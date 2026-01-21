প্রয়াগরাজের পানা পুকুরে ভেঙে পড়ল যুদ্ধবিমান !

প্রয়াগরাজের পানা পুকুরে ভেঙে পড়ল যুদ্ধবিমান !
শেষ মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন পাইলট এবং এক কর্মী ৷
Published : January 21, 2026 at 3:00 PM IST
প্রয়াগরাজ, 21 জানুয়ারি: ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার দুই আসনের যুদ্ধ বিমান ৷ প্রয়াগরাজের জর্জ টাউন এলাকার কেপি গ্রাউন্ডের কাছে একটি পানা পুকুরে বুধবার দুপুরে ভেঙে পড়ে প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার হওয়া বিমানটি ৷ দুর্ঘটনার সময় পাইলট ছাড়া আরও একজন বিমানের ভিতরে ছিলেন ৷ তবে শেষ মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন পাইলট এবং এক কর্মী ৷ আর তার ফলে ঘটনায় কারও প্রাণহানি হয়নি ৷
প্রয়াগরাজ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মণিশ সান্ডিল্য সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, বিমান ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করে একেবারে শেষ সময়ে বিমান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন পাইলট এবং এক ক্রু মেম্বার ৷ আর তার ফলে দু'জনেই প্রাণে বেঁচে যান ৷ ডেপুটি কমিশনার আরও জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত ওই বিমানটিতে কয়েকটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়েছে ৷ তার জেরেই এই ঘটনা ৷ যেখানে বিমানটি ভেঙে পড়ে সেই এলাকাটি ঘিরে রেখেছে প্রশাসন ৷ বিমানের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৷ যান্ত্রিক ত্রুটি কেন দেখা দিল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
নির্দিষ্ট প্রয়োজনে এই ধরনের ছোট ছোট বিমান ব্যবহার করে বায়ুসেনা ৷ তার মধ্যে অন্যতম হল নতুন পাইলটদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৷ এছাড়া কোনও এলাকার সমীক্ষা করার প্রয়োজন পড়লেও এই ধরনের বিমানের সাহায্য নেয় বাহিনী ৷ আরও কয়েকটি কারণে এই ধরনের বিমান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে ৷ সেটা হল পাখিদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ৷ আকাশের কোন কোন অংশে পাখিদের উপস্থিতি বেশি সেটা আগে থেকে জানা থাকলে পাইলটদের সুবিধা হয় ৷
এর আগে 10 জানুয়ারি ওড়িশায় চার্টার প্লেন ভেঙে আহত হন বেশ কয়েকজন ৷ তবে প্রাণহানির খবর নেই ৷ ওড়িশার রাউরকেল্লা এয়ারস্ট্রিপে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বিমানে 2 জন পাইলটের পাশাপাশি 4 জন যাত্রীও ছিলেন ৷ জরুরি অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷
বিমানের সামনের দিকের বেশ খানিকটা অংশের ক্ষতি হয়েছে ৷ আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় পাওয়া যায়নি ৷ মনে করা হচ্ছে বিমানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল ৷ তার জেরেই এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ বিমানের ক্যাপ্টেন নবীন কাদাঙ্গা, সহ-ক্যাপ্টেন তরুণ শ্রীবাস্তবের পাশাপাশি যাত্রী সুশান্তকুমার বিওয়াল, অনিতা সাউ, সুনীল আগরওয়াল, সবিতা আগরওয়াল বিমানে ছিলেন ৷ তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলেন ৷