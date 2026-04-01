ঐতিহ্যের নালন্দায় জনসমক্ষে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, দাঁড়িয়ে দেখল আমজনতা

ঐতিহ্যের নালন্দায় জনসমক্ষে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, দাঁড়িয়ে দেখল আমজনতা
নালন্দা জ্ঞানের মন্দির হিসাবে জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ৷ নালন্দা আজও গর্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে ৷ সেই নালন্দায় বর্বরোচিত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটল ৷
Published : April 1, 2026 at 8:38 PM IST
রাজগীর, 1 এপ্রিল: একদা বৌদ্ধ শিক্ষার পীঠ হিসাবে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে খ্যাত হয়েছিল অধুনা বিহারের নালন্দা ৷ গতকাল এই ঐতিহ্যবাহী রাজগীরে এসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সেই নালন্দায় এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে ধর্ষণের চেষ্টার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল সোশাল মিডিয়ায় ৷
বিহারের ঐতিহ্যবাহী নালন্দা জেলার নুরসরাই থানা এলাকার অজয়পুর গ্রামে এই জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে 26 মার্চ ৷ এর চারদিন পর গতকাল এই শ্লীলতাহানির ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ নির্যাতিতা পরকীয়ায় জড়িত, শুধু এই সন্দেহের বশে কয়েকজন উন্মত্ত মানুষ তাঁকে প্রকাশ্যে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ সামনে উপস্থিত জনতার সবাই এই দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে ৷ তারা কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি ৷ উল্টে গৃহবধূকে যৌন হয়রানি, তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টার ভিডিয়ো রেকর্ড করেছে দুষ্কৃতীরা ৷
বিহারের ডিজিপি বিনয় কুমার বলেন, "নূরসরাই থানা এলাকায় এক নারীর উপর যৌন নিপীড়নের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে চিহ্নিত ও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তৃতীয় এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷ তাঁকে গ্রেফতারের উদ্দেশে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ খুব শীঘ্রই তাকেও গ্রেফতার করা হবে ৷ দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে ৷"
नूरसराय थाना अंतर्गत महिला के साथ छेड़खानी मामले में की गई अद्यतन कार्रवाई।@bihar_police pic.twitter.com/pvWa2PLYkw— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 30, 2026
নালন্দার নুরসেরাই থানা জানিয়েছে, মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অশোক যাদব ও মতলু মহতোকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকে ৷ দম্পতির তিনটি সন্তান আছে ৷ ওই গৃহবধূ তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে থাকেন ৷ ওইদিন বিকেলে গ্রামে দুধ কিনতে যাচ্ছিলেন গৃহবধূ ৷ তখনই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে জোর খাটাতে থাকে ৷
নির্যাতিতাকে নিরিবিলি কোনও জায়গায় নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করছিল অভিযুক্তরা ৷ সেই সময় মহিলা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেন ৷ তখন ভিড় জমে যায় ৷ মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা দেখতে গ্রাম থেকে লোকজন এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ তারা ওই অমানবিক দৃশ্য দেখতে থাকে ৷ কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচানোর বা প্রতিবাদের কোনও চেষ্টাই কেউ করেনি ৷ পরে নির্যাতিতা মহিলা নুরসরায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযুক্তদের নামে মামলা দায়ের হয় ৷
গতকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একসময় সারা বিশ্বের জ্ঞানপীঠ হয়ে উঠেছিল ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা ভারত তথা পুরো দুনিয়ার জন্য একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল ৷ তাঁর আশা, বিশ্বে ফের শ্রেষ্ঠ আসন পাবে একবিংশ শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এদিকে এমন অমানবিক ও বর্বরোচিত ঘটনার সাক্ষী থাকল সেই নালন্দা ৷