রামোজি-স্মরণে রেবন্ত, হায়দরাবাদ নিয়ে বড় পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর

রামোজি-স্মরণে রেবন্ত, হায়দরাবাদ নিয়ে বড় পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর
এতদিন পর্যন্ত হায়দরাবাদের পরিচিতি ছিল তার তথ্য প্রযুক্তি হাব ৷ শিল্প কারখানা অথবা বিরিয়ানির জন্যও ছিল আলাদা কদর ৷ এখন হয়ে উঠছে সিনেমা হাব ৷
Published : March 20, 2026 at 8:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 মার্চ : নিজামের শহর হিসেবে পরিচিতি আগেই ছিল ৷ এবার কি সিনেমার শহর হিসেবেও পরিচিতি লাভ করবে হায়দরাবাদ ? তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির ইঙ্গিত একপ্রকার সেইদিকেই ৷ পাশাপাশি আরও একবার রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রামোজি রাওয়ের প্রশংসাও করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
সম্প্রতি হায়দরাবাদের মাধাপুরে আয়োজন করা হয়েছিল তেলাঙ্গানা গাদ্দার ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের ৷ তেলাঙ্গানা রাজ্য চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি জানান, হায়দরাবাদ এখন বিশ্বের সিনেমা মানচিত্রে স্থান দখল করে নিয়েছে ৷ হলিউডের সিনেমাও হোস্ট করা হচ্ছে এই শহরে ৷ এর জন্য নিজের নেতৃত্বাধীন সরকারকেই বাহবা দিয়েছেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এতদিন পর্যন্ত হায়দরাবাদের পরিচিতি ছিল তথ্য প্রযুক্তি হাব হিসেবে ৷ শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে বিরিয়ানির স্বাদের জন্য ৷ কিন্তু বর্তনামে সিনেমা হাব- হয়ে উঠছে হায়দরাবাদ ৷ তাঁর আশা হায়দরাবাদ শহরে গোটা সিনেমা শিল্প এক ছাতার তলায় আনা সম্ভব হবে ৷ তাঁর যুক্তি হায়দরাবাদের নিরাপত্তা যথেষ্ঠ এবং এখানকার পরিবেশও বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ ৷ সেই কারণে দুবাই থেকেও একাধিক বিনিয়োগকারী এই শহরে বিনিয়োগ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৷
রেবন্ত রেড্ডি বলেন, "এন টি রামা রাও এবং আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাও এই বিষয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ কারণ তাঁদের প্রচেষ্টায় তেলুগু সিনেমা শিল্প চেন্নাই থেকে হায়দরাবাদে এসেছে ৷ এছাড়াও রামোজি রাও-ও এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷" এই প্রসঙ্গে রামোজি ফিল্ম সিটিরও উল্লেখ করেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, কেউ যদি শুধুমাত্র স্টোরি আইডিয়া নিয়ে রামোজি ফিল্ম সিটিতে যান তাহলে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেমা তৈরি করে বেরিয়ে আসবেন ৷ এখানকার ব্যবস্থা এতটাই ভালো ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাঁরা নতুন করে গদ্দার অ্যাওয়ার্ড চালু করছেন ৷ তেলাঙ্গানা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গদ্দার ৷ যাঁর পুরো নাম গুম্মারি ভিট্টল রাও ৷ আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ৷ তাঁর নামেই গদ্দার অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে উপ মুখ্যমন্ত্রী ভাট্টি বিক্রমার্ক জানান, গাদ্দার শুধুমাত্র একজনের নাম নয় ৷ এটি একটি প্রতিষ্ঠান ৷ এর পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে ৷