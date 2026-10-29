যদি নেহরু, ইন্দিরা পেতে পারেন... প্রধানমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি বিজেপি সাংসদের

যদি নেহরু, ইন্দিরা পেতে পারেন... প্রধানমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি বিজেপি সাংসদের
BJP MP Demands Bharat Ratna For PM Modi: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হোক, দাবি করেছেন এক বিজেপি সাংসদ ।
Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর 'দেশের প্রতি নিষ্ঠা ও নিঃশর্ত সেবার' জন্য ভারতরত্ন প্রদান করা উচিত । এমনই দাবি তুললেন বিজেপি রাজ্যসভা সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনি ৷
আম আদমি পার্টির প্রাক্তন সাংসদ সাহনি এই মন্তব্যটি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে। শাহ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের জনসেবাকে উৎসর্গ করে 'মন কি বাত' থিমের উপর ভিত্তি করে 76টি চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে সমবেতদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় পঞ্জাবের এই রাজ্যসভার সাংসদ প্রধানমন্ত্রীকে একজন 'ক্যারিশম্যাটিক নেতা' বলে অভিহিত করেন।
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
সাহনি বলেন, "অনুরোধ করছি নরেন্দ্র মোদিকে ভারতরত্ন প্রদান করা হোক। যদি জওহরলাল নেহরুকে দেওয়া যায়, ইন্দিরা গান্ধীকে দেওয়া যায়... তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদি, যিনি 25 বছরের বেশি জি-20 এবং ব্রিকস-এ ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তিনি সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন পাওয়ার যোগ্য ।
তিনি আরও বলেন, "গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁর অসাধারণ যাত্রা । 25 বছরের নিঃস্বার্থ সেবা। ভারতকে বদলে দেওয়ার এক অসাধারণ উদাহরণ।" আয়োজকরা জানিয়েছেন, ওয়ার্ল্ড পঞ্জাবি অর্গানাইজেশন-এর আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে মনজিৎ সিং-এর আঁকা 76টি চিত্রকর্ম প্রদর্শন করা হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের জনসেবাকে প্রতিফলিত করে।
এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় শাহ বলেন, "'মন কি বাত'-এর উপর ভিত্তি করে ওয়ার্ল্ড পঞ্জাবি অর্গানাইজেশনের আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি।" তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণ-সংলাপ অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতি গঠনের এক জীবন্ত উদাহরণ।
आज नई दिल्ली में विश्व पंजाबी संगठन द्वारा आयोजित 'मन की बात' पर आधारित चित्र प्रदर्शनी में सम्मिलित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा जन-संवाद कार्यक्रम #MannKiBaat जन-भागीदारी से राष्ट्रनिर्माण का जीवंत उदाहरण है। मोदी जी ने इसके माध्यम से प्रसिद्धि से दूर रहकर देश के कोने-कोने में काम कर रहे अनगिनत नायकों को पहचान दी है और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', खादी व स्वच्छता से लेकर जल संरक्षण तक अनेक विषयों को जन-आंदोलन में बदला है।— Amit Shah (@AmitShah) October 28, 2026
তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির 25 বছরের জনসেবা জাতির প্রতি অঙ্গীকারের এক অসাধারণ যাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে ।" সাংসদটি 'মাদক-মুক্ত ভারত' স্লোগান দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের প্রশংসাও করেন ।
তিনি বলেন, "এর মাধ্যমে মোদি দেশের প্রতিটি কোণে প্রচারের আড়ালে কর্মরত অগণিত অখ্যাত নায়কদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং 'কন্যাকে বাঁচাও-কন্যাকে শিক্ষিত করো', খাদি, পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে জল সংরক্ষণ পর্যন্ত অসংখ্য বিষয়কে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছেন ।"
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিল্পী মনজিৎ সিংকে সম্মানিত করেন। শাহ এবং দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তারানজিৎ সিং সান্ধু গ্যালারিটি পরিদর্শন করেন, এরপর প্রধানমন্ত্রীর জনসেবার উপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখানো হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সাহনি এই প্রদর্শনীকে জনসেবা এবং ভারতের জনগণের প্রতি মোদির অবিচল অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বলে অভিহিত করেন।
নেহেরুকে 1955 সালে ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধী এই সম্মান পেয়েছিলেন 1971 সালে । বাবা-মেয়ে জুটি যখন এই পুরস্কার গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ।
এক্স-এ একটি পোস্টে সাহনি বলেছেন, "দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের প্রতি 25 বছরের অবিচল নিষ্ঠা এবং নিঃশর্ত সেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি ভারতরত্ন পাওয়ার যোগ্য । এই চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পেরে আমি সম্মানিত ।"