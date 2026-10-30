দেশে সংকট দেখা দিলে বিরোধীরা আনন্দ পায়, কড়া ভাষায় জবাব প্রধানমন্ত্রী মোদির

দেশে সংকট দেখা দিলে বিরোধীরা আনন্দ পায়, কড়া ভাষায় জবাব প্রধানমন্ত্রী মোদির
PM Modi attack opposition: বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, দেশ যখন সংকটের মুখে পড়ে, তখন তারা আনন্দ পায়।
By PTI
Published : October 30, 2026 at 5:44 PM IST
ভিলদি (গুজরাত), 30 অক্টোবর: ভারতের জনগণের সেবা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন ৷ শুক্রবার এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের “মোদি কা বাপ ভি যায়েগা” মন্তব্যের কয়েক দিন পরেই এবার সামনে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ৷
বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, দেশ যখন সংকটের মুখে পড়ে, তখন তারা আনন্দ পায়। এছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সার ও রান্নার গ্যাসের অপ্রতুলতা নিয়ে বিরোধীরা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মোদি। তাঁর কথায়, "যুবসমাজ ও মহিলারা একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন ৷ তবে দুঃখের বিষয় হল, দেশের এই অগ্রগতিতে কিছু মানুষ অস্বস্তি বোধ করে।"
গুজরাতের বনসকাঁথা জেলার ভিলদি শহরে ‘ভারত বোভাইন ব্রিডিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’ উদ্বোধনের পর এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন মোদি ৷ একই অনুষ্ঠানে তিনি 14 হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। জনসভায় মোদি ঘোষণা করেন, “জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব।” এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ‘প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি’ (পিএম-কিষান) প্রকল্পের 24তম কিস্তিও প্রকাশ করেন। এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য কৃষকদের বছরে 6000 টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।
সেখানেই কারও নাম উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এমন কিছু মানুষ আছে, যারা দেশকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে চায় ৷ আসলে দেশ যখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন তারা আনন্দ পায়। যখনই দেশে কোনও সংকট আসে, তারা তাতে খুশি হয়।” উপসাগরীয় অঞ্চলে চলমান সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, "যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যখন পুরো দেশ ঐক্যবদ্ধ, তখন কিছু মানুষ গুজব ছড়িয়ে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।"
মোদি অভিযোগ করেন, “বিরোধীরা কৃষকদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে, দাবি করেছে যে সার পাওয়া যাবে না। তারা মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।” প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তাঁকে হেয় করার উদ্দেশে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, "বিরোধী দল মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে , ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শুরু হওয়া সংঘাতের কারণে রান্নার গ্যাস আর পাওয়া যাবে না।"
প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, "প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মোদি আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। আর দেখুন, সংঘাত অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মোদি নিশ্চিত করেছেন যেন আমাদের কৃষকদের জন্য সারের কোনও ঘাটতি না হয়।"