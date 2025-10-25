ETV Bharat / bharat

ফরেনসিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য, কয়েকশো মোবাইল বিস্ফোরণে বিধ্বংসী বাসের আগুন

বাসের মালিকরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাত্রীবাহী বাসেই মালপত্র নিয়ে পরিবহণ চলে ৷ উদাসীন প্রশাসনও ৷ ঝলসে পুড়ে গিয়ে দাম দিলেন 20 জন যাত্রী ৷

Kurnool Bus Accident
কুর্নুলে এসি ভলভো বাসের ভয়াবহ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 3:06 PM IST

অমরাবতী, 25 অক্টোবর: কয়েকশো মোবাইল ফোনের একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘাতক বাসটির আগুনে ঘি ঢেলেছিল ৷ সঙ্গে ছিল লিথিয়াম ব্যাটারি বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ৷ সেই শব্দ শুনে বেঙ্গালুরুগামী এসি দ্বিতল বাসের চালক বিপদের গুরুত্ব আঁচ করে যাত্রীদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায় ৷ ভেমুরু কাবেরী ট্র্যাভেলস-এর ওই এসি দ্বিতল কামরা বিশিষ্ট বাসে 400টি মোবাইল ফোনের একটি পার্সেল ছিল ৷

তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ থেকে কর্নাটকের বেঙ্গালুরু গামী এসি বাসের পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এই সূত্র হাতে পেয়েছে ফরেনসিক দল ৷ তারা পুড়ে যাওয়া বাস এবং দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে ৷ দ্বিতল ভলভো এসি বাসটিতে প্রায় 40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ 24 অক্টোবর ভোররাতে কুর্নুলের কাছে চিন্নটেকুরে এই মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে 20 জন যাত্রীর ৷ অনেকের দেহ এমনভাবে ঝলসে গিয়েছে যে তাঁদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না ৷ তাই ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷

দুর্ঘটনা কীভাবে

কুর্নুলের কাছে চিন্নটেকুরে প্রথমে একটি বাইক বাসটিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় ৷ এরপর বাইকটি বাসের নীচে ঢুকে যায় এবং বাসের তেলের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা লাগে ৷ তখন জ্বালানির ট্যাঙ্কার থেকে পেট্রল লিক করতে শুরু করে ৷ এদিকে ওই অবস্থায় বাইকটিকে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় বাসটি ৷ ফলে আগুনের ফুলকি তৈরি হয় ৷ লিক হওয়া পেট্রল আগুনের ফুলকির সংস্পর্শে আসে এবং মুহূর্তে বাসটিতে আগুন ধরে যায় ৷

প্রথমে বাসের মালপত্র রাখার কেবিনে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ সেখানে 400টি মোবাইল ফোনের একটি লাগেজ ছিল ৷ আগুনের উচ্চ তাপে সব ক'টি ফোনের ব্যাটারির বিস্ফোরণ হতে শুরু করে ৷ আগুন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের থাকার জায়গায় ৷

এর ফলে লাগেজের কেবিনের ঠিক উপরে থাকা কামরাগুলিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আর পালানোর সময় পাননি ৷ অন্যদিকে দুর্ঘটনার সময় ভোররাত হওয়ায় বাসের বেশির ভাগ যাত্রী ঘুমিয়েছিলেন ৷ কেউ কেউ জানলা ভেঙে বেরতে পারলেও অনেকেই জ্বলন্ত বাসের মধ্যে আটকে পড়েন এবং আগুনে ঝলসেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷

Kurnool Bus Fire Incident
কুর্নুলে দাউদাউ করে জ্বলছে বাস (ইটিভি ভারত)

এদিকে 400টি মোবাইলের ব্যাটারির একসঙ্গে বিস্ফোরণ হওয়ায় বিকট শব্দ হতে থাকে ৷ সেই ধ্বংসাত্মক আওয়াজে বাসচালক বাসটি থামিয়ে দেয় ৷ বিপদ কতটা গভীর, তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সে বাস থেকে নেমে পালিয়ে যায় ৷ ততক্ষণে বাসটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে ৷ গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে ৷ এই সময় যাত্রীরা বেরনোর চেষ্টা করলেও ডানদিকে ইমার্জেন্সি গেটটি বন্ধ থাকায় বাসেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় 19 জনের ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷

