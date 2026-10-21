পান্তা ভাত-ছোলা সেদ্ধ খাইয়ে দেবীবরণ হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতির

পান্তা ভাত-ছোলা সেদ্ধ খাইয়ে দেবীবরণ হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতির
Hyderabad Bangalee Samity: উমার ঘরে ফেরায় চারিদিকে বিষাদের সুর ৷ প্রবাসে পুজোয় দেবী দুর্গাকে বরণ করার রীতি একটু অন্যরকম ৷ তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের প্রতিবেদন ৷
Published : October 21, 2026 at 6:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: দশমী মানেই মনখারাপের সুর, উমাকে বিদায় জানানোর পালা। দিকে দিকে চলছে দেবীবরণের প্রস্তুতি। এই বিশেষ দিনে মায়ের মর্ত্য ছেড়ে যাওয়ার পালা, তাই ভক্তদের মনে যেমন আনন্দের আমেজ থাকে, তেমনই আবার বিদায়ের বিষাদও ঘনিয়ে আসে। আবরও বছরভর অপেক্ষা ৷ স্বামী মহেশ্বরের কাছে আজ উমা ফিরছেন ৷
রাস্তায় যেতে যাতে ঘরের মেয়ে উমার কোনও অসুবিধা না-হয় অর্থাৎ শরীর ঠান্ডা-সুস্থ রাখতে পান্তা ভাত, ছোলা সেদ্ধ নিবেদন করা হয় হায়দরাবাদে ৷
হায়দরাবাদের দুর্গাপুজোর আয়োজনকারী ক্লাবগুলির মধ্যেই সবচেয়ে পুরনো হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতি। চলতি বছর ছইল তাদের 85তম দুর্গাপুজো ৷ দক্ষিণের এই শহরেও বাস লক্ষ লক্ষ বাঙালির। ফলে বাঙালি রীতি অনুষ্ঠান মেনেই আয়োজন করা হয় দুর্গাপুজোর ৷ আজ সেখানে চিরাচরিত রীতি মেনে পালন হল বিজয়া দশমী ৷
দশমীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচার দর্পণ বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনের আগে দেবীর প্রতিচ্ছবি দর্শন করে এই রীতি পালন করা হয়। দর্পণ বিসর্জনের পর দেবীবরণ এবং সিঁদুর খেলার রীতি প্রচলিত। বিবাহিত মহিলারা দেবীকে সিঁদুর পরিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় জানান ৷ তারপর একে অপরের গালে সিঁদুর লাগিয়ে মেতে ওঠেন আনন্দে।
হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতির এই প্রতিমা বরণ শেষে নিয়ে যাওয়া হয় হুসেন সাগরে ৷ চিরাচরিত নিয়ম মেনেই উমা ও তাঁর ছেলে, মেয়েদের বিসর্জন দেওয়া হয় সেখানে ৷ এদিন হায়দরাবাদের NTR স্টেডিয়ামের বাঙালি সমিতিতে প্রত্যেক মহিলারা লালপাড় সাদা শাড়ি, কপালে সিঁদুর আর হাতে সাজানো বরণডালা নিয়ে বাঙালির বহু বছরের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। দেবীকে বরণ করে তাঁর কাছে সংসারের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন সকলে।
আজ দশমী পুজোয় বাঙালি সমিতি থেকে দেবীকে পান্তা ভাত-ছোলা সেদ্ধ নিবেদন করেন ৷ পুজো কমিটির মহিলা সদস্যের কথায়, "আমাদের ঘরের মেয়ে আজ তাঁর স্বামী দেবাদিদেব মহেশ্বরের কাছে ফিরছেন ৷ রাস্তায় যেতে তাঁর ও ছেলে-মেয়েদের কোনও অসুবিধা অর্থাৎ শরীর ঠান্ডা রাখতে আমরা মাকে পান্তা ভাত নিবেদন করি ৷ কারণ আমরা জানি, পান্তা ভাত শরীরকে ঠান্ডা করে ৷ তাই সেই ভাবনা থেকে আমরা উমার নৈবেদ্য সাজাই ৷"
উমার ঘরে ফেরায় চোখে জল পুজো কমিটির আরেক মহিলা সদস্য স্বপ্না দত্তের ৷ একরাশ মনখারাপ নিয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি পুজো শুরু হওয়া থেকে আজ প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দিন কী কী হল তা জানালেন ৷ তিনি বলেন, "পুজোর অনেক আগে মে/জুন মাস় থেকে আমাদের মিটিংয়ের পর্ব শুরু হয় ৷
প্রতিবছরই সকলে বসে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সবটা সাজাই ৷ পুজোর কটা দিন চলে চূড়ান্ত ব্যস্ততা ৷ সবটাই আমরা নিজহাতে করি ৷ সকলে মিলে-মিশে সবটা হইহই করে কেটে যায় ৷ ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া হয় না ৷ তাই আজ প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে আমরা সকলে মিলে রাতের খাবার খাব ৷"