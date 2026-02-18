সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল আই-প্যাক মামলার শুনানি, সময় চাইল ইডি

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল আই-প্যাক মামলার শুনানি, সময় চাইল ইডি
শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে রিজয়ন্ডার দাখিলের আবেদন জানান ৷ বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মামলার শুনানি স্থগিত রেখেছে।
By PTI
Published : February 18, 2026 at 1:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল আই-প্যাক মামলার শুনানি ৷ ইডি'র আবেদনের শুনানি মঙ্গলবার 18 মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। কয়লা চুরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে আই-প্যাক অফিসে তল্লাশি অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ইডি'র ৷
এদিন শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে রিজয়ন্ডার দাখিলের আবেদন জানান ৷ এরপর বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মামলার শুনানি স্থগিত রেখেছে। গত 15 জানুয়ারি শীর্ষ আদালত বলেছিল, ইডি'র তদন্তে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাধাদান অত্যন্ত গুরুতর ৷
একই সঙ্গে, আদালত উল্লেখ করেছিল, কোনও রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনও গুরুতর অপরাধের কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে কি না, তা বিবেচনা করে দেখতেও করতে সম্মত হয়েছে ৷ গত 8 জানুয়ারি তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আই প্যাকের দফতরে এবং প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানোর জেরে ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে রাজ্য সরকার ৷ সেই এফআইআর অবশ্য স্থগিত করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