এই দুর্ঘটনায় কুর্নুল জেলার উলিন্দাকোন্ডা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বাসের বেঁচে যাওয়া এক যাত্রী এন রমেশ ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বেঁচে যাওয়া যাত্রী এন রমেশের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা দু'জন বাসচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি ৷ কুর্নুল বাস দুর্ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে অবহেলা এবং দ্রুত-গতিতে বাস চালানোর অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷" পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে দু'জন শিশু ৷ এছাড়া বাইক আরোহীরও মৃত্যু হয়েছে ৷

রমেশ তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, ভি কাবেরি ট্রাভেল বাসটিতে প্রায় 40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ ভলভো বাসটি 2+1 মাল্টি অ্যাক্সেল এসি কোচের ৷ বাসটিতে 42 জনের বসার সিট ছিল ৷ তিনি জানিয়েছেন, কুর্নুল পেরনোর পরপরই একটা বিকট শব্দ হয় এবং বাসের সামনের দিকে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ৷

রমেশ কোনও রকমে জানলার কাচ ভেঙে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও বের করে আনেন ৷ এতে তাঁর হাতে চোট লেগেছে ৷ বাকিরা তা পারেননি ৷ তাঁর পারিবারিক বন্ধু জি রমেশ আগুন ও ধোঁয়ায় বাসের মধ্যে আটকে পড়েছিল ৷ বাসের তলায় একটি বাইক আটকে ছিল ৷ স্থানীয়রা রমেশকে জানান, বাসটির তলায় আটকে থাকা অবস্থায় 200 মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে বাসটি ৷ তা থেকে আগুন ধরে যায় ৷ কুর্নুলের এসপি বিক্রান্ত প্যাটেল বলেন, "উলিন্দাকোন্ডা থানায় বিএনএস-এর 125(a) মানুষকে বিপদে ফেলা, 106(1) অবহেলার কারণে মৃত্যুর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷"

Kurnool Bus Accident
কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে ভলভো বাস (ইটিভি ভারত)

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমা ব্যবসা

যাত্রীবাহী বাসে মালপত্র নিয়ে যাওয়া আইনবিরুদ্ধ ৷ কিন্তু এই ধরনের বেসরকারি বাসগুলির মালিকরা এই নিয়মের তোয়াক্কা করে না ৷ দিনের পর দিন যাত্রীদের বাসে মালপত্র পরিবহণও চলছে ৷ আর ওই মালপত্র থাকে বাসযাত্রীদের নিজস্ব জিনিসপত্র রাখার কেবিনেই ৷

বাইকের ধাক্কা থেকে বাসটির জ্বালানির ট্যাঙ্কারে লিক এবং সেখান থেকে পেট্রল বেরিয়ে আগুন ধরেছিল ৷ কিন্তু সেই আগুনকে আরও বিধ্বংসী করে তুলেছিল শ'য়ে শ'য়ে মোবাইলের একসঙ্গে বিস্ফোরণ ৷

সাধারণত মোবাইলের উপরের দিকের অংশটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় এবং ব্যাটারিগুলি লিথিয়ামের ৷ প্লাস্টিক জ্বলতে এক সেকেন্ডই যথেষ্ট ৷ আর লিথিয়ামে আগুন ধরলে মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয় ৷ এই সবকিছু জানা সত্ত্বেও যাত্রীবাহী বাসে রমরমিয়ে এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে যাতায়াত চলছে ৷ প্রশাসনও নীরব ৷ ঝলসে পুড়ে প্রাণ দিয়ে সেই দাম দিলেন 20 জন যাত্রী ৷

KURNOOL BUS ACCIDENT
KURNOOL BUS TRAGEDY
KURNOOL BUS FIRE
কুর্নুল বাস দুর্ঘটনা
