ICSE ও ISC পরীক্ষার দিন ঘোষণা, জানুন শুরুর দিন ও সূচি
ICSE and ISC Exams Start from 15th and 9th Feb: ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু করবে CISCE.
By ANI
Published : November 10, 2026 at 7:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE) মঙ্গলবার 2027 সালের ICSE (দশম শ্রেণি) ও ISC (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করল ৷ কাউন্সিলের ঘোষণা অনুযায়ী, দশম শ্রেণির পরীক্ষা 15 ফেব্রুয়ারি এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা 9 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ৷ পরে শুরু হলেও আইসিএসই-র পরীক্ষা 31 মার্চ শেষ হয়ে যাচ্ছে ৷ আর আইএসসি-র পরীক্ষা 9 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে ৷
মোট 3 লক্ষ 79 হাজার 980 জন পরীক্ষার্থী 2027 সালের CISCE-র দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষায় অংশ নেবে ৷ এর মধ্যে, 3 হাজার 106টি অনুমোদিত স্কুলের প্রায় 2 লক্ষ 70 হাজার পরীক্ষার্থী আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষায় বসবে ৷ আর 1 হাজার 651টি স্কুলের 1 লক্ষ 10 হাজার 25 জন পরীক্ষার্থী আইএসসি (ISC) পরীক্ষায় অংশ নেবে ৷ আইসিএসই পরীক্ষা ভারত ও বিদেশের মোট 2 হাজার 835টি কেন্দ্রে নেওয়া হবে ৷ একইভাবে আইএসসি-র মোট 1 হাজার 477টি পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৷
আইসিএসই (ICSE) পরীক্ষার্থীদের প্রথমদিন অর্থাৎ, 15 ফেব্রুয়ারি সকাল 10:15 মিনিটে ইংরেজি ভাষা (ইংরেজি পেপার-1) পরীক্ষা হবে ৷ এরপর 18 ফেব্রুয়ারি ইংরেজি সাহিত্য (ইংরেজি পেপার-2) পরীক্ষা হবে ৷ 22 ফেব্রুয়ারি অংক পরীক্ষা, 26 ফেব্রুয়ারি ইতিহাস ও সিভিক (পুরনীতি)-এর পরীক্ষা হবে ৷ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি হবে মার্চ মাসে ৷ 8 মার্চ হবে ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞান, 12 মার্চ কেমেস্ট্রি বা রসায়ন এবং 15 মার্চ হবে বায়োলজি পরীক্ষা ৷ আর একদম শেষে 31 মার্চ থাকছে ইকনমিকস বা অর্থনীতি ও ফ্রেঞ্চ অথবা সংস্কৃত পরীক্ষা ৷
আইএসসি (ISC) পরীক্ষার্থীদের 9 ফেব্রুয়ারি দুপুর 2টো থেকে পরীক্ষা শুরু হবে ৷ সেখানে থাকছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স (পরিবেশ বিজ্ঞান) এবং ওয়েস্টার্ন মিউজিক (পেপার-1) ৷ ইংরেজি পেপার-1 (ইংরেজি ভাষা) পরীক্ষা 10 ফেব্রুয়ারির হবে ৷
অন্যান্য প্রধান পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে 18 ফেব্রুয়ারি অর্থনীতি, 24 ফেব্রুয়ারি রসায়ন, 26 ফেব্রুয়ারি অ্যাকাউনট্যানসি, 1 মার্চ অংক, 8 মার্চ পদার্থবিজ্ঞান, 11 মার্চ বিজনেস স্টাডিস, 12 মার্চ ভূগোল, 15 মার্চ বায়োলজি এবং 19 মার্চ ইতিহাস ৷ 2 এপ্রিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষার পর, 8 এপ্রিল লিগ্যাল স্টাডিজ দিয়ে আইএসসি পরীক্ষা শেষ হবে ৷
উল্লেখ্য, সিআইএসসিই দশমের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময়সূচীতে বদল এনেছে ৷ সকাল 10টায় প্রশ্নপত্র পড়ার সময় শুরু হবে ও 10:15 মিনিট থেকে লেখা শুরু হবে ৷ এর আগে, প্রশ্নপত্র পড়ার সময় 10:45 মিনিটে শুরু হতো এবং লেখার সময় শুরু হতো সকাল 11টায় ৷ তাই এবার পরীক্ষার্থীদের সকাল 9:45 মিনিটের মধ্যে নিজেদের পরীক্ষা কেন্দ্রে আসন গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলের তরফে ৷
পরীক্ষার বিষয়ের উপর নির্ভর করে সময় দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে নির্ধারিত থাকবে ৷ আইসিএসই পরীক্ষায় 76টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷ অন্যদিকে, আইএসসি পরীক্ষায় থাকবে 60টি বিষয় ৷ 2027 সালের পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে দেওয়া শুরু হবে ৷ আর বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত সময়সূচি সিআইএসসিই (CISCE)-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে ৷