I-PAC কর্তার 10 দিনের ইডি হেফাজত; ভয় দেখানোর চেষ্টা, প্রতিক্রিয়া অভিষেকের

ভোটের মুখে সোমবার রাতে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের সহযোগী সংস্থা আইপ্যাক কর্তা ভিনেশ চান্দেল ৷ আজ তাঁকে 10 দিনের হেফাজতে নিল ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর ৷

VINESH CHANDEL ED CUSTODY
I-PAC কর্তার 10 দিনের ইডি হেফাজত
Published : April 14, 2026 at 9:06 AM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 14 এপ্রিল: রাতে গ্রেফতারির পরদিনই 10 দিনের ইডি হেফাজত আইপ্যাক কর্তার ৷ আর্থিক তছরূপের অভিযোগে সোমবার রাতে ইডির হাতে গ্রেফতার হন তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক (I-PAC)-এর অন্যতম ডিরেক্টর ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেল ৷

ইডি'র কর্তারা জানিয়েছেন, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) অনুসারে দিল্লিতে চান্দেলকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "ভিনেশ চান্দেলের গ্রেফতারির ঘটনা শুধু উদ্বেগজনকই নয়, ভীতিপ্রদর্শন ।" মঙ্গলবার সকালে তদন্তকারী সংস্থা ইডি জানিয়েছে, সোমবার রাতে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর পিএমএলএ (PMLA) আইনে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মূলত কয়লা পাচারের টাকা হাওলার মাধ্যমে আই-প্যাকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এরপর দিল্লির একটি বিশেষ আদালত এনএলআইইউ (ন্যাশনাল ল ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি সংক্ষেপে NLIU) ভোপালের আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ভিনেশকে 10 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷

এর আগে গত 8 জানুয়ারি আই-প্যাকের কলকাতা অফিসে হানা দিয়েছিল ইডি, যা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় । চলতি বছরের গোড়ার দিকে তখন ইডি আই-প্যাকের দফতর এবং সংস্থার আর এক প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রতীক জৈনের কলকাতার বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি । তখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন । অভিযোগ, ইডির তল্লাশি চলাকালীনই প্রতীকের বাড়িতে ঢুকে নথিপত্র, ফাইল এবং ল্যাপটপ বার করে আনেন তিনি । পরে সল্টলেকে সংস্থার দফতরে গিয়েও একই কাজ করেন ।

এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি ৷ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ইডির আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু সোমবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তা পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে শীর্ষ আদালত ।

সূত্রের খবর, তারপর গত 2 এপ্রিল ভিনেশ চান্দেলের দিল্লির বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছিল । 13 এপ্রিল বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী ভিনেশ চান্দেলকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । এই মামলাটি বাংলার কয়লা পাচার কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ৷ তদন্তের অংশ হিসেবে ইডি চান্দেলের দিল্লির বাসভবন ছাড়াও, I-PAC-এর আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঋষি রাজ সিং-এর বেঙ্গালুরুর বাসভবন এবং আম আদমি পার্টির (AAP) প্রাক্তন জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বিজয় নায়ারের মুম্বইয়ের বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালায় । সেই তদন্ত ধরেই ভিনেশের গ্রেফতারি ৷

এদিকে, আই প্যাকের অন্যতম ডিরেক্টরের গ্রেফতারি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স পোস্টে লেখেন, "বাংলার নির্বাচনের ঠিক 10 দিন আগে আই-প্যাক (I-PAC)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেলের গ্রেফতার কেবল উদ্বেগজনকই নয়- এটি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড'-এর মূল ধারণাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে ।" অভিষেকের কথায়, "এমন এক সময়ে গ্রেফতার, যখন পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন এধরনের পদক্ষেপ একটি হাড়হিম করা বার্তা দেয় । এর অর্থ আপনি যদি বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করেন, তবে পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারেন আপনিই । এটি গণতন্ত্র নয়, স্রেফ ভয়ভীতি প্রদর্শন ।"

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আরও লেখেন, 'যারা দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি, তারা অন্য দলে যোগ দেওয়ার মুহূর্তেই যেন সুরক্ষা পেয়ে যান ৷ মানুষ এখন আর এই বিষয়টির প্রতি অন্ধ হয়ে নেই। একদিকে নির্বাচন কমিশন; অন্যদিকে ইডি (ED), এনআইএ (NIA) এবং সিবিআই (CBI)-এর মতো সংস্থাগুলো, যারা ঠিক সবচেয়ে সংবেদনশীল সময়ে ময়দানে নেমে পড়ে। এটি সুষ্ঠু পরিবেশ নয়, বরং ভয়ের এক আবহ তৈরি করে।"

উল্লেখ্য, 2021 সাল থেকে I-PAC, তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে সহায়তা প্রদান করে আসছে । এই গ্রেফতারির পর সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।

আইপ্যাক কর্তা গ্রেফতার
VINESH CHANDEL ED CUSTODY

