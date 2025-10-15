ETV Bharat / bharat

'প্রার্থী হব না', ভোটমুখী বিহারে বড় ঘোষণা প্রশান্ত কিশোরের

শিয়রে বিহার বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে প্রার্থী হওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত জানালেন পিকে ৷ দলের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি তাঁর ৷

Prashant Kishor
প্রশান্ত কিশোর (ফাইল চিত্র)
By PTI

Published : October 15, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে লড়াই করব না ৷ বুধবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন জন সুরাজ পার্টির (জেএসপি) প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷ তিনি দাবি করেছেন, দলের বৃহত্তর স্বার্থেই বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত ।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন রাজনৈতিক কৌশলবিদ জানিয়েছেন, জন সুরাজ পার্টি যদি বিহার নির্বাচনে 150টিরও কম আসন পায় তাহলে তা পরাজয় হিসাবে বিবেচিত হবে । তিনি বলেন, "বিহার নির্বাচনে জেএসপি জয়লাভ করলে এর প্রভাব দেশব্যাপী পড়বে । জাতীয় রাজনীতির দিক নির্দেশিত হবে ভিন্ন দিকে ৷"

Prashant Kishor
11 অক্টোবর, 2025 রাঘোপুরে 'বিহার বদলাভ যাত্রা'য় প্রশান্ত কিশোর (ছবি সূত্র-এএনআই)

বিহার বিধানসভা নির্বাচন দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ৷ ভোট হবে 6 এবং 11 নভেম্বর ৷ গণনা 14 নভেম্বর । প্রশান্ত কিশোর বলেন, "দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করব না এবং তাই, দল রাঘোপুর থেকে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে আরেকজন প্রার্থী ঘোষণা করেছে । দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আমি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম, তাহলে এটি আমাকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজ থেকে বিরত রাখত ৷"

নির্বাচনে তাঁর দলের জেতার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে 48 বছর বয়সি এই নেতা বলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমরা হয় খুব ভালোভাবে জয়লাভ করব, নয়ত পরাজিত হব । আমি বারবার বলে আসছি যে, আমরা 10টির কম অথবা 150টির বেশি আসন পাওয়ার আশা করছি । এর মধ্যে কোনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা জন সুরাজ পার্টির নেই ।"

Prashant Kishor
জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর (ফাইল চিত্র)

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে জন সুরাজ কি এনডিএ বা ইন্ডিয়া ব্লককে সমর্থন করবে ?

এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "এটা হওয়া অসম্ভব । 150-এর কম ভোট পেলে, এমনকি 120 বা 130 হলেও আমার জন্য তা পরাজয় হবে । আমরা যদি ভালো করি, তাহলে বিহারকে রূপান্তরিত করার এবং দেশের 10টি উন্নত রাজ্যের মধ্যে বিহারকে গণ্য করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে । যদি ভোটে আমরা যথেষ্ট ভালো ফল না করি তাহলে এর অর্থ হবে জনগণ আমাদের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখেনি এবং আমাদের রাস্তা ও সমাজের রাজনীতি চালিয়ে যেতে হবে ।"

