা গুরুস্বামী। তিনি আদালতকে জানান, রাজ্যে এখন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে । নতুন সরকার চাইলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। তাতে তাঁদের আপত্তির কোনও কারণ নেই। এরপর বিচারপতিও বলেন, "সরকার পরিবর্তনের পর এই মামলায় বিচারযোগ্য় আর কিছু বাকি নেই। এখন মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে দেওয়া যেতেই পারে । তাতে কোনও জটিলতার অবকাশ নেই।"
শুনানির এই প্রসঙ্গে ইডির হয়ে সওয়াল করা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, "রাজ্যে সরকার বদলেছে। এটি রাজনৈতিক ঘটনা । সেই সুবাাদে মামলার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে যাক সেটা আমরা চাই না। আমাদের প্রশ্ন মৌলিক। আমরা জানতে চাই, একজন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কি সিবিআই তদন্ত করতে পারে ? এ ব্য়াপারে আদালতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই জটিলতার অবসান হওয়া দরকার। নইলে মনে হতে পারে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দিয়েছি। সেটা আমরা চাই না।"
এর আগে এপ্রিল মাসে এই মামলার শুনানি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। 22 এপ্রিলের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত চলাকালীন একজন কর্তব্যরত মুখ্যমন্ত্রী তদন্তস্থলে ঢুকে গণতন্ত্রকে এভাবে বিপন্ন করতে পারেন না ৷ এরপর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে । 15 বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল। প্রথমবার সরকার গড়েছে বিজেপি ।
গত 8 জানুয়ারি সকালে তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাসভবনে ইডি তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি শুরু হতেই সেখানে পৌঁছে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুলিশের তৎকালীন কমিশনার মনোজ ভার্মা ৷ তল্লাশি চলাকালীন প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে একটি সবুজ ফাইল, ল্যাপটপ নিয়ে বেরিয়ে আসেন মমতা ৷
পরে ইডি আইপ্যাকের সল্টলেকের অফিসে পৌঁছয় ৷ সেখানেও যান মমতা ৷ তাঁর সঙ্গে পৌঁছন তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমারও ৷ আইপ্যাকের অফিস থেকেও কিছু ফাইল, পেনড্রাইভ এনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে তোলা হয় ৷ ভোটের আগে এই তল্লাশিকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তোপ দাগেন সেদিন ৷ তৎকালীন মুখ্য়মন্ত্রী এবং প্রশাসনের অন্য আধিকারিকদের আচরণের বিরোধিতা করে সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ইডি । এখন তারই শুনানি চলছে।