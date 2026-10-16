ভার্চুয়াল বৈঠকে মহিলা আধিকারিককে 'কুকথা' ! বিতর্কে জম্মু-কাশ্মীরের আমলা

ভার্চুয়াল বৈঠকে মহিলা আধিকারিককে 'কুকথা' ! বিতর্কে জম্মু-কাশ্মীরের আমলা
IAS Officer Outburst At Woman Officer: জম্মু ও কাশ্মীরের স্টেট সার্ভিস অফিসারদের সংগঠন এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে ৷
Published : October 16, 2026 at 6:15 PM IST
শ্রীনগর, 16 অক্টোবর: জম্মু ও কাশ্মীরে বুধবার ‘মিশন ইয়ুথ আপলিফটমেন্ট অ্যান্ড ভাইব্র্যান্ট অ্যাডভান্সমেন্ট’ (যুবা)-এর একটি সরকারি বৈঠককে কেন্দ্র করে বিতর্ক চরমে । বৈঠকে একজন উচ্চপদস্থ আমলা এবং তাঁর অধীনস্থ এক মহিলা আধিকারিকের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় । সেই নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷
বুধবার ‘যুবা’-র ওই বৈঠকটি হয় ৷ অনলাইনে হওয়া বৈঠকের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে চলে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের সচিব কুমার রাজীব রঞ্জন ক্ষুব্ধ হয়ে গান্দেরবালের কর্মসংস্থান ও পরামর্শদান বিভাগের সহকারী পরিচালক বিনিশ ওয়ানির উপর চিৎকার করছেন ।
That's how a senior IAS officer in J&K — Administrative Secretary, Labour & Employment — dealt with a woman KAS officer who wouldn't be shouted down in front of a room full of officers.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) October 15, 2026
He raised his voice. She raised her dignity. He reached for the only weapon a bully in office… pic.twitter.com/5t4EeSRLwE
উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ‘ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুডস মিশন’ (এনআরএলএম)-এর ভূমিকা নিয়ে এই বাদানুবাদ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সেখানে কুমার রাজীব রঞ্জন প্রশ্ন করেন, “আপনাদের এনআরএলএম-এর প্রয়োজন কেন? বলুন তো । আপনারা নিজেদের কাজ অন্যদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন !” তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, যদি অন্য কোনও সংস্থাই কাজ করবে, তবে আধিকারিকদের ভূমিকা কী ?
সেখানেই থামেননি কুমার৷ তিনি আরও বলেন, ‘‘যদি এনআরএলএম-এর কাজ করতেই হতো, তবে আমি তা সহকারী পরিচালকের কাছে কেন পাঠাব ? মুখ্যসচিবই বা কেন এই কাজটি আমাকে দেবেন ? তিনি তো এনআরএলএম-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছেই এটি পাঠাতেন ৷’’ বিনিশ ওয়ানি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে কুমার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ‘চুপ করে থাকতে’ বলেন ।
তবে ওয়ানি জবাব দিয়ে বলেন, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য তাঁর কথা বলা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি তিনি ওই কুমারের ব্যবহৃত ভাষার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন । এতে কুমার ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, ‘‘তুমি জঘন্য ! আমি তোমার সঙ্গে এভাবেই কথা বলতে পারি ।’’ ওয়ানি উত্তর দেন, ‘‘না, আপনি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারেন না ।’’ তখন কুমার বলেন, ‘‘আমি তোমার বস !’’
