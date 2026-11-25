হিলিয়াম মুক্ত এমআরআই মেশিন ! অসম্ভবকরে সম্ভব করে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে অর্জুন অরুণাচলম
Ramoji Excellence Award: প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নতুন পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। 46 বছর বয়সি বেঙ্গালুরুর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় আসে নানা পরিকল্পনা ।
Published : November 25, 2026 at 6:58 AM IST
ভারতে কি হিলিয়াম-মুক্ত এমআরআই স্ক্যানার তৈরি করা সম্ভব ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর 'না' । তার কারণ স্ক্যানারকে সব ধরনের হিলিয়াম থেকে মুক্ত করতে গেলে অত্যাধুনিক রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ইমেজ-রিকনস্ট্রাশনের মতো প্রযুক্তি দরকার হয় । ভারতে সে সব নেই । তাই যুগের পর যুগ ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরির বিষয়টি কয়েকটি বহুজাতীয় সংস্থার একচেটিয়া হয়ে থেকে গিয়েছে ।
ভারতে প্রতিবছর 4 হাজার 500টি এমআরআই মেশিন তৈরি হয়ে থাকে । প্রয়োজন তিনগুণ । একবার স্ক্য়ানের খরচ পাঁচ থেকে 25 হাজার টাকা । এমন দেশে হিলিয়াম মুক্ত স্ক্যানার তৈরির চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন অর্জুন অরুণাচলম । তাঁর এই অসম্ভবকে সম্ভব করার অভিপ্রায়ের জন্য তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন ।
প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নতুন পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। 46 বছর বয়সি বেঙ্গালুরুর এই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় আসে নানা পরিকল্পনা । তিনি আইআইটি বম্বের প্রাক্তন অধ্যাপক । ‘ভক্সেলগ্রিডস ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড’-এর প্রতিষ্ঠাতও বটে । তিনি এমন এক অসাধ্য সাধন করেছেন, যা অনেকের কল্পনারও অতীত ছিল।
তিনি ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রাপ্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টেসলা 1.5 এমআরআই (MRI) স্ক্যানার উদ্ভাবন করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁর সঙ্গে থাকা বিশেষজ্ঞদের দল এমন এক ‘হিলিয়াম-মুক্ত’ চুম্বক কাঠামো তৈরি করেছে, যার ফলে অত্যন্ত দুর্লভ ও ব্যয়বহুল তরল হিলিয়ামের আর প্রয়োজন পড়ে না এমআরআই করার ক্ষেত্রে। বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার কারণে হিলিয়ামের সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছিল । সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই নতুন প্রযুক্তির ফলে উৎপাদন খরচ প্রায় 40 শতাংশ কমেছে। যন্ত্রটির ওজনও অর্ধেক হয়ে গেছে।
অরুণাচলমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং রামোজি গ্রুপের সিএমডি সি. কিরণসহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রামোজি গ্রুপের তরফে বিশেষ সম্মান পাওয়ার পর ইটিভি ভারতকে জানালেন তাঁর অসম্ভবকে সম্ভব করার কৌশল । দীর্ঘদিনের ধরে মনের মধ্যে থাকা ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু হল গবেষণা ।
এভাবেও ফিরে আসা যায়...
