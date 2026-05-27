50 হাজার টাকায় স্ত্রীকে বিক্রি করে থানায় নিখোঁজ অভিযোগ

50 হাজার টাকায় স্ত্রীকে বিক্রি করে থানায় নিখোঁজ অভিযোগ
সত্যি ঘটনা জানতে পেরে তড়িঘড়ি মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ ৷ নির্যাতিতা জানান, বিক্রির পর তাঁকে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে ৷
Published : May 27, 2026 at 10:13 AM IST
বনসকণ্ঠ (গুজরাত), 27 মে: 50 হাজার টাকায় স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ।
জানা গিয়েছে, গুজরাতের বনসকণ্ঠ জেলার পালনপুরে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে 50 হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি বরাবরই নিজের স্ত্রীকে অপছন্দ করতেন ৷ আর তার জেরেই তিনি কেবলমাত্র টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন ৷
বিক্রির কাজে সাহায্য করেছে তাঁর কিছু বন্ধু ৷ এই ঘটনার পরে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন অভিযুক্ত ৷ যেখানে দাবি ছিল, তাঁর স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে । তবে, পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ এরপরই পুরো বিষয়টি সামনে আসে পুলিশের । ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছে, যে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে স্ত্রীকে বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ কারণ তাঁকে পছন্দ ছিল না ।
সত্য জানতে পেরে, পুলিশ তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য দ্রুত পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করে । পরে, পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে বলে খবর । নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বিক্রি করে দেওয়ার পর বেশ কয়েকজন তাঁকে ধর্ষণ করেছে । শুধু তাই নয়, জোর করে তাঁর গয়না খুলে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ।
পালনপুর পুলিশ মূল অভিযুক্ত স্বামী এবং তাঁর বন্ধু-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে । পুলিশ মানব পাচার-সহ একাধিক ধারায় মামলাও দায়ের করেছে ৷ গোটা ঘটনা সম্পর্কে ডিএসপি ডঃ জিগনেশ গামিত জানান, মূল অভিযুক্ত স্বামী তার স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ।
অভিযোগটি নিয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়, এরপর তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালিয়ে পুরো ঘটনাটি সামনে আনেন ৷ তদন্তে জানা যায় যে, স্বামী নিজেই তার স্ত্রীকে 50,000 টাকায় বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করেন । পুলিশ ওই মহিলাকেও উদ্ধার করেছে ৷ ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং তাঁর যাবতীয় গয়নাও খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে, পুলিশ এই বিষয়ে যাবতীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।