That's how a senior IAS officer in J&K — Administrative Secretary, Labour & Employment — dealt with a woman KAS officer who wouldn't be shouted down in front of a room full of officers. He raised his voice. She raised her dignity. He reached for the only weapon a bully in office has: her job. This is a grown man with a Secretary's chair threatening a woman's career because she asked to be allowed to finish a sentence. She was composed. She was clear. She didn't flinch. That is what dignity and self respect looks like. He is what a problem looks like. This is what abrogation of Art 370 has brought upon us. An assault on dignity at every level. Even the officers in administration behave like conquerors. @OfficeOfLGJandK @DullooAtal — if she is touched for holding her dignity, it will have consequences.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) October 15, 2026
ওয়ানিকে সাময়িক বরখাস্ত করার হুমকি দেন কুমার ৷ তাঁর দফতরে উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যেন ওয়ানির কথাগুলি প্রস্তাবিত বরখাস্তের নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয় । কুমার তাঁকে বলেন, ‘‘বেরিয়ে যান ! বেরিয়ে যান !’’ উত্তরে ওয়ানি বলেন, ‘‘নরকে যান আপনি !’’ এর পাশাপাশি, তিনি ওয়ানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সাধারণ প্রশাসন দফতরে (জিএডি) একটি চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দেন, যা তাঁর আগের তাৎক্ষণিক বরখাস্তের দাবির চেয়েও কঠোর পদক্ষেপ ছিল ।
কুমার চিৎকার করে বলেন, ‘‘তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করুন এবং জিএডি (সাধারণ প্রশাসন বিভাগ)-কে লিখে জানান, তাঁকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া উচিত ! চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত ! সিভিল সার্ভিস বিধি অনুযায়ী এর চেয়ে কঠোর কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব নয় ৷’’ কুমার ওয়ানিকে কাজ সঠিকভাবে করায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন এবং বৈঠকে ওয়ানির প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তিনি বলেন, ‘‘উনি এসে আমাকে চোখ রাঙাবেন ! কাজই জানেন না ৷ কোনও কাজ করতে পারেন না ৷’’
এই ঘটনা নিয়ে বিনিশ ওয়ানি ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘আমি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এই ঘটনার কথা জানিয়েছি । পা ভেঙে যাওয়ায় আমি ছুটিতে ছিলাম ৷ কিন্তু বৈঠকটি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি সেখানে অংশ নিয়েছিলাম । তিনি (রঞ্জন) বললেন, ‘এটি জেকেপিএসসি (জম্মু ও কাশ্মীর পাবলিক সার্ভিস কমিশন) নয় যে এখানে কারসাজির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া যাবে’ । এটি ছিল একটি মানসিকভাবে আঘাতা ৷’’ এই বিষয়ে কুমার রঞ্জনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
উল্লেখ্য, এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন 2010 ব্যাচের আইএএস অফিসার কুমার রাজীব রঞ্জন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরে অবৈধ অস্ত্র লাইসেন্স ইস্যু করার অভিযোগে 2018 সালে সিবিআই মামলা দায়ের করে । পরে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তাঁকে সাসপেন্ড করে । 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয় । এখন তিনি জামিনে মুক্ত আছেন ।
এদিকে জেকেএএস কর্মকর্তা মানতাশা বিনতি রশিদ তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছেন, কর্মকর্তাদের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ মেনে নেওয়া এবং সহ্যও করা যায় না । তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘‘এই বৈঠকগুলোতে যা ঘটে, তা প্রায়শই অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর । ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানা প্রয়োজন, কী গ্রহণযোগ্য আর কোথায় সীমারেখা টানা উচিত ৷ বিশেষ করে স্থানীয় কর্মকর্তারা, যাঁরা বাস্তবের বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা উচিত ৷’’
‘জেকেএএস ফ্র্যাটারনিটি’ তাদের সহকর্মীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং ওই মহিলা আধিকারিকের প্রতি ঘটা ঘটনার সমালোচনা করা হয়েছে ৷ এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, ‘‘যদিও এই সংগঠনটি প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে নিঃসংকোচে সমর্থন করে, তবুও তারা মনে করে যে কোনও তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষেরই এমন কোনও আচরণ করার অধিকার নেই ৷’’
ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করা, ভয় দেখানো বা এমন কোনও কাজ করা, যা একজন কর্মরত কর্মকর্তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে, তা করা উচিত নয় । আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি বা সাজানো বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ । ভিডিয়োটি যে আসল, তা স্বয়ং ওই আধিকারিক এবং ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তারাও নিশ্চিত করেছেন ৷’’ কর্মকর্তারা লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, মুখ্যসচিব এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগের কাছে এই ঘটনার একটি নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ।
জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগের একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ক্লিপগুলো বাছাই করে সম্পাদনা করা হয়েছে ৷ এগুলো 14 অক্টোবর, 2026 তারিখে বিকেল 3টে থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি পর্যালোচনা সভার অংশ।’’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ওই সভার সম্পূর্ণ রেকর্ডিং ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের (এনআইসি) কাছে সংরক্ষিত রয়েছে ।
সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশিকায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও পেশাগত শালীনতা অপরিহার্য । সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছ থেকে তাদের ঊর্ধ্বতনদের প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখা প্রত্যাশিত । এতে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে, পেশাগত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে উসকানিমূলক মন্তব্য বা অনুপযুক্ত ভাষার কোনও স্থান নেই ৷ বরং এসব কাজে অবশ্যই পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংযম ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে ।
বৈঠকটিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ‘‘সোশাল মিডিয়ার কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে বৈঠকের সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট তুলে না ধরে, বাছাই করা ও সম্পাদিত ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে দেওয়াটা উদ্বেগের বিষয় । ছড়িয়ে দেওয়া ক্লিপগুলো যাচাই না করে এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক আলোচনার অংশবিশেষ সম্পাদনা করে প্রচার করা হলে, তা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি করতে পারে । নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে ৷
সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে মিডিয়া ও সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে সোশাল মিডিয়ায় যাচাই করা ভিডিয়ো যেন কেউ যাচাই না করে শেয়ার না করেন ৷
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