কাগজে-কলমে অরুণাচলমের জীবনপথটি সিলিকন ভ্যালির সেই চিরাচরিত ‘ঘরে ফেরার’ গল্পের মতোই মনে হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার জন্য ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনে যান । এরপর নিউ ইয়র্কের নিস্কায়ুনায় অবস্থিত ‘জিই গ্লোবাল রিসার্চে’ বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন।
আমেরিকার কর্পোরেট জগতের আরাম ছেড়ে ভারতে ফিরলেন কেন ? অর্জুনের জবাব, "আমার বাবা বায়ুসেনায় ছিলেন । তাঁর সঙ্গে আমি গোটা দেশ ঘুরেছি । সত্যি বলতে কী আমেরিকা থেকে ফিরে আসার কোনও কারণ ছিল না । কিন্তু তবু সেখানে থেকে যাওয়ার কোনও তাগিদ অনুভব করিনি । নিজেকে বুঝিয়ে ছিলাম শিখতে গিয়েছি । শেখা শেষ । এবার ফিরে আসার সময় ।"
কিন্তু বিদেশে থেকে এবং কাজ করে তিনি বুঝেছেন ভারত ঠিক কতটা পিছনে পড়ে রয়েছে । কতটা উন্নতি করা দরকার- এই কঠোর কিন্তু বাস্তবটা মেনে নিতে পেরেছিলেন অর্জুন । তিনি বলেন, "আমার মনে হয় আমরা ভারতীয়রা এক কঠিন সত্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছি । তা হল এই যে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে । তাহলেই আমরা বিশ্বের অন্য দেশের মানুষের শ্রদ্ধা পাব । কিন্তু আমরা মনে করি বিদেশে গেলেই তারা বুঝি আমাদের শ্রদ্ধা করবে । বাস্তব সেটা নয় । তারা আমাদের শ্রদ্ধা করে না, সমীহ করে না। ওপর ওপর শ্রদ্ধার ভান করে মাত্র । কিন্তু একজন মানুষের উচিত নিজের সমাজের জন্য, নিজের দেশের জন্য কিছু করা । সেভাবেই শ্রদ্ধা পাওয়া যায় ।"
কেউ যায়নি, আসলে কেউ যায় না
প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্য দেশের থেকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল প্রতিভা অন্য দেশে চলে যাওয়া । বহু বছর ধরে এমনটাই বিশ্বাস করে আসা হয়েছে । তবে অরুণাচলমের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দেয় এই সত্য এখন আর বাস্তব নয় । আইআইটি বম্বের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে তিনি বহু প্রতিভাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর কথায়, "অনেকে আমায় বলে ব্রেন ড্রেনের জন্য প্রযুক্তির দিক থেকে ভারত তেমন উন্নতি করতে পারছে না । আমার কিন্তু মনে হয় বাস্তব ঠিক উল্টো । আইআইটির অধ্যাপক হিসেবে আমি আপনাকে বলতে পারি প্রতিভার কোনও অভাব ভারতে নেই। শুধু তাই নয় সেরার সেরা প্রতিভারা দেশ ছেড়ে কোথাও যায় না।"
নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের উদাহরণ দেন অর্জুন। ইঞ্জিনিয়ারদের সেই দলে আইআইটি এবং আইআইএসের মতো প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন থাকলেও বেশিরভাগ সদস্য ছোট শহর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন। তাঁদের অনেকে আবার বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থায় প্রজেক্টের অপেক্ষা করতে করতে 'বেঞ্চে' সময় কাটিয়েছেন। সেখানেই প্রতিভার বেশ কিছুটা নষ্ট হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে অর্জুন বলেন, "সব দেখে আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে আরও অর্থবহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার । আমার দলের সতীর্থদের দেখলেই বুঝবেন একটা ভালো কাজ মানুষকে কীভাবে বদলে দিতে পারে। তাঁরা হয়তো সেরার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ে আসেননি । কিন্তু প্রতিদিনের কাজ এবং প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ তাঁদের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে ।"
রতন টাটা সমীপেষু
অর্জুনের প্রতিভা ছিল চিরকাল । কিন্তু রসদ ছিল না । নতুন কিছু করার জন্য আইআইটি বম্বের অধ্যাপক হিসেবে তিনি দশ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছিলেন । নিয়ম অনুযায়ী কোনও মেশিন না কিনলে অনুদানের পরিমাণ কমে যাবে। হবে পাঁচ লক্ষ টাকা । কিন্তু এই টাকায় এমআরআই মেশিনের প্রটোটাইপ তৈরি করা সম্ভব নয় । কারণ এ়টা তৈরি করতে প্রচুর টাকা লাগে । লাগে প্রচুর সময়।
বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এবং তাঁদের মন জয় করতে করতে বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে যায় । কিন্তু তেমন একটা সুরাহা হয় না। পরিস্থিতি বদলে যায় টাটা ট্রাস্টের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর । ট্রাস্টের তরফে আর ভেক্টররমন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন । অর্জুনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন সোশ্যাল আলফা নামে একটি এনজিওর কর্তাদের । এর কিছুদিন পরেই অর্জুন প্রয়াত রতন টাটার মুখোমুখি বসার সুযোগ পান। তাঁর কথায়, "আমি যখন রতন টাটাকে দেখি তখন তাঁর বয়স 78। ওই প্রবীণ বয়সেও মেশিনের কার্যকারিতা নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন রতন টাটা । অনেকে তাঁকে বারণ করেছিলেন আমাদের অর্থ সাহায্য করতে । কিন্তু আমাদের মেশিন যে ইতিবাচক ভূমিকার জন্ম দিয়েছিল তার থেকে সরে আসতে চাননি রতন টাটা ।
অনুদানের টাকায়...
প্রাথমিকম মূলধনের সাহায্যে ভক্সেলগ্রিডস একটি টিম তৈরি করতে পারে । প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও প্রোটোটাইপ তৈরির সুযোগও পেয়ে যায় অর্জুন অ্যান্ড কোম্পানি । এরপর থেকেই টাকা আসার গতি বাড়তে থাকে । 2017 সালে, ভক্সেলগ্রিডস ‘ইন্দো-ইউএস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এনডাউমেন্ট ফান্ড’ থেকে 2.5 কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এরপর তারা ‘ন্যাশনাল বায়োফার্মা মিশন’-এর অধীনে ‘বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স কাউন্সিল’ (BIRAC) থেকে প্রায় 10-123 কোটির সাহায্য পায় । পাশাপাশি কর্ণাটক সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য আসে । এখন অবশ্য় বেসরকারি সংস্থাগুলিও সরকারের থেক গবেষণার জন্য 20 মিলিয়ন ডলারও পেয়ে থাকে । 15-20 বছর আগে এসব ভাবাও যেত না ।
কতটা কাজে লাগবে ?
এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্যকে কাজে লাগিয়ে অর্জুনের সংস্থা যে এমআরআই মেশিন বানিয়েছে তা আর যাই হোক পশ্চিমি দুনিয়ায় তৈরি মেশিনের রেপলিকা নয়। সাধারণ এমআরআই মেশিন নির্ভর করে হিলিয়ামের উপর । মেশিনকে ব্যবহার যোগ্য করে রাখতেই হিলিয়ামের ব্যবহার । আর তা যখন পাওয়া যায় না (বিশেষ করে যুদ্ধ বা সংঘাতের ক্ষেত্রে) তখন হাসপাতালে এমআরআই করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে অর্জুনরা এমন এমআরআই মেশিন তৈরি করলেন যেখানে হিলিয়ামের কোন প্রয়োজন নেই । আর তাই 'সংঘাতের শিকার' হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই ।
মোক্ষলাভ সহজ নয়, অসম্ভবও নয়
অরুণাচলম নিজেই জানাচ্ছেন তাঁর এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না । অনেক বাধা বিপত্তি এসেছিল । সমস্য়া সইতে হয়েছে রোজ । কিন্তু নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি । তিনি সবসময় মনে করেন যে মানুষ বড় করে ভাবতে পারে না সে বড় কিছু করতেও পারে না । এই ভাবনাই আজ তাঁকে সাফল্যের মিনারে নিয়ে এসেছে ।
অরুণাচল মনে করছেন, রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের নয় । দেশের প্রাপ্তি । তাঁদের কথা জেনে অন্য একটি সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং নতুন কিছু করবে। সুনীলের আশা আগামী দশ বছরের মধ্যে এমন একটা সময় আসবে যেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরিতে ভারত অনেকটাই এগিয়ে যাবে ।