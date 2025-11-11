দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নয়া তথ্য ! সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল গাড়িটির গতিবিধি

দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নয়া তথ্য ! সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল গাড়িটির গতিবিধি
লালকেল্লার সামনে যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয়েছিল তার আগে ওই চারচাকাটি কোথায় ছিল, তা দেখা গেল সিসিটিভি ফুটেজে ৷
Published : November 11, 2025 at 8:35 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 8:45 PM IST
ফরিদাবাদ, 11 নভেম্বর: রাজধানীতে বিস্ফোরণ কাণ্ডে হরিয়ানা যোগ ! সামনে এল নয়া তথ্য ৷ দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের আগে চারচাকা গাড়িটিকে দেখা গিয়েছিল হরিয়ানায় ৷ হুন্ডাই আই-20 গাড়িটি ফরিদাবাদের সেক্টর 37-এর পাল্লা বাইপাস রোডের একটি পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়েছিল ৷ সাদা রঙের হুন্ডাই গাড়়িটির নম্বর HR26CE7624। চারচাকাটি গুরগাঁও আরটিও-তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল ৷ সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, গাড়ির মধ্যে তিন জন ছিলেন ৷
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই সাদা চারচাকাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ (PUC) সার্টিফিকেট পেতে ওই পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়েছিল ৷ গত 29 অক্টোবর বিকেল 4.19 মিনিটে গাড়িটি পেট্রল পাম্পে পৌঁছয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট পেতে । গাড়িতে তিন জন ছিলেন, যাদের একজনের কাছে একটি ব্যাগ ছিল। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর, তিন জনই গাড়ি করে চলে যান। পুলিশ এই সিসিটিভি ফুটেজ এবং তার আশপাশে থাকে আরও অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ৷
উল্লেখ্য, বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দিল্লি পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা 6টা বেজে 52 মিনিটে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। তার প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগে দরিয়াগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে রওনা দিয়েছিল গাড়িটি। বিস্ফোরণটি এতই শক্তিশালী ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় ৷ কাছাকাছি কয়েকটি বাড়ি ও লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাচেও ফাটল ধরেছে ।
তদন্তকারীরা এখন গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য ফরেনসিক প্রমাণ পরীক্ষা করছেন। এখনও পর্যন্ত তদন্তকারীরা এই ঘটনা কোনও জঙ্গি ষড়যন্ত্র না অন্য কিছু তা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।
প্রাথমিক তদন্তের পর মঙ্গলবার সকালে দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আই-20 গাড়িটি চালাচ্ছিল পুলওয়ামার বাসিন্দা উমর মহম্মদ, সে পেশায় চিকিৎসক ৷ গতকালের ঘটনার পর ফরিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ তদন্ত অভিযান অব্যাহত রেখেছে । এদিকে, চারচাকাটির মালিকানা বদলের প্রতিটি স্তর ধাপে ধাপে পেরিয়ে আসল দোষীর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
দিল্লি বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে সকালে ফরিদাবাদে একটি জঙ্গি মডিউলের সন্ধান পান তদন্তকারীরা ৷ সোমবারই, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করে ও প্রায় 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) উদ্ধার করা হয় ৷ গ্রেফতার করা হয় আরও দুই ডাক্তার-সহ আট জনকে ৷ এই মডিউলেরই সদস্য উমর মহম্মদ ৷ চিকিৎসক উমর জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গেও জড়িত বলে অভিযোগ ৷