সরকারি স্কুলের রূপ পাল্টে ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের কাণ্ডারি মৈত্রেয়ী শ্রীকান্ত জিচকর পেলেন 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'
Maitreyi Shrikant Jichkar: নাগপুরের সমাজ ও শিক্ষাকর্মী তাঁর সংস্থা ‘জিরো গ্র্যাভিটি’র মাধ্যমে 150টিরও বেশি সরকারি স্কুলের রূপ বদলে দিয়েছেন ।
Published : November 22, 2026 at 12:58 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 22 নভেম্বর: মৈত্রেয়ী শ্রীকান্ত জিচকরকে কেউ স্কুল সংস্কারের কথা বলেনি । তাঁর কোনও শিক্ষকতার ডিগ্রি, কোনও সরকারি পদ ছিল না, এমনকী সেই অর্থে হাতে কোনও বাজেটও ছিল না । তাঁর সম্বল ছিল কেবল বাবার আদর্শ, প্রশ্নভরা একটি নোটবুক এবং যেখানে খুব কম মানুষই যেতেন, সেখানে গিয়ে হাজির হওয়ার এক অদম্য অভ্যাস ।
অন্যরা যখন খসে পড়া দেয়াল আর অর্ধেক ফাঁকা বেঞ্চের জন্য তহবিলের অভাবকে দায়ী করছিলেন, তখন তিনি নতুন করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেই সব স্কুলের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েন ৷ স্কুলগুলো তাঁদের জন্যই তৈরি হয়েছিল ।
নাগপুরের এই সমাজ ও শিক্ষাকর্মী তাঁর সংস্থা ‘জিরো গ্র্যাভিটি’ (Zero Gravity)-র মাধ্যমে 150টিরও বেশি সরকারি স্কুলের রূপ বদলে দিয়েছেন এবং 2000 স্কুলে এই পরিবর্তন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছেন । শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ‘রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026’-এ সম্মানিত হয়েছেন।
গত 16 নভেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় এক অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন মৈত্রেয়ী । অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আবদুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।
ইটিভি ভারতকে মৈত্রেয়ী বলেন, “রামোজি গ্রুপের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া আমার এবং আমার পুরো দলের জন্যই এক অনন্য মুহূর্ত । যে দীর্ঘ পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে, এটি তার একটি মাইলফলক । আমার লক্ষ্য হল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মতোই সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাও যেন যথাযথ শিক্ষা পায় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে ।”
প্রয়াত শ্রীকান্ত জিচকরের কন্যা মৈত্রেয়ী ৷ শ্রীকান্ত ছিলেন একজন পণ্ডিত, সিভিল সার্ভেন্ট এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী; যিনি তাঁর অসামান্য প্রাতিষ্ঠানিক কৃতিত্বের জন্য সর্বজনবিদিত । অবহেলিত সরকারি স্কুলগুলোকে শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে মৈত্রেয়ী ‘জিরো গ্র্যাভিটি’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘দ্য হ্যাপি স্কুল প্রজেক্ট’ (The Happy School Project) চালু করেন ।
স্থানীয় প্রশাসন কীভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করেন, তা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন মেয়েকে । সেই অভিজ্ঞতাগুলোই শিক্ষা ও জনসেবার প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগিয়ে তোলে । মাত্র 14 বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৈত্রেয়ী তাঁর বাবাকে হারান । বাবার মৃত্যু তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তিনি সমাজসেবার মাধ্যমে বাবার আদর্শগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ।
2008 সালে তিনি নাগপুরে ‘জিরো গ্র্যাভিটি’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন ।