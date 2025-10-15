'প্রার্থী হব না', ভোটমুখী বিহারে বড় ঘোষণা প্রশান্ত কিশোরের
শিয়রে বিহার বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে প্রার্থী হওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত জানালেন পিকে ৷ দলের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি তাঁর ৷
Published : October 15, 2025 at 11:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে লড়াই করব না ৷ বুধবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন জন সুরাজ পার্টির (জেএসপি) প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷ তিনি দাবি করেছেন, দলের বৃহত্তর স্বার্থেই বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত ।
সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন রাজনৈতিক কৌশলবিদ জানিয়েছেন, জন সুরাজ পার্টি যদি বিহার নির্বাচনে 150টিরও কম আসন পায় তাহলে তা পরাজয় হিসাবে বিবেচিত হবে । তিনি বলেন, "বিহার নির্বাচনে জেএসপি জয়লাভ করলে এর প্রভাব দেশব্যাপী পড়বে । জাতীয় রাজনীতির দিক নির্দেশিত হবে ভিন্ন দিকে ৷"
বিহার বিধানসভা নির্বাচন দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ৷ ভোট হবে 6 এবং 11 নভেম্বর ৷ গণনা 14 নভেম্বর । প্রশান্ত কিশোর বলেন, "দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমি বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করব না এবং তাই, দল রাঘোপুর থেকে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে আরেকজন প্রার্থী ঘোষণা করেছে । দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আমি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম, তাহলে এটি আমাকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজ থেকে বিরত রাখত ৷"
নির্বাচনে তাঁর দলের জেতার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে 48 বছর বয়সি এই নেতা বলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমরা হয় খুব ভালোভাবে জয়লাভ করব, নয়ত পরাজিত হব । আমি বারবার বলে আসছি যে, আমরা 10টির কম অথবা 150টির বেশি আসন পাওয়ার আশা করছি । এর মধ্যে কোনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা জন সুরাজ পার্টির নেই ।"
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে জন সুরাজ কি এনডিএ বা ইন্ডিয়া ব্লককে সমর্থন করবে ?
এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "এটা হওয়া অসম্ভব । 150-এর কম ভোট পেলে, এমনকি 120 বা 130 হলেও আমার জন্য তা পরাজয় হবে । আমরা যদি ভালো করি, তাহলে বিহারকে রূপান্তরিত করার এবং দেশের 10টি উন্নত রাজ্যের মধ্যে বিহারকে গণ্য করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে । যদি ভোটে আমরা যথেষ্ট ভালো ফল না করি তাহলে এর অর্থ হবে জনগণ আমাদের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখেনি এবং আমাদের রাস্তা ও সমাজের রাজনীতি চালিয়ে যেতে হবে ।"