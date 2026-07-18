রামোজি ফিল্ম সিটিতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে TG20 লিগ জয় উদযাপন করল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস

রামোজি ফিল্ম সিটিতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে TG20 লিগ জয় উদযাপন করল হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস
বিজয়ী দলের সদস্যরা রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর মূর্তির সামনে ট্রফিটি স্থাপন করেন এবং তাঁকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।
Published : July 18, 2026 at 11:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: প্রথম TG20 লিগের বিজয়ী ‘হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস’-কে শনিবার এখানকার রামোজি ফিল্ম সিটিতে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।
ইউরেকার 'সবালা' রেস্তোরাঁয় দলের সদস্যদের ঐতিহ্যবাহী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের মুক্তার মালা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। খেলোয়াড়দের কপালে শুভ তিলক পরানো হয় এবং আরতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।
এরপরে, রামোজি ফিল্ম সিটির একটি ভিন্টেজ গাড়িতে করে TG20 লিগ ট্রফিটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে বের করা হয়। খেলোয়াড়রা একটি ভিন্টেজ বাসে বসেছিলেন এবং ঐতিহ্যবাহী তেলেঙ্গানা 'ডাপ্পু' (ঢোল)-এর বাদ্যি, নৃত্য পরিবেশনা ও ডিজে সঙ্গীতের সাথে 'মিডিয়া স্ট্রিট' ধরে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
যাত্রাপথে, রামোজি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পতাকা নেড়ে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানান। পরে, কর্পোরেট অফিসে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিরণ, রামোজি ফিল্ম সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিজয়েশ্বরী, ইটিভি ভারত-এর পরিচালক বৃহতী এবং ইটিভি-র পরিচালক সুজয় খেলোয়াড়দের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। অবশেষে, হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস দলের সদস্যরা রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর মূর্তির সামনে ট্রফিটি স্থাপন করেন এবং তাঁকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।
বৃহস্পতিবার সকালে, হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস দলের সদস্যরা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে দেখা করেন। জয়ের পর, দল ব্যবস্থাপনা ঘোষণা করে যে তারা অধিনায়ককে 5 লক্ষ টাকা, সহ-অধিনায়ককে 4 লক্ষ টাকা এবং বাকি খেলোয়াড়দের ৩ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার হিসেবে দেবে। এই পুরস্কারের টাকার চেকগুলো রেবন্ত রেড্ডি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন।
হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এইচসিএ) আয়োজিত TG20 লিগের উদ্বোধনী আসরে হায়দরাবাদ ই-চ্যাম্পিয়নস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত 12 জুলাই এখানকার উপ্পালের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তারা অন্বিতা খাম্মাম এসেসকে ছয় উইকেটে পরাজিত করে।