ফরেনসিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য, কয়েকশো মোবাইল বিস্ফোরণে বিধ্বংসী বাসের আগুন

ফরেনসিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য, কয়েকশো মোবাইল বিস্ফোরণে বিধ্বংসী বাসের আগুন
বাসের মালিকরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাত্রীবাহী বাসেই মালপত্র নিয়ে পরিবহণ চলে ৷ উদাসীন প্রশাসনও ৷ ঝলসে পুড়ে গিয়ে দাম দিলেন 20 জন যাত্রী ৷
Published : October 25, 2025 at 3:06 PM IST
অমরাবতী, 25 অক্টোবর: কয়েকশো মোবাইল ফোনের একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘাতক বাসটির আগুনে ঘি ঢেলেছিল ৷ সঙ্গে ছিল লিথিয়াম ব্যাটারি বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ৷ সেই শব্দ শুনে বেঙ্গালুরুগামী এসি দ্বিতল বাসের চালক বিপদের গুরুত্ব আঁচ করে যাত্রীদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায় ৷ ভেমুরু কাবেরী ট্র্যাভেলস-এর ওই এসি দ্বিতল কামরা বিশিষ্ট বাসে 400টি মোবাইল ফোনের একটি পার্সেল ছিল ৷
তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ থেকে কর্নাটকের বেঙ্গালুরু গামী এসি বাসের পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এই সূত্র হাতে পেয়েছে ফরেনসিক দল ৷ তারা পুড়ে যাওয়া বাস এবং দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে ৷ দ্বিতল ভলভো এসি বাসটিতে প্রায় 40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ 24 অক্টোবর ভোররাতে কুর্নুলের কাছে চিন্নটেকুরে এই মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে 20 জন যাত্রীর ৷ অনেকের দেহ এমনভাবে ঝলসে গিয়েছে যে তাঁদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না ৷ তাই ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷
দুর্ঘটনা কীভাবে
কুর্নুলের কাছে চিন্নটেকুরে প্রথমে একটি বাইক বাসটিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় ৷ এরপর বাইকটি বাসের নীচে ঢুকে যায় এবং বাসের তেলের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা লাগে ৷ তখন জ্বালানির ট্যাঙ্কার থেকে পেট্রল লিক করতে শুরু করে ৷ এদিকে ওই অবস্থায় বাইকটিকে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় বাসটি ৷ ফলে আগুনের ফুলকি তৈরি হয় ৷ লিক হওয়া পেট্রল আগুনের ফুলকির সংস্পর্শে আসে এবং মুহূর্তে বাসটিতে আগুন ধরে যায় ৷
প্রথমে বাসের মালপত্র রাখার কেবিনে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ সেখানে 400টি মোবাইল ফোনের একটি লাগেজ ছিল ৷ আগুনের উচ্চ তাপে সব ক'টি ফোনের ব্যাটারির বিস্ফোরণ হতে শুরু করে ৷ আগুন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের থাকার জায়গায় ৷
এর ফলে লাগেজের কেবিনের ঠিক উপরে থাকা কামরাগুলিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আর পালানোর সময় পাননি ৷ অন্যদিকে দুর্ঘটনার সময় ভোররাত হওয়ায় বাসের বেশির ভাগ যাত্রী ঘুমিয়েছিলেন ৷ কেউ কেউ জানলা ভেঙে বেরতে পারলেও অনেকেই জ্বলন্ত বাসের মধ্যে আটকে পড়েন এবং আগুনে ঝলসেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷
এদিকে 400টি মোবাইলের ব্যাটারির একসঙ্গে বিস্ফোরণ হওয়ায় বিকট শব্দ হতে থাকে ৷ সেই ধ্বংসাত্মক আওয়াজে বাসচালক বাসটি থামিয়ে দেয় ৷ বিপদ কতটা গভীর, তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সে বাস থেকে নেমে পালিয়ে যায় ৷ ততক্ষণে বাসটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে ৷ গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে ৷ এই সময় যাত্রীরা বেরনোর চেষ্টা করলেও ডানদিকে ইমার্জেন্সি গেটটি বন্ধ থাকায় বাসেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় 19 জনের ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
এই দুর্ঘটনায় কুর্নুল জেলার উলিন্দাকোন্ডা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বাসের বেঁচে যাওয়া এক যাত্রী এন রমেশ ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বেঁচে যাওয়া যাত্রী এন রমেশের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা দু'জন বাসচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি ৷ কুর্নুল বাস দুর্ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে অবহেলা এবং দ্রুত-গতিতে বাস চালানোর অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷" পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে দু'জন শিশু ৷ এছাড়া বাইক আরোহীরও মৃত্যু হয়েছে ৷
রমেশ তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, ভি কাবেরি ট্রাভেল বাসটিতে প্রায় 40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ ভলভো বাসটি 2+1 মাল্টি অ্যাক্সেল এসি কোচের ৷ বাসটিতে 42 জনের বসার সিট ছিল ৷ তিনি জানিয়েছেন, কুর্নুল পেরনোর পরপরই একটা বিকট শব্দ হয় এবং বাসের সামনের দিকে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ৷
রমেশ কোনও রকমে জানলার কাচ ভেঙে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও বের করে আনেন ৷ এতে তাঁর হাতে চোট লেগেছে ৷ বাকিরা তা পারেননি ৷ তাঁর পারিবারিক বন্ধু জি রমেশ আগুন ও ধোঁয়ায় বাসের মধ্যে আটকে পড়েছিল ৷ বাসের তলায় একটি বাইক আটকে ছিল ৷ স্থানীয়রা রমেশকে জানান, বাসটির তলায় আটকে থাকা অবস্থায় 200 মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে বাসটি ৷ তা থেকে আগুন ধরে যায় ৷ কুর্নুলের এসপি বিক্রান্ত প্যাটেল বলেন, "উলিন্দাকোন্ডা থানায় বিএনএস-এর 125(a) মানুষকে বিপদে ফেলা, 106(1) অবহেলার কারণে মৃত্যুর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷"
আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমা ব্যবসা
যাত্রীবাহী বাসে মালপত্র নিয়ে যাওয়া আইনবিরুদ্ধ ৷ কিন্তু এই ধরনের বেসরকারি বাসগুলির মালিকরা এই নিয়মের তোয়াক্কা করে না ৷ দিনের পর দিন যাত্রীদের বাসে মালপত্র পরিবহণও চলছে ৷ আর ওই মালপত্র থাকে বাসযাত্রীদের নিজস্ব জিনিসপত্র রাখার কেবিনেই ৷
বাইকের ধাক্কা থেকে বাসটির জ্বালানির ট্যাঙ্কারে লিক এবং সেখান থেকে পেট্রল বেরিয়ে আগুন ধরেছিল ৷ কিন্তু সেই আগুনকে আরও বিধ্বংসী করে তুলেছিল শ'য়ে শ'য়ে মোবাইলের একসঙ্গে বিস্ফোরণ ৷
সাধারণত মোবাইলের উপরের দিকের অংশটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় এবং ব্যাটারিগুলি লিথিয়ামের ৷ প্লাস্টিক জ্বলতে এক সেকেন্ডই যথেষ্ট ৷ আর লিথিয়ামে আগুন ধরলে মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয় ৷ এই সবকিছু জানা সত্ত্বেও যাত্রীবাহী বাসে রমরমিয়ে এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে যাতায়াত চলছে ৷ প্রশাসনও নীরব ৷ ঝলসে পুড়ে প্রাণ দিয়ে সেই দাম দিলেন 20 জন যাত্রী ৷