আইসক্রিম বিক্রেতার মাথা কেটে বাড়িতে উনুনে পোড়ানোর চেষ্টা
বিবাদের জেরে আইসক্রিম বিক্রেতা 25 বছর বয়সি বাবলুর মাথা কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলে অভিযুক্ত শঙ্কর যাদব ৷
Published : March 29, 2026 at 4:49 PM IST
বারাবাঁকি, 29 মার্চ: উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি জেলায় শনিবার ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ নৃসংশ ঘটনা পুরো এলাকাকে নাড়িয়ে দিয়েছে ৷ আইসক্রিম বিক্রেতা বাবলু নামে এক যুবককে কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে খুন করল এক ব্যক্তি ৷ এখানেই শেষ নয়, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে আইসক্রিম বিক্রেতার মাথা কেটে বাড়িতে নিয়ে যায় ৷ এমনকী বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেই মাথা উনুনে পুড়িয়ে ফেলারও চেষ্টা করে ৷
জানা গিয়েছে, বিবাদের জেরে আইসক্রিম বিক্রেতার মাথা কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলে অভিযুক্ত ৷ দরিয়াবাদ থানা এলাকার পারা বেহতা গ্রামের বাসিন্দা 25 বছর বয়সি বাবলু শনিবার যথারীতি সাইকেলে করে বাক্সে আইসক্রিম বিক্রি করতে বেরিয়েছিল। দুপুর নাগাদ টিকাইতনগর থানা এলাকার পারসাওয়াল গ্রামে স্থানীয় এক বাসিন্দা 50 বছর বয়সি শঙ্কর যাদবের সঙ্গে তাঁর কথাকাটাকাটি শুরু হয় ৷ সামান্য বিবাদ এতটাই চরমে ওঠে যে, ক্ষিপ্ত শঙ্কর যাদব পাশেই থাকা কাস্তে দিয়ে বাবলুকে সজোরে আঘাত করে ৷ এর ফলে বাবলুর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ বাবলুকে বাঁচানোর জন্য সাহস করে কেও এগিয়ে আসেনি বলেও অভিযোগ ৷
ঘটনার পর অভিযুক্ত শঙ্কর যাদব রক্তে ভেজা কাটা মাথাটি তার ঘরের ভিতরে নিয়ে যায় ৷ সেখানে, অমানবিকতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে, সে উনুনের উপর মাথাটি রেখে পোড়ানোর চেষ্টা করে ৷ ইতিমধ্যে, ঘটনাস্থলে একটি ব্যাপক ভিড় জমে যায়। গ্রামের প্রধান রাম কৈলাশ কিছু গ্রামবাসীর সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেন। খবর পেয়ে পুলিশ সুপার অর্পিত বিজয়বর্গীয় পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে শঙ্করকে গ্রেফতার করেন ৷
পুলিশ সুপার অর্পিত বিজয়বর্গীয় জানান যে, অভিযুক্ত শঙ্কর যাদব তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ৷ তার স্ত্রী ও ভাইদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এই বিবাদের জেরে সে পরিবার থেকে আলাদা একটি কুঁড়ে ঘরে একা থাকত ৷ তাকে মানসিকভাবে উন্মাদ বলে দাবি করেছে পুলিশ ৷ অন্যদিকে, আইসক্রিম বিক্রেতা বাবলুর বাবা পূর্ণিমাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে টিকাইতনগর থানায় একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মনোজ কুমার জানিয়েছেন, হত্যাকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তা জানার জন্য অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