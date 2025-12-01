দুপুরেই দুর্বল হবে দিতওয়া, শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরাল বায়ুসেনা

দুপুরেই দুর্বল হবে দিতওয়া, শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরাল বায়ুসেনা
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া কিছুটা শক্তি হারিয়েছে । দুপুরেই তা দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপ থেকে নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷
তিরুঅনন্তপুরম, 1 ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাণ্ডবে লন্ডভন্ড শ্রীলঙ্কা ৷ একদিকে প্রবল বর্ষণ, অন্যদিকে ভূমিধসে পরিস্থিতি ভয়াবহ । এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশ দ্বীপরাষ্ট্রের সংকটে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত ৷ সেদেশের মানুষের কথা ভেবে পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ । ভয়াল এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয় পর্যটক । রবিবার সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে হাই কমিশন পদক্ষেপ করে ৷ সোমের সকালে কলম্বো থেকে তিরুঅনন্তপুরমে এসে পৌঁছয় ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান ৷
দিতওয়ার কবলে শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া অন্তত 300 জনেরও বেশি ভারতীয় এদিন বায়ুসেনার বিমানে এসে কেরলে পৌঁছন ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ কলম্বো থেকে তিরুঅনন্তপুরমের উদ্দেশে বায়ুসেনার বিমানটি রওনা দেয় ৷
ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানিয়েছেন, এদিন সকালে বায়ুসেনার আইএল-76 এবং সি-130জে মালবাহক বিমানকে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়েছে ৷ ওই বিমানে বিধ্বস্ত দ্বীপরাষ্ট্রে ত্রাণ ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) গিয়েছে ৷ এই বিমানে করেই শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া ভারতীয়দের তিরুঅনন্তপুরমে তুলে আনা হয়েছে । শ্রীলঙ্কার সংকটে পাশে দাঁড়িয়ে 'অপারেশন সাগর বন্ধু' শুরু করেছে ভারত।
এদিকে দিতওয়ার প্রকোপ পড়েছে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি-সহ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ৷ ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ ভারতীয় মৌসম ভবন, এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু এলাকায় কমলা ও লাল সতর্কতা জারি করেছে ৷
দিতওয়ার অবস্থান
আজ সকাল 10টা নাগাদ ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে এক্স পোস্টে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে দিতওয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উত্তর তামিলনাড়ু-পুদুচেরি উপকূলবর্তী গভীর নিম্নচাপে রয়েছে ৷ গত 6 ঘণ্টা ধরে 10 কিলোমিটার বেগে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে দিতওয়া ৷ সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ (ভারতীয় সময়) দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর, উত্তর তামিলনাড়ু-পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলের উপর এই গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রীভূত ছিল ৷ যা চেন্নাই থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, পুদুচেরি থেকে 130 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, কুড্ডালোর (তামিলনাড়ু) থেকে 150 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, নেল্লোর থেকে 200 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বের কাছে ৷
দিতওয়া কখন দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে ?
মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, উত্তর তামিলনাড়ু-পুদুচেরি উপকূল থেকে গভীর নিম্নচাপ দিতওয়ার সর্বনিম্ন দূরত্ব প্রায় 40 কিলোমিটার । এটি উত্তর তামিলনাড়ু-পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যে তা দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । সোমবার দুপুর নাগাদ চেন্নাই উপকূল থেকে কমপক্ষে 30 কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করবে এই ঘূর্ণিঝড় ।"
উল্লেখ্য, দিতওয়ার কারণে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ৷ ইতিমধ্যেই সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে 153 ৷ অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